Xuân ấm biên cương

Vững vàng nơi tuyến đầu

Chúng tôi đến xã biên giới Mỹ Lý (Kỳ Sơn) vào những ngày Áp Tết Nguyên đán. Trong cái lạnh se sắt, dọc đường biên giới, những bông lau trắng, bông dã quỳ vàng rực và những nụ đào phơn phớt bung nở khẽ rung rinh theo gió Xuân. Ghé thăm Trạm Kiểm soát biên phòng nằm cách bản Xằng Trên khoảng gần 1 km, dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhất là đường sá đi lại, nhưng anh em cán bộ, chiến sĩ ở Trạm vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

30 năm đeo trên vai quân hàm xanh, Trung tá Ngô Xuân Thanh, quê ở huyện Quỳnh Lưu không nhớ bao nhiêu lần đã đón Tết xa nhà, sau 2 năm đón Tết ở chốt, năm nay anh chia sẻ “ vẫn sẵn sàng trực Tết cho mọi người đón Xuân yên vui”.

Đồn Biên phòng Mỹ Lý đóng chân ở xã biên giới thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện Kỳ Sơn, có đường biên giới đất liền dài 46,28 km (trong đó có 20 km đường bộ và 26,28 km đường sông), 9 mốc quốc giới. Đây là nơi sinh sống của 3 dân tộc là Thái, Mông, Khơ mú, với tổng dân số 1.214 hộ/5.586 khẩu. Điều kiện địa hình hiểm trở, phức tạp, khí hậu khắc nghiệt, tỷ lệ hộ nghèo cao. Tết năm nào, Đồn Biên phòng Mỹ lý cũng trực 50 quân số.

Trung tá Hoàng Thế Tài - Chính trị viên Đồn Biên phòng Mỹ Lý cho biết: Anh em vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ, ngoài quân số trực ở đồn, còn có những người bám trụ ở các tổ chốt như Nhọt Lợt (bản Nhọt Lợt), Trạm Kiểm soát Xằng Trên, Trạm quân- dân y ở Huồi Bắc, tổ công tác ở xã Bắc Lý và xa nhất phải kể đến chốt Biên phòng mốc 390.

Chốt được thành lập năm 2017, để đến được điểm chốt phải đi bộ qua 4 ngọn núi, người khoẻ và đường khô ráo thì phải mất 5 giờ đồng hồ đi bộ, leo núi mới tới; với độ cao khoảng 1.800m so với mực nước biển, chốt có nhiệm vụ bảo vệ gần 10 km đường biên, gồm các cột mốc 389, 390, 391 và 392. Nơi đây, quanh năm mây mù bao phủ, không có sóng điện thoại, điện thắp sáng thì đã có bộ năng lượng mặt trời nhưng do sương mù nên phải tằn tiện lắm các chiến sĩ nơi đây mới đủ dùng.

Đại uý Nguyễn Cảnh Bá, quê ở huyện Thanh Chương - Chốt trưởng mốc 390 chia sẻ: Mặc dù thực hiện nhiệm vụ ở chốn biên cương xa xôi, nhưng những người lính biên phòng chúng tôi luôn nhận được sự động viên chia sẻ của các cấp, các ngành, của bà con nhân dân và thủ trưởng cấp trên, giúp chúng tôi luôn yên tâm hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

“Ngoại trừ việc phải xa gia đình, người thân, Tết của cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới cũng đủ đầy, ấm cúng. Rau tự trồng, lợn, gà tự tăng gia, ngày 28-29 Tết đơn vị tổ chức cho anh em làm thịt lợn, gói bánh chưng. Tối 30, Đồn thường tổ chức đón Giao thừa ở sân đơn vị, mời cán bộ, nhân dân đến vui Xuân cùng cán bộ, chiến sĩ. Những ngày sau đó sẽ dành thời gian đi chúc Tết già làng, trưởng bản, người có uy tín"- Trung Tá Hoàng Thế Tài cho hay.

Rời Mỹ Lý, chúng tôi đến với Trạm Kiểm soát Biên phòng Huồi Khe, thuộc Đồn Biên phòng Mường Ải. Những ngày áp Tết, Trạm chìm trong sương mù và giá lạnh, bếp lửa lúc nào cũng đỏ, vừa để sưởi ấm, vừa hong khô những bộ quần áo cán bộ, chiến sĩ đi tuần tra đường biên, cột mốc trở về.

Theo Đại uý Hoàng Ngọc Bình- Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Mường Ải: Trạm Huồi Khe có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới khu vực từ Cột mốc 415 đến Cột mốc 419 trên tuyến biên giới Việt Nam -Lào, kiểm soát địa bàn, nắm tình hình và vận động nhân dân khu vực cụm dân cư Ái Khe, Thẩm Khợp thuộc bản Huồi Khe, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy chế khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, làm tốt công tác trao đổi thông tin, tình hình với các lực lượng chức năng của nước bạn Lào ở phía ngoại biên thuộc cụm bản Xám Chè, tỉnh Xiêng Khoảng, bảo vệ an ninh biên giới của mỗi bên.

