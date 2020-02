Xử lý trường hợp đăng tin sai sự thật về virus Corona ở Kỳ Sơn

Chiều 4/2, đại diện Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, cơ quan công an vừa kịp thời điều tra, làm rõ việc Chích Văn Quản, trú tại bản La Ngan, xã Chiêu Lưu đăng tin sai sự thật về cái chết của anh O.Ng ở bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu có liên quan đến virus Corona.

Đối tượng khai nhận hành vi bịa đặt thông tin tại Cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Công Sơn

Theo đó, quá trình làm việc, Chích Văn Quản đã thừa nhận toàn bộ nội dung bài viết trên facebook “Chích Định Quang” do Quản lập và quản lý về cái chết của anh Ng là hoàn toàn bịa đặt, do chính Quản tự soạn thảo và đăng lên mạng xã hội nhằm mục đích câu like, bình luận và để được nhiều người kết bạn facebook.

Theo kết luận của Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, nguyên nhân anh Ng chết là do mắc bệnh viêm gan B, không liên quan đến virus Corona.



Hiện Công an huyện đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.