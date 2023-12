Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra tham nhũng tại đơn vị

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Chu Thế Huyền - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh; cùng đại diện các địa phương, ban, ngành cấp tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Tiến Đông

Năm 2023, toàn ngành Thanh tra thực hiện 380 cuộc thanh tra hành chính; ban hành kết luận 254 cuộc tại 588 đơn vị. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm hơn 85,3 tỷ đồng và 101.540m2 đất; ban hành quyết định thu hồi hơn 59,8 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác hơn 25,5 tỷ đồng và 101.540 m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 48 tổ chức và 222 cá nhân có sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc. Đến nay, đã thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 56,9 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 95,16%).

Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra chuyên ngành cũng tiến hành 672 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, trong các lĩnh vực: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải... Qua đó đã phát hiện 961 tổ chức và cá nhân có vi phạm với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng; ban hành 939 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt là hơn 5,6 tỷ đồng...

Ông Tô Hiền Đệ - Phó Chánh Thanh tra tỉnh thông qua báo cáo tổng kết. Ảnh: Tiến Đông

Toàn ngành cũng đã thực hiện 129 cuộc thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng gắn với thanh tra việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Đã ban hành kết luận 106 cuộc tại 199 đơn vị; kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 48 tổ chức và 218 cá nhân có sai phạm.

Ngoài ra, trong năm 2023, toàn tỉnh cũng đã tiếp 5.402 lượt công dân đến cơ quan hành chính nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trong đó có 5.995 người được tiếp với 4.596 vụ việc... Các cơ quan hành chính cũng đã tiếp nhận 9.169 đơn các loại; đã xử lý 9.164 đơn, trong đó có 7.963 đơn đủ điều kiện xử lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An thi hành Lệnh khám xét tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An vào đầu năm 2023. Ảnh tư liệu

Đặc biệt, có 279 vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trong kỳ, trong đó, các cơ quan chức năng đã xử lý 247 vụ thuộc thẩm quyền. Qua đó đã khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 4 người; kiến nghị xử lý hành chính 11 người (trong đó có 10 cán bộ, công chức); chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 3 vụ, 4 đối tượng...

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, năm 2023, cơ quan điều tra các cấp trong tỉnh đã thụ lý điều tra 43 vụ/184 bị can, trong đó phát hiện, khởi tố mới 29 vụ/132 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp cũng đã thụ lý giải quyết 22 vụ/58 bị can; Tòa án nhân dân các cấp thụ lý xét xử sơ thẩm 30 vụ/77 bị cáo, trong đó đã xét xử 23 vụ/45 bị cáo. Thiệt hại do tội phạm tham nhũng gây ra hơn 7,8 tỷ đồng; tài sản đã thu hồi được hơn 5,6 tỷ đồng...

Đồng chí Lê Hồng Vinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Tiến Đông

Tại hội nghị, đại diện một số địa phương, đơn vị cũng đã nêu lên một số khó khăn, tồn tại trong công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, đặc biệt qua phân loại đơn thư để xử lý còn có tình trạng nhầm lẫn giữa đơn khiếu nại với đơn kiến nghị và tranh chấp đất đai. Lực lượng cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại địa phương còn thiếu; một số địa phương chưa thực sự coi trọng việc tổ chức đối thoại đã chuyển hồ sơ lên cấp trên, dẫn đến việc giải quyết các vụ việc kéo dài, phức tạp. Một số đơn vị xây dựng kế hoạch thanh tra chưa trọng tâm, dàn trải, cá biệt có đơn vị không cân đối được lực lượng dẫn đến phải điều chỉnh kế hoạch thanh tra...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh đề nghị ngành Thanh tra cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cùng đó, tiếp tục bám sát định hướng công tác thanh tra năm 2024 của Thanh tra Chính phủ và bối cảnh tình hình hiện nay, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật...

UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Phòng nghiệp vụ 4 - Thanh tra tỉnh. Ảnh: Tiến Đông

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Tiến Đông

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Ảnh: Tiến Đông

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, cơ quan thanh tra các cấp cũng cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra; tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng. Đồng thời, tập trung thanh tra trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng và chuyển điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng. Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc...

Dịp này, Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn năm 2023. UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Phòng nghiệp vụ 4 - Thanh tra tỉnh; tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua năm 2023. Ngoài ra, Chánh Thanh tra tỉnh tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc khác trong hoạt động nghiệp vụ chuyên môn năm 2023.