Trước Tết Nguyên đán Quý Mão, được sự ủng hộ và giúp đỡ của Quỹ "Vì tầm vóc Việt" và Ngân hàng Bắc Á, Trạm Huồi Khe đã được trang bị 01 bộ pin năng lượng mặt trời có công suất 3KW, có điện thắp sáng đã góp phần giảm khó khăn cho cán bộ, chiến sĩ nơi đây.

Trung tá Dương Văn Vinh - Đội trưởng Tham mưu hành chính kiêm Kế hoạch tổng hợp, Đồn Biên phòng Mường Ải quê tỉnh Thái Bình năm nay xung phong lên trực Tết tại Trạm Huồi Khe chia sẻ: Đã có gần 30 năm công tác trong lực lượng Bộ đội biên phòng, năm nay tôi lại tiếp tục xa gia đình, tuy có những giây phút nhớ nhà nhưng chúng tôi luôn xác định được trách nhiệm và nghĩa vụ của người lính biên phòng nơi biên cương để đảm bảo an ninh cho nhân dân vui Tết, đón Xuân.

Tại một số chốt trạm dẫu có đôi chút thiệt thòi vì không có sóng điện thoại, đêm Giao thừa những người lính quân hàm xanh ở tổ chốt khó liên lạc hay nhận lời chúc Tết từ gia đình, người thân nhưng bù lại, trong những ngày Tết đến, Xuân về họ lại nhận được những sự động viên, thăm hỏi ấm áp chân tình của người dân bản hai bên biên giới, và cả bộ đội Lào cũng sang chúc Tết.

Vui Xuân, đón Tết nhưng những người lính không một phút lơ là nhiệm vụ, những ngày trước và sau Tết, trong gió rét cán bộ, chiến sĩ vẫn tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh vùng biên, nhằm đảm bảo cho người dân đón một cái Tết thật an toàn, đầm ấm”.

Tại Đồn Biên phòng Nhôn Mai (Tương Dương), 28 Tết, Thượng tá Phan Thanh Hồng - Đồn Trưởng vẫn sát cánh cùng lực lượng dân quân xã, các tổ tự quản đường biên, cột mốc thực hiện tuần tra đảm bảo an ninh biên giới, an toàn địa bàn để nhân dân yên tâm vui Tết, đón Xuân.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ ở các chốt trạm ở Piêng Cọoc, Huồi Cọ, Thăm Thẩm, Khe Bén... cũng luôn xác định rõ trách nhiệm, khắc phục khó khăn về điều kiện sinh hoạt, khí hậu khắc nghiệt, chắc tay súng bảo vệ biên giới trong những ngày Tết đến, Xuân về.

Ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thuỷ (Thanh Chương) được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 6.595 km, 4 cột mốc, trong đó có 2 cột dấu. Những ngày cận Tết Nguyên đán, những người lính biên phòng vẫn lặng thầm tuần tra, kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giữ yên biên giới.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Tú- Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thuỷ cho biết: Thực hiện đợt cao điểm đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát trên địa bàn và khu vực biên giới.

Ngoài việc quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra, vào khu vực biên giới, đơn vị còn phân công cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng Công an, Quân sự xã Thanh Thủy tiến hành tuần tra phòng, chống các loại tội phạm, bảo vệ an toàn trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vui Xuân, đón Tết.

Bên cạnh đó, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ vui Tết, đón Xuân cùng nhân dân trên địa bàn với phương châm đoàn kết, an toàn, tiết kiệm.

Ấm lòng dân bản

Trong không khí đầm ấm, yên vui của những ngày Tết đến, Xuân về chúng tôi còn được nghe đồng bào Mông, Thái, Khơ mú, Đan Lai... kể chuyện về những việc làm “ưng cái bụng” của BĐBP đối với nhân dân nơi biên giới. Như ở địa bàn 2 xã Mỹ Lý và Bắc Lý (Kỳ Sơn) cùng với cầm tay chỉ việc trong lao động, sản xuất, nhiều hoạt động an sinh xã hội vì dân khác cũng được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý duy trì có hiệu quả.

Nổi bật như việc đưa vào hoạt động mô hình ngôi nhà thiện nguyện “Ai cần đến lấy, ai có sẻ chia” đầu tiên trong lực lượng Biên phòng Nghệ An, trở thành địa chỉ thiện nguyện hỗ trợ quần áo, sách vở, vật chất... miễn phí cho nhân dân và học sinh trên địa bàn.

Đặc biệt, trong năm 2022, Đồn đã đưa mô hình mới “phòng kết nối công nghệ thông tin tới thôn bản” và “tiệm cắt tóc thân thiện miễn phí” đi vào hoạt động phục vụ người dân được ghi nhận, đánh giá cao.

