Thời sự Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sáng 20/12, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác tỉnh đến thăm, chúc mừng Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác tỉnh đến thăm, chúc mừng Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Tại Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thay mặt lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/11/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu chúc mừng Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đã thông tin đến lãnh đạo, chỉ huy của Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2024 với nhiều dấu ấn nổi bật.

Có được kết quả đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có những đóng góp hết sức to lớn, bởi có đảm bảo được quốc phòng, an ninh ổn định thì kinh tế mới phát triển.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác tỉnh tặng hoa chúc mừng Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Bộ CHQS tỉnh đã luôn nỗ lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; đồng thời tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, giúp dân giảm nghèo, khắc phục thiên tai, phòng, chống dịch bệnh.

Đặc biệt vừa qua, Lực lượng vũ trang tỉnh vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2. Đây không chỉ là niềm vui của lực lượng vũ trang tỉnh mà còn là vinh dự của Đảng bộ, Nhân dân tỉnh nhà.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác tỉnh đến thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Với địa bàn rộng có cả 2 tuyến biên giới trên bộ và trên biển, trong đó đường biên giới trên bộ dài nhất cả nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá rất cao vai trò của Bộ đội Biên phòng tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn vùng biên, gắn kết chặt chẽ với Nhân dân để xây dựng thế trận lòng dân, an ninh Nhân dân vững chắc; từ đó, Nhân dân là “tai mắt” để cùng cán bộ, chiến sĩ bảo vệ vững chắc biên giới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá rất cao các chương trình, cách làm hay, sáng tạo của Bộ đội Biên phòng tỉnh, trở thành điểm sáng của cả nước để giúp xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, giúp dân phát triển kinh tế và nhiều mô hình về an sinh xã hội…

Phân tích bối cảnh, tình hình năm 2025 với thuận lợi và khó khăn đan xen, song khó khăn vẫn nhiều hơn thuận lợi, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm với Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác tỉnh tặng hoa chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, các đơn vị cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống anh hùng để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện về mọi mặt; tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nhằm giữ vững ổn định trên địa bàn, tạo nền tảng thực hiện đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX, sẵn sàng nền tảng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phát huy các kết quả đạt được để thực hiện tốt các nhiệm vụ, đặc biệt trong công tác giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, giữ yên biên giới, bản làng…

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Nguyễn Công Lực - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thay mặt lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh; khẳng định quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2025.