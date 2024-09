Nghệ An cuối tuần

Pháp luật Xử lý tồn tại ở các khu đô thị ven sông Vinh: Việc cần làm ngay! Được xem Văn bản của UBND phường Vinh Tân đánh giá về 5 dự án khu đô thị trên địa bàn, không bất ngờ với những tồn tại nêu trong đó, nhưng bất ngờ với cách làm của chính quyền địa phương này nhằm hướng đến xóa được tồn tại trong các khu đô thị...

Nhật Lân • 09/09/2024

Văn bản chúng tôi đề cập là Thông báo số 129/TB-UBND ngày 5/8/2024 với nội dung chuyển tải kết luận của ông Nguyễn Đình Thanh - Chủ tịch UBND phường Vinh Tân tại cuộc làm việc với các chủ đầu tư của 5 dự án: Khu đô thị mới Vinh Tân, Khu đô thị sinh thái Vinh Tân, Khu đô thị Long Châu, Khu đô thị mới Cửa Tiền, Khu nhà ở phường Vinh Tân. Thông báo số 129/TB-UBND được gửi đến khá nhiều cơ quan, đơn vị của thành phố Vinh. Tại đây, UBND phường Vinh Tân chỉ rõ những tồn tại trong 5 dự án khu đô thị, đề ra mốc thời gian cụ thể yêu cầu các chủ đầu tư phải có trách nhiệm giải quyết, đồng thời, báo cáo kiến nghị các cơ quan cấp trên vào cuộc theo thẩm quyền.

Như dự án Khu đô thị mới Vinh Tân (do Công ty CP Tập đoàn TECCO CN Nghệ An làm chủ đầu tư), được chỉ rõ ra còn chung cư CT2 và 63 lô đất/305 lô đất chưa được đầu tư xây dựng. Hệ thống đường giao thông, mương thoát nước đã xuống cấp, hư hỏng; đường dây điện hạ thế (đường TECCO số 14, số 12...) mắc tạm bợ vào cột điện chiếu sáng; hồ sơ xây dựng hạ tầng bị thất lạc. Một số công trình xây dựng sai thiết kế cơ sở, sai quy hoạch, thậm chí sai luôn mục đích sử dụng (làm kho, nhà hàng, quán cà phê…) gây ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng đến cuộc sống các hộ dân chính trong khu đô thị.

Một số hình ảnh ghi lại trong Dự án khu đô thị mới Vinh Tân. Ảnh: Nhật Lân

Trong khu đô thị đã hình thành một số điểm đổ rác thải tự phát gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị; đã và đang có tình trạng dừng, đậu xe tại lòng đường, ngược đường, tại vị trí lấy nước phòng cháy, chữa cháy; xe tải trọng lớn, xe container thường xuyên vào, ra ảnh hưởng an toàn giao thông, ảnh hưởng đến công tác phòng cháy, chữa cháy. Mặt khác, chủ đầu tư chưa hoàn thành việc bàn giao phí bảo trì chung cư cho các Ban quản trị (chung cư Tân Phát, Tân Bình...); thiếu sự phối hợp, thông tin tình hình quản lý dân cư dẫn đến công tác thu nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp còn bỏ ngỏ, gây thất thoát thuế...

Với dự án Khu đô thị nhà ở tại phường Vinh Tân do Công ty CP Địa ốc Trống Đồng và Công ty CP Him Lam Nghệ An làm chủ đầu tư, tồn tại đầu tiên được chỉ ra là công tác san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng rất chậm, manh mún; chủ đầu tư thì thiếu chủ động, quyết liệt trong đầu tư, công tác phối hợp với UBND phường để giải quyết các vướng mắc chưa tốt là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng chất lượng đầu tư. Tình trạng dự án kéo dài đã làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trên địa bàn phường nói riêng và thành phố Vinh nói chung. Bên cạnh đó, với hạng mục công trình nhà văn hóa, cam kết của chủ đầu tư là hoàn thành trong năm 2023, nhưng đến nay đã bước sang quý 4/2024 vẫn chưa thi công...