Ông Cụt Văn Long - Chủ tịch UBND xã Bắc Lý cho hay: “Xã Bắc Lý có 13 bản với dân số 944 hộ/4.925 nhân khẩu, với các thành phần dân tộc Kinh, Thái, Khơ mú và Mông cùng sinh sống. Thấu hiểu và chia sẻ với bộn bề khó khăn của đồng bào, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý luôn thực hiện “3 bám, 4 cùng”, đồng hành với cấp ủy, chính quyền và nhân dân thông qua những chương trình, việc làm thiết thực góp phần xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Cấp ủy, chính quyền địa phương rất cảm ơn những việc làm thiết thực của những người lính quân hàm xanh. Các anh không chỉ bảo vệ biên cương mà còn giúp địa phương củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, yên dân, yên địa bàn".

Hay ở 2 bản Búng và Cò Phạt- bản của tộc người Đan Lai nơi đại ngàn Pù Mát thuộc xã Môn Sơn (Con Cuông), người dân cũng nhắc đến những người lính quân hàm xanh như “điểm tựa” của bản làng. Gặp ông La Văn Linh cùng các cháu học sinh và một số dân bản đang quây quần gói bánh chưng đón Tết cùng cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng Khe Khặng trên chiếc sân nhỏ. Ông Linh phấn khởi cho biết:nNhờ cán bộ biên phòng ở trạm và tổ chốt bám bản, tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng các mô hình kinh tế xoá đói, giảm nghèo (trồng rau xanh, trồng lúa nước, phát triển chăn nuôi…) nên đời sống của người dân Đan Lai đã thay đổi nhiều rồi. Đặc biệt, nhờ sự giúp đỡ của các đảng viên biên phòng sinh hoạt tạm thời, năm nay, Chi bộ bản Búng và bản Cò Phạt đều kết nạp thêm được 3 đảng viên mới nên càng phấn khởi, tươi vui hơn…

Đón Xuân Quý Mão 2023, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” tại bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý (Kỳ Sơn) và bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai (Tương Dương) với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thi gói và nấu bánh chưng, các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, ném còn...

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đã trao hơn 3,6 tỷ đồng cho Quỹ "Vì người nghèo" huyện Kỳ Sơn và hơn 1,3 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo huyện Tương Dương đón Tết. Ban Tổ chức trao tặng 6 ngôi nhà "Đại đoàn kết" trị giá 300 triệu đồng; một mô hình sinh kế nuôi dê sinh sản trị giá 70 triệu đồng; trao tặng 1.310 suất quà Tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có uy tín, các cháu học sinh nghèo vượt khó trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”.

Đây không chỉ thể hiện đạo lý tương thân, tương ái của dân tộc mà còn là hoạt động tri ân đồng bào các dân tộc trên địa bàn đã sát cánh cùng BĐBP và cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Trong chuỗi các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo trên địa bàn biên giới, một số đồn biên phòng cũng đã tổ chức các hoạt động nhằm chung tay, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho các hộ dân nghèo để đón Tết Nguyên đán đầm ấm, đầy đủ hơn.

Như Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức trao 128 suất quà (trị giá mỗi suất 500 nghìn đồng) cho các hộ nghèo, cận nghèo tại các bản Huồi Cọ, Thăm Thẩm, Piêng Coọc và Phà Kháo (xã Mai Sơn).

Ngoài ra, chương trình cũng trao tặng 9 suất quà cho người có uy tín xã Mai Sơn; Ban quản lý các bản và các chốt bảo vệ biên giới. Đóng chân trên địa bàn biên giới, nơi đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, phong tục, tập quán còn lạc hậu, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã kiên trì “cầm tay, chỉ việc” vận động người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa mới.

Điểm nhấn là việc xây dựng triển khai mô hình sinh kế quân- dân kết hợp ở các tổ chốt, hướng dẫn người dân nuôi dê, bò sinh sản, bò vỗ béo, cá lồng. “Tết này, nhà ta vui hơn, no đủ hơn là nhờ cán bộ biên phòng đấy. Cán bộ cho ta con giống, hướng dẫn KHKT, trao truyền kinh nghiệm để phát triển chăn nuôi, giờ ta có 20 con dê, 2 lồng với vài tạ cá…”- Ông Lô Văn Toản ở bản Nhôn Mai, 1 trong những hộ được chọn triển khai mô hình phấn khởi cho biết.

Lên với vùng biên những ngày Tết đến, Xuân về, chúng tôi không chỉ chứng kiến những hy sinh thầm lặng của người lính nơi tuyến đầu cho một mùa Xuân yên vui, mà còn cảm nhận tình quân - dân sâu đậm và niềm vui về cuộc sống mới đang thể hiện rõ trong từng đổi thay của đời sống đồng bào các dân tộc nơi biên giới..