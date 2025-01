Xã hội

Sôi nổi chương trình 'Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản'

Trong 2 ngày 2-3/1, tại xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, Đoàn Thanh niên Bảo hiểm xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh, Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Nghệ An, Ngân hàng PG Bank - Nghệ An phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản” và “ Mùa Đông ấm - Xuân tình nguyện" năm 2025.