Dự án Khu đô thị nhà ở tại phường Vinh Tân. Ảnh: Thành Cường

Tuyến đường lớn bám sông Vinh của Dự án Khu đô thị nhà ở tại phường Vinh Tân mới chỉ rải đá cấp phối, vướng mặt bằng. Ảnh: Nhật Lân

Ở dự án Khu đô thị Cửa Tiền do Công ty CP Danatol làm chủ đầu tư cũng được liệt kê không ít những tồn tại. Đó là chung cư - khu 2 và đến 207/600 nhà liền kề còn chưa được xây dựng. Dự án này cũng chưa hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư; tiến độ xây dựng đường Hồ Hữu Nhân và các hạng mục hạ tầng liên quan còn rất chậm, dẫn đến ảnh hưởng công tác giải phóng mặt bằng đối với 39 hộ dân phía Nam cầu Cửa Tiền.

Cũng tại dự án Khu đô thị Cửa Tiền, còn tồn tại tình trạng xây dựng sai quy hoạch, sai thiết kế cơ sở, xảy ra trường hợp một số hộ dân lấn chiếm các khu đất lưu không, ảnh hưởng đến mỹ quan, phòng cháy, chữa cháy, văn minh đô thị. Bên cạnh đó, việc phối hợp, thông tin nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cũng chưa được chủ đầu tư quan tâm.

Đường Hồ Hữu Nhân vẫn tình trạng "thắt cổ chai". Ảnh: Thành Cường

Các dự án Khu đô thị Long Châu (Công ty CP Lũng Lô 2.1 làm chủ đầu tư), Dự án Khu đô thị sinh thái Vinh Tân (Công ty Handico Vinh Tân làm chủ đầu tư) cũng được chỉ rõ ra những tồn tại. Như ở Dự án Khu đô thị Long Châu còn chung cư cao 18 tầng, 38 lô/157 lô nhà liền kề, nhà văn hóa và nhà làm việc ban quản lý dự án chưa đầu tư xây dựng; có tình trạng công trình xây dựng sai thiết kế cơ sở; đang hình thành một số điểm xả rác thải tự phát gây ô nhiễm môi trường.

Còn Dự án Khu đô thị sinh thái Vinh Tân vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 14.000m2 đất thuộc khối Tân Phượng và 3 hộ dân cuối đường Lục Niên; xác định địa giới hành chính giữa phường Vinh Tân và phường Trung Đô trong phạm vi dự án chưa rõ ràng, ảnh hưởng đến công tác quản lý Nhà nước; trong khu đô thị tồn tại một số vấn đề về an ninh, trật tự như tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập đua xe; hiện tượng trộm cắp, cạy xe ô tô...

Dự án Khu đô thị Cửa Tiền, dự án Khu đô thị Long Châu và dự án Khu đô thị sinh thái Vinh Tân. Ảnh: Thành Cường

Từ khoảng năm 2008, thời điểm được công nhận đô thị loại I, trên địa bàn thành phố Vinh có nhiều dự án khu đô thị triển khai, nhưng cho đến nay, rất khó tìm ra được một dự án đúng nghĩa đô thị. Thậm chí, đã có không ít dự án không thực hiện đúng cam kết, biến tướng, các hộ dân sống trong dự án ảnh hưởng quyền lợi, không gian đô thị của thành phố cũng bị ảnh hưởng. Bởi vậy, những thông tin tồn tại trong 5 khu đô thị thuộc phường Vinh Tân không có gì để bất ngờ. Điều bất ngờ với chúng tôi là việc rà soát, kiểm tra, đánh giá các dự án khu đô thị thường do một số sở, đoàn liên ngành cấp tỉnh, hoặc cấp thành phố thực hiện; mặt khác, chủ đầu tư dự án đô thị có nhiều mối quan hệ, nên chính quyền cấp phường, xã không khỏi dè dặt, xem khu vực dự án đô thị là việc “tế nhị”. Bởi vậy, đã liên hệ đến Chủ tịch UBND phường Nguyễn Đình Thanh. Qua điện thoại, ông nói: “Các anh cứ về thực tế cơ sở sẽ hiểu...”.

