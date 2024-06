Xã hội 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu du lịch Nghệ An đạt gần 6.260 tỷ đồng Trong 6 tháng đầu năm 2024, Nghệ An đón gần 5,5 triệu lượt khách du lịch, đạt 64% so với kế hoạch năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch đạt 16.195 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch 6.257 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch năm 2024.

Đầu năm 2024, ngành Du lịch Nghệ An đã chủ động tham mưu trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát triển du lịch của ngành năm 2024; tích cực hợp tác, liên kết với các địa phương, các doanh nghiệp du lịch trong nước tổ chức hoạt động kích cầu du lịch và lên kế hoạch đón khách; đồng thời xây dựng các kế hoạch khảo sát xây dựng sản phẩm mới, tổ chức tập huấn...

Du khách tắm biển Cửa Lò. Ảnh: Nguyễn Đạo





Nhờ đó, du lịch những tháng đầu năm và đặc biệt vào các ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày lễ 30/4, 1/5 đạt được những kết quả tích cực: Lượng khách du lịch tăng nhanh, các dịch vụ du lịch cơ bản đáp ứng nhu cầu tăng cao của thị trường khách du lịch.

Kết quả, lượng khách du lịch 6 tháng đầu năm 2024 đạt gần 5,5 triệu lượt, bằng 111% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 64% so với kế hoạch năm 2024. Trong đó, khách lưu trú đạt hơn 3,4 triệu lượt, bằng 108% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 62% kế hoạch năm; khách quốc tế đạt 48.200 lượt, bằng 148% so với cùng kỳ năm 2023.

Du khách thưởng thức hải sản biển Quỳnh. Ảnh: Hồ Đình Chiến

Tổng thu từ khách du lịch đạt 16.195 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 6.257 tỷ đồng, bằng 141% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 70% kế hoạch năm 2024.