Du lịch Xu hướng du lịch mùa cao điểm ở Nghệ An Dưới sức ép của giá vé máy bay nội địa tăng cao, phần lớn khách du lịch ở Nghệ An lựa chọn du lịch nội tỉnh bằng đường bộ và du lịch nước ngoài bằng đường hàng không.

Nhộn nhịp tour nội tỉnh

Thời điểm này, du khách nườm nượp đổ về Cửa Lò để “giải nhiệt”, đắm mình giữa làn nước biển trong xanh và mát rượi, xua tan cái nắng gay gắt của đất trời. Vì thế, phố biển Cửa Lò luôn đông đúc, nhộn nhịp, các khách sạn trên địa bàn đều kín phòng. Cùng với khách ngoại tỉnh, khách nội tỉnh cũng rất đông, trong đó, khách lưu trú phần lớn đến từ các huyện xa như: Thanh Chương, Đô Lương, Con Cuông, Nghĩa Đàn…

Nhân dịp các con nghỉ Hè, anh Bùi Công Thắng ở huyện Anh Sơn đưa gia đình xuống phố biển Cửa Lò nghỉ dưỡng 5 ngày. Anh cho hay, kế hoạch ban đầu gia đình sẽ đi Đà Nẵng hoặc Nha Trang, nhưng nghĩ đến việc di chuyển trên chặng đường xa, ảnh hưởng đến sức khỏe nên quyết định đi nghỉ dưỡng ở Cửa Lò.

Du khách tắm biển Cửa Lò. Ảnh: Nguyễn Đạo

“Chặng đường đến Cửa Lò gần, giao thông thuận tiện, biển ở đây cũng rất đẹp, các loại hải sản đều tươi ngon. Đặc biệt là khu vui chơi VinWonders Cửa Hội vừa đi vào hoạt động có nhiều trò chơi và hoạt động giải trí, đáp ứng được nhu cầu vui chơi của du khách”, anh Thắng nói.

Anh Lô Ngọc Hùng ở huyện Tương Dương cũng lựa chọn phố biển Cửa Lò cho kỳ nghỉ dưỡng của cả gia đình. Năm học vừa qua, các con của anh đều đạt thành tích cao nên vợ chồng anh quyết định thưởng các con một chuyến du lịch. Sau khi tham khảo ý kiến bạn bè, các thành viên gia đình anh lựa chọn khu du lịch biển Cửa Lò làm điểm đến.

Anh Hùng cho biết: “Nhiều người đi du lịch Cửa Lò về đều nói năm nay các dịch vụ ở đây rất tốt, đặc biệt là khu vui chơi ở Cửa Hội có rất nhiều trò chơi lý thú, không thua kém các tỉnh khác. Do vậy, thay vì đi xa, chúng tôi quyết định đến Cửa Lò và một vài điểm du lịch trong tỉnh”.

Du khách check-in tại VinWonders Cửa Hội. Ảnh: Nguyễn Đạo

Theo ông Hoàng Thanh Sơn - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Cửa Lò, so với những năm trước, mùa cao điểm du lịch năm nay, lượng khách về phố biển Cửa Lò gia tăng đột biến. Mỗi ngày Cửa Lò đón và phục vụ hàng chục nghìn du khách, trong đó, khách nội tỉnh chiếm một lượng lớn.

Các khách sạn trên địa bàn đều kín phòng, riêng dịp cuối tuần, những khách sạn lớn trên trục đường Bình Minh đều “cháy” phòng. Điều này xuất phát từ những thay đổi về cảnh quan và làm mới sản phẩm du lịch, nhất là từ khi Khu vui chơi VinWonders ở Cửa Hội đi vào hoạt động, góp phần quan trọng “hút” khách đến với Cửa Lò.

Du khách trải nghiệm tại Khu du lịch sinh thái Hòn Mát (Nghĩa Đàn). Ảnh: Công Kiên

Bên cạnh phố biển Cửa Lò, các điểm du lịch khác trong tỉnh cũng thu hút được một lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Có thể kể đến khu du lịch sinh thái Hòn Mát (Nghĩa Đàn), Hòn Nhạn (Diễn Châu), Mường Thanh Diễn Lâm (Diễn Châu), Farmstay Nhật Minh (Quế Phong), Vườn Quốc gia Pù Mát (Con Cuông) và Mường Lống (Kỳ Sơn)…

Gia đình anh Nguyễn Nam Tài ở phường Trung Đô (thành phố Vinh) quyết định lựa chọn Vườn Quốc gia Pù Mát và xã Mường Lống cho kỳ nghỉ dưỡng mùa Hè năm nay. Qua những người bạn đã từng đi trước, anh Tài biết cảnh vật ở các huyện miền Tây cũng rất đẹp, không thua kém các điểm đến trong nước. Hơn nữa, đây là dịp để khám phá, tìm hiểu về vẻ đẹp thiên nhiên và con người của quê hương.