Để rõ hơn những tồn tại, chúng tôi sau đó đã ghé vào các khu đô thị được nhắc tên. Và những gì quan sát được, quả không sai. Đáng phê phán nhất, có lẽ là ở Khu đô thị mới Vinh Tân. Khu đô thị này đã trở thành vùng “lõi” của phường, nhưng hiếm gặp một tuyến phố hội đủ tiêu chí xanh - sạch - đẹp - văn minh, bởi hầu hết đều rất lộn xộn, hỗn tạp, nhếch nhác. Nhiều tuyến đường giao thông đã xuống cấp đến vỡ nát, bong tróc bề mặt nhựa; hệ thống vỉa hè nơi có, nơi không, cao thấp lô nhô, sử dụng vật liệu lát bề mặt bừa bãi thiếu sự đồng nhất; trong khi nhà cửa dân cư thì tùy nghi thiết kế xây dựng, tùy tiện sử dụng không gian công cộng, và có tình trạng xả thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.

Đoạn Nghĩa trang phường Vinh Tân còn thiếu tường rào, có tình trạng chiếm đất xây dựng trái phép khu lăng mộ. Ảnh: Nhật Lân

Ghé vào trụ sở phường Vinh Tân kể những gì đã thấy với Chủ tịch UBND phường Nguyễn Đình Thanh, lại được ông rủ đi thực tế, vì “trong các khu đô thị có những tồn tại không thể chỉ quan sát mà thấy…”. Và thế rồi ở Khu đô thị sinh thái Vinh Tân, chúng tôi biết về các nhà văn hóa đã xây dựng, tuy nhiên, không gian sân quá hẹp, chưa đúng quy cách, thiếu các thiết chế văn hóa… “được” Chủ tịch UBND phường Vinh Tân đánh giá là “chưa đảm bảo công năng sử dụng”. Hay như nghĩa trang của phường, thuộc trách nhiệm chủ đầu tư Khu đô thị sinh thái Vinh Tân xây dựng, bàn giao về cho chính quyền quản lý. Tuy nhiên, sau nhiều lần trao đổi, nhắc nhở thì mới hoàn thiện được hệ thống cổng vào, vẫn còn một phần tường rào chưa xây dựng, dẫn đến có tình trạng người dân “nhảy dù” xây dựng trái phép lăng mộ, gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý…

Tại Dự án Khu đô thị nhà ở tại phường Vinh Tân, nơi được nhắc đến với tình trạng chậm tiến độ, nhưng có đến mới thấy đánh giá cũng… chưa sát! Vì là quá chậm. Với địa thế nằm ven sông Vinh, trong tương lai gần sẽ được cải tạo, nếu được đầu tư xây dựng đúng quy hoạch, hẳn đây sẽ là một khu đô thị rất đẹp. Vậy nhưng, sau khoảng 3 năm khởi động, tên khu đất rộng mênh mông của dự án mới vẻn vẹn vài tuyến đường rải đá cấp phối loam nhoam, và hơn chục căn nhà liền kề đang xây dựng dở dang. Tuyến đường lớn bám sông Vinh tạo lợi thế cho dự án cũng mới chỉ rải đá cấp phối, thậm chí, còn vướng mặt bằng nên chưa đấu nối, thông với tuyến đường lớn Phạm Hồng Thái.

Bên trong Dự án Khu đô thị nhà ở tại phường Vinh Tân. Ảnh: Nhật Lân

Khu đô thị Cửa Tiền là dự án có nhiều tuyến phố hỗn tạp, nhếch nhác. Nhưng đến đây chúng tôi được đưa vào xóm dân cư 39 hộ bên bờ sông Vinh, bám tuyến đường Hồ Hữu Nhân. Lý do vì “39 hộ đã phải sống trong vùng quy hoạch treo hơn 20 năm”. Ghé thăm một hộ gia đình, chủ hộ là ông Nguyễn Văn Cư (81 tuổi) đã nói rằng, “đưa dân đi hay để dân ở lại thì nên dứt khoát, đừng nhùng nhằng mãi”. Hỏi thì được biết, chủ đầu tư Dự án Khu đô thị Cửa Tiền có trách nhiệm xây dựng khu tái định cư để thành phố tái định cư cho 39 hộ dân, thực hiện thu hồi đất phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp sông Vinh.

