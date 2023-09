Xô viết Nghệ Tĩnh: Biểu tượng của khát vọng, độc lập tự do

Bà Lê Thu Hiền: Năm 1930, ngay sau khi ra đời, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đứng lên làm cuộc cách mạng rộng lớn trên cả nước mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh.

Xô viết Nghệ Tĩnh là sự kiện trọng đại, là mốc son chói lọi trong trang sử vàng của dân tộc Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, các tầng lớp nhân dân Nghệ Tĩnh, chủ yếu là công nhân và nông dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đứng lên đấu tranh chống lại ách cai trị của thực dân, phong kiến, làm cho bộ máy cai trị của chúng lung lay, tê liệt và lập nên chính quyền Xô viết – mô hình nhà nước công – nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á.

Xô viết Nghệ Tĩnh tuy chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn nhưng có ý nghĩa vô cùng to lớn, để lại dấu ấn tốt đẹp về một Nhà nước công nông đầu tiên chưa từng có trong lịch sử, đáp ứng khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng của người dân nô lệ.

Giá trị to lớn nhất mà Xô viết Nghệ Tĩnh để lại cho Cách mạng Tháng Tám năm 1945 cũng như cách mạng Việt Nam, đó là đã khẳng định trong thực tế quyền lãnh đạo và năng lực lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua đội tiên phong của mình là Đảng Cộng sản; khẳng định sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân có khả năng đánh đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến tay sai.