Xử lý ô nhiễm từ Trường phổ thông DTNT THPT số 2: Chậm chuyển biến!

Tại Văn bản số 181/UBND-ĐC, UBND xã Nghi Ân còn thông tin, trong những năm qua, vấn đề này đã được các sở, ngành cấp tỉnh, UBND thành phố Vinh và UBND tỉnh quan tâm kiểm tra, chỉ đạo. Cụ thể, ngày 15/11/2017, Sở TN&MT đã tổ chức kiểm tra hiện trường, có Công văn số 6337/Sở TNMT ngày 28/11/2018 về kết quả kiểm tra giải quyết phản ánh ô nhiễm môi trường tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An; Công văn số 2005/STNMT-BVMT ngày 18/04/2018 yêu cầu nhà trường báo cáo kế hoạch, tiến độ và kết quả thực hiện khắc phục. Ngày 11/12/2020, UBND tỉnh có Công văn số 8771/UBNDNN về việc giải quyết kiến nghị của cử tri xã Nghi Ân về ô nhiễm môi trường tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An theo kiến nghị tại Công văn số 7058/UBND| TNMT ngày 07/12/2020 của UBND thành phố Vinh. Ngày 2/2/2021, Sở TN&MT chủ trì và phối hợp với Sở GD&ĐT, UBND xã Nghi Ân tổ chức làm việc để giải trình nội dung phản ánh của cử tri. Ngày 18/12/2021, Sở TN&MT có Công văn số 6628/STNMT-BVMT báo cáo UBND tỉnh và yêu cầu nhà trường báo cáo kết quả khắc phục ô nhiễm trên cơ sở báo cáo số 2/DTNT ngày 10/01/2021 của Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An.