“ Chúng tôi đang thúc giục chủ đầu tư khẩn trương xây dựng khu tái định cư, mặt khác, kiến nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để người dân được có nơi ở ổn định, không phải kéo dài cuộc sống trong vùng quy hoạch… Ông Nguyễn Đình Thanh - Chủ tịch UBND phường Vinh Tân

Sau vài giờ thực tế, chúng tôi nói rõ cảm nhận khi tiếp cận Thông báo số 129/TB-UBND ngày 5/8/2024, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Đình Thanh trao đổi: "Phường Vinh Tân biết và thực hiện nhiệm vụ đúng với thẩm quyền. Sở dĩ thực hiện nội dung này, trước tiên là từ thực tế cơ sở và từ tham gia phối hợp với các lực lượng chức năng, thấy rõ được những tồn tại trong các khu đô thị. Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân thường xuyên có kiến nghị, và đây là nội dung Đảng ủy, HĐND phường rất quan tâm, xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để hàng tháng, hàng quý đôn đốc, yêu cầu tập trung xử lý. Vì vậy, chúng tôi thấy đã đến lúc phải nhìn thẳng, nói thật thì mới giải quyết được. Tại thông báo, việc chỉ ra những tồn tại là nhằm để chủ đầu tư thực hiện trách nhiệm; mặt khác, là để cấp trên nắm rõ, kịp thời có biện pháp xử lý…”.

Ở Văn phòng Đảng ủy phường Vinh Tân, có lưu giữ nhiều văn bản, tài liệu của Ban Chấp hành Đảng bộ ban hành có nội dung liên quan. Gần nhất, là Nghị quyết số 113-NQ/ĐU ngày 25/6/2024 về “đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2024”. Ở phần hạn chế chỉ rõ “các điểm nóng về vệ sinh môi trường còn tái diễn, việc giải quyết tồn tại, hạn chế trong quản lý đất đai, trật tự đô thị, trật tự xây dựng theo các Thông báo kết luận của Đảng ủy chưa dứt điểm; công tác quản lý, kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy, trật tự đô thị tại các khu đô thị mới vẫn còn hạn chế cần khắc phục…”. Một trong những yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ đặt ra cho UBND phường và các lực lượng trực thuộc là “tập trung đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thành thi công các hạng mục dự án đã được bàn giao đất và xử lý các tồn tại”.

Hầu hết các dự án khu đô thị trên địa bàn thành phố Vinh đều còn nhiều tồn tại, hạn chế trong quản lý đất đai, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, cần được tăng cường các biện pháp quản lý. Ảnh: Thành Cường

Bí thư Đảng ủy phường Vinh Tân Nguyễn Trung Dũng trao đổi, ở cả 5 khu đô thị đều đã có người dân sinh sống, thành lập khối dân cư, tuy nhiên, dự án chưa hoàn chỉnh, hạ tầng cơ sở chưa đồng bộ nên chủ đầu tư đang quản lý trực tiếp và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Do thời gian đầu tư kéo dài, trách nhiệm quản lý hạn chế, cơ sở hạ tầng xuống cấp, vệ sinh môi trường kém…, đã ảnh hưởng trực tiếp đến người dân trong các khu đô thị, và ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của phường, của thành phố. Bởi vậy, Đảng ủy đồng tình để UBND phường tổ chức làm việc với các chủ đầu tư, qua đó, làm rõ các tồn tại, đôn đốc xử lý, đồng thời, có cơ sở báo cáo lên cơ quan cấp trên.

“ Trong phạm vi thẩm quyền của đơn vị cấp phường thì đây thực sự là một nội dung công việc khó. Tuy nhiên, là việc không thể không làm…”. Ông Nguyễn Trung Dũng - Bí thư Đảng ủy phường Vinh Tân

Tò mò muốn biết chủ đầu tư nghĩ gì về Thông báo số 129/TB-UBND ngày 5/8/2024, chúng tôi đã liên lạc với đại diện chủ đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái Vinh Tân. Ông Nguyễn Văn An - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Handico Vinh Tân đã nói: “Theo tôi thì rất tốt. Vì phường Vinh Tân sát cơ sở, nắm rõ được những tồn tại để chỉ ra cho chủ đầu tư biết mà khắc phục. Như tồn tại ở khu nghĩa trang, phường có nhắc thì chúng tôi mới biết. Chúng tôi đã lắp cổng vào, tới đây sẽ báo cáo Hội đồng Quản trị công ty để hoàn thiện nốt đoạn tường rào…”.

Dự án khu đô thị mới Vinh Tân. Ảnh: Thành Cường