Xử lý người đưa danh sách sai sự thật 89 người tiếp xúc gần với ca mắc Covid - 19

Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệu tập làm việc để xử lý 1 đối tượng lên mạng xã hội Facebook đăng danh sách sai sự thật về hàng chục người tiếp xúc gần với ca mắc Covid-19 đầu tiên ở Đắk Lắk.

Đó là L.M.Q. (SN 1994), ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, tối 8/5/2021, khi vào mạng xã hội Facebook, thấy một bài viết với nội dung ở tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 1 ca mắc Covid-19, Q. đã đọc rồi bình luận với nội dung: Đã có danh sách tiếp xúc gần, ai ở chỗ nào thì ở yên chỗ đó, đừng có chạy lung tung.

Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk lập hồ sơ để xử lý Q. theo quy định của pháp luật. Tiếp đó, Q. đăng danh sách 89 người có tiếp xúc với ca bệnh trên vào nội dung bình luận. Ngay sau đó, danh sách này được cộng đồng mạng chia sẻ, lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gây hoang mang, lo lắng cho người dân.



Qua xác minh, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định danh sách Q. đăng tải hoàn toàn không đúng sự thật. Sau khi làm việc với cơ quan Công an, Q. đã thừa nhận việc làm sai trái của mình, đồng thời gỡ bỏ bình luận trên và viết cam kết không tái phạm.

Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý L.M.Q. theo quy định của pháp luật.