Còn anh Nguyễn Huy Nhàn ở phường Quán Bàu (thành phố Vinh) lại lựa chọn cho gia đình nghỉ dưỡng ở Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm và Hòn Mát. Theo anh Nhàn, 2 điểm du lịch sinh thái này không thua kém nhiều điểm trong nước về cảnh quan, ẩm thực và lưu trú. Vì lẽ đó nên du khách Nghệ An đến các điểm du lịch trong tỉnh ngày một đông, trở thành xu hướng trong mùa cao điểm du lịch năm nay.

Giá vé "mềm" hơn trong nước, du khách chọn đi nước ngoài

Cùng với xu hướng du lịch nội tỉnh, nhiều du khách Nghệ An chọn đi du lịch nước ngoài. Điều này xuất phát từ thực tế giá vé máy bay nội địa tăng cao, trong khi đường bay nước ngoài giá “mềm” hơn nên được nhiều người lựa chọn.

Nhiều khách du lịch Nghệ An lựa chọn các điểm đến ở Singapore. Ảnh: Internet

Bà Cao Thị Thanh - Phó Giám đốc Công ty Vietravel chi nhánh Nghệ An cho biết: “Từ đầu mùa du lịch năm nay, phần lớn khách hàng là các đoàn thể thay vì bay Hà Nội, Sa Pa, Hạ Long để nghỉ Hè, đã chọn các tuyến nước ngoài bằng đường hàng không có giá rẻ hơn bay trong nước đi như: Singapore, Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc và Đài Loan. Mùa Hè nắng nóng, nên khách thường đến các nước đó để hưởng khí hậu mát mẻ, và do giá máy bay rẻ nên tính ra giá thành chung tốt hơn so với đi du lịch trong nước bằng các tuyến bay nội địa”.

Cũng theo bà Cao Thị Thanh, từ đầu mùa du lịch đến nay, có gần 1.000 du khách trong tỉnh đăng ký du lịch nước ngoài thông qua Công ty Vietravel chi nhánh Nghệ An với doanh thu hơn 14 tỷ đồng. Qua đó, chứng tỏ xu hướng du lịch quốc tế đã và đang được người dân Nghệ An ưa chuộng.

Vừa trở về sau chuyến du lịch Singapore, ông Nguyễn Văn Hùng ở thị trấn Nam Đàn cho biết: “Với mức giá vé máy bay trong nước cao như hiện nay, thì du lịch nước ngoài bằng máy bay là một sự lựa chọn hợp lý, bởi giá vé quốc tế thấp hơn so với nhiều đường bay trong nước. Vừa rồi, gia đình tôi có chuyến nghỉ dưỡng ở Singapore, tính ra giá cả ngang với một tour trong nước nhưng chất lượng có phần nổi trội hơn. Đó cũng là lý do gần đây nhiều người lựa chọn đi du lịch nước ngoài bằng các đường bay quốc tế”.

Tương tự, ông Nguyễn Tiến Cường ở phường Vinh Tân (thành phố Vinh) cùng gia đình đi du lịch Thái Lan theo lời giới thiệu của một người bạn. Ông Cường cho hay, chi phí cho chuyến đi Thái Lan ngang với chuyến du lịch trong nước, chất lượng đảm bảo, nên ông đã giới thiệu thêm nhiều bạn bè, người thân đi tour này.

Cùng với Singapore, Thái Lan cũng là điểm đến được nhiều du khách đến từ Nghệ An lựa chọn. Ảnh: Internet

Qua đó, cho thấy đi du lịch nước ngoài bằng đường bay quốc tế trở thành một trong những xu hướng du lịch ở Nghệ An mùa Hè năm nay.

Ông Nguyễn Huỳnh Sương - Giám đốc Công ty Đông Dương Travel cho biết: “Mùa du lịch năm nay, ở Nghệ An tour đường bộ nội tỉnh được phần lớn du khách lựa chọn vì thuận tiện trong di chuyển, chi phí rẻ và chất lượng phục vụ được nâng cao đáng kể. Bên cạnh đó, nhiều người lựa chọn du lịch nước ngoài bằng đường bay quốc tế có giá vé hợp lý, chi phí tương đương với các điểm trong nước”.