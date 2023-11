Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Tham dự phiên tiếp công dân có đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và thành phố Vinh, thị xã Thái Hòa.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp công dân Hồ Hữu Thắng, trú tại chung cư Bông Sen, phường Quang Trung, TP. Vinh. Ông Thắng và nhiều khách hàng đã mua đất tại Dự án Long Sơn 1, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa.

Ông Thắng đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển bất động sản Thành Vinh là chủ đầu tư dự án tạm dừng nhắn tin đòi nợ, trả lại tiền lãi và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vì hiện nay dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn dưới hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết.

Theo Sở Xây dựng, Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 là đơn vị trúng thầu dự án đầu tư xây dựng Cầu Hiếu 2 và đường 2 đầu cầu, thị xã Thái Hòa theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 được thanh toán bằng quỹ đất tại 4 vị trí, gồm: Khu đô thị Long Sơn 1, Khu đô thị Long Sơn 2, Khu đô thị Long Sơn 3 - Vực Giồng và Khu đô thị Long Sơn 4.

Dự án Khu đô thị Long Sơn 1 được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng; giao đất, cho thuê đất. Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng đối với hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, UBND thị xã Thái Hòa cấp Giấy phép xây dựng đối với hạng mục đấu nối hạ tầng kỹ thuật và cổng chào.

Ngày 4/4/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 884 cho phép chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Long Sơn 1, phường Long Sơn từ Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 sang Công ty cổ phần Đầu tư phát triển bất động sản Thành Vinh.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển bất động sản Thành Vinh đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, được UBND tỉnh giao đất toàn bộ dự án và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thửa đất ở thuộc dự án. Chủ đầu tư đã đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật; đã thi công xong phần thô, hoàn thiện mặt ngoài 52 nhà ở tiếp giáp với đường trục chính đô thị.

Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Sỹ Kiện khẳng định, đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản thông báo dự án đủ điều kiện huy động vốn dưới hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; chưa có văn bản thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển bất động sản Thành Vinh đã huy động vốn của người dân thông qua các hợp đồng đặt chỗ.

Sau khi nghe công dân trình bày, báo cáo của Sở Xây dựng, thị xã Thái Hòa và chủ đầu tư, kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, những kiến nghị của công dân về bảo đảm quyền lợi là thỏa thuận dân sự giữa công dân với chủ đầu tư. Vì vậy, đề nghị công dân phối hợp chủ đầu tư để giải quyết theo quy định pháp luật, trong trường hợp không giải quyết được thì công dân có quyền khởi kiện ra tòa để được xem xét, giải quyết.

Với trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, để đảm bảo quyền lợi của công dân và chủ đầu tư, xử lý những vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý của dự án, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện việc rà soát, kiểm tra hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản tại các dự án Khu đô thị Long Sơn 1, Khu đô thị Long Sơn 2 và Khu đô thị Long Sơn 4.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý những vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý của dự án, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các bên và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12/2023. Chủ đầu tư và các hộ dân hợp tác và chuẩn bị các nội dung liên quan để Sở Xây dựng thực hiện việc kiểm tra, rà soát.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương có dự án đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các nội dung quản lý Nhà nước để đảm bảo tránh xảy ra những trường hợp khiếu nại, khiếu kiện. Các sở, ngành tạo điều kiện, hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã tiếp bà Lê Thị Kim Soa (được sự ủy quyền của bà Trần Thị Nhuần). Bà Nhuần phản ánh việc gia đình anh Đậu Ngọc Cường rào chắn đường đi vào nhà của gia đình bà tại khối Yên Giang, phường Vinh Tân, TP. Vinh.

Báo cáo vụ việc, Chủ tịch UBND TP. Vinh Trần Ngọc Tú cho biết, vụ việc tranh chấp liên quan đến lối đi giữa hộ bà Trần Thị Nhuần và hộ anh Đậu Ngọc Cường đã xảy ra từ năm 2003. Năm 2017 - 2019, UBND thành phố Vinh đã thành lập tổ công tác liên ngành, trên cơ sở kết quả đo đạc hiện trạng sử dụng đất của các hộ gia đình cho thấy, ranh giới, mốc giới sử dụng đất giữa hộ gia đình ông Cường và hộ bà Nhuần ổn định, không có tranh chấp.

Tuy nhiên, hộ ông Đậu Ngọc Cường có công trình là mái tôn trên cả phần diện tích đã thu hồi, bồi thường năm 2003 và cả một phần diện tích thuộc hành lang an toàn đường Phạm Hồng Thái và có 1,1 m2 tăng lên do lấn sang phần diện tích trước đây thuộc thửa đất của ông Trần Quý Kỳ (hộ bên cạnh) đã giải phóng mặt bằng vào năm 2003.

Diện tích thửa đất hộ bà Trần Thị Nhuần sử dụng có biến động tăng do cơi nới một phần diện tích đường giao thông phía Bắc 7,5 m2. Hộ bà Nhuần đã mở cổng và xây dựng công trình trên đất theo hướng đi ra đường Phạm Hồng Thái, đi trên phần diện tích còn lại của thửa đất của ông Phạm Quý Kỳ trước đây mà Nhà nước đã thu hồi, giải phóng mặt bằng vào năm 2003.

Chủ tịch UBND TP. Vinh Trần Ngọc Tú cho rằng, về nội dung bà Nhuần kiến nghị cắt một phần lan can cầu Cửa Tiền để mở rộng lối đi cho các hộ gia đình là không có cơ sở, vì việc cắt một phần lan can và mố cầu Cửa Tiền để mở đường đi cho các hộ gia đình sẽ ảnh hưởng kết cấu cầu Cửa Tiền và không đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình sử dụng.

Về nội dung phản ánh hộ ông Cường lợp mái tôn lên đường đi, làm cổng chắn ngang đường bịt lối đi duy nhất vào nhà bà Nhuần, UBND thành phố Vinh đã giao UBND phường Vinh Tân vận động các hộ dân tháo dỡ các công trình trong phần đất đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo hành lang an toàn giao thông, đồng thời, khôi phục tuyến đường ngõ này phục vụ việc đi lại của các hộ dân trong khu vực trước ngày 30/5/2023. Tuy nhiên, đến nay các gia đình vẫn chưa thực hiện việc tháo dỡ các công trình lấn chiếm.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, mặc dù TP. Vinh và phường Vinh Tân đã quan tâm giải quyết kiến nghị công dân nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm, để vụ việc kéo dài.

Để giải quyết dứt điểm vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND TP. Vinh chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố và phường Vinh Tân đôn đốc, vận động các hộ dân tự thực hiện tháo dỡ các công trình lấn chiếm, trả lại hiện trạng mặt bằng ban đầu.

Trong trường hợp các hộ gia đình không hợp tác thì chính quyền lập biên bản vi phạm và xử lý nghiêm theo đúng quy định, giải quyết dứt điểm vụ việc, báo cáo cho Hội đồng Tiếp dân tỉnh trước ngày 31/12/2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu các hộ dân phối hợp, hợp tác với chính quyền thực hiện việc tháo dỡ, trả lại mặt bằng. UBND TP.Vinh chỉ đạo phường Vinh Tân trong quá trình giải quyết vụ việc quan tâm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.