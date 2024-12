Thời sự Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 Chiều 16/12, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đến chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tiếp đoàn, về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có các đồng chí: Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Phó Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu; Đại tá Ngô Nam Cường - Phó Tư lệnh Quân khu; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đến thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, tỉnh Nghệ An may mắn và thuận lợi khi được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đóng chân trên địa bàn. Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An có mối quan hệ rất gần gũi, gắn bó.

Trong những năm qua, Quân khu 4 đã hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Nghệ An nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh giữ vững được sự ổn định địa bàn, qua đó giúp Nghệ An có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đạt được những kết quả khá toàn diện và tích cực trên các lĩnh vực.

Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An tặng lẵng hoa chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Ảnh: Phạm Bằng

Dưới sự lãnh đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã nắm chắc tình hình, bám sát địa bàn, không để bị động, bất ngờ, đặc biệt là những khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Các lực lượng của Quân khu 4 đã hỗ trợ, giúp đỡ tích cực cho các địa phương, trong đó có tỉnh Nghệ An trong công tác phòng, chống, khắc phục thiên tai.

Đặc biệt, trong năm 2024, Quân khu 4 đã huy động 800 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ các dự án trọng điểm của quốc gia trên địa bàn tỉnh, nổi bật là dự án đường dây 500kV mạch 3, được Thủ tướng Chính phủ biểu dương.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh, cùng cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 đã hỗ trợ, giúp đỡ tích cực cho tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Ảnh: Phạm Bằng

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Quân khu 4 đã lựa chọn tỉnh Nghệ An để thí điểm thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu 4 giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo".

Quân khu 4 cũng đã huy động 11 đơn vị với khoảng 1.230 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp người dân xây dựng nông thôn mới, xoá đói giảm nghèo, giữ vững ổn định địa bàn để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân rất tích cực; hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong công tác đối ngoại với nước bạn Lào để giữ vững ổn định khu vực biên giới; hỗ trợ tỉnh triển khai các dự án có yếu tố liên quan đến an ninh.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, nhờ sự chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ tích cực, sâu sát của Quân khu 4, trong năm 2024, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2.

Thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2024, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 đã hỗ trợ, giúp đỡ tích cực cho tỉnh Nghệ An trong thời gian qua.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Phạm Bằng

Trong năm 2025, tỉnh Nghệ An quyết tâm tăng tốc, bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; tập trung triển khai các chương trình, đề án để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị; thực hiện quyết liệt, hiệu quả cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ của Ban Thường vụ Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh, lãnh đạo Quân khu 4 để Nghệ An tiếp tục phấn đấu và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2025 và những năm tiếp theo.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tham gia đoàn. Ảnh: Phạm Bằng

Nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trân trọng gửi đến các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh, lãnh đạo và toàn thể lực lượng vũ trang Quân khu 4 lời chúc mạnh khoẻ, thành công, giành được nhiều thắng lợi.

Chân thành cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác, Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 cho rằng, điều này thể hiện tình cảm, sự cổ vũ lớn lao của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An đối với lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 chân thành cảm ơn những lời chúc tốt đẹp, sự cổ vũ lớn lao của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An đối với với lực lượng vũ trang Quân khu 4. Ảnh: Phạm Bằng

Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, trong năm 2024 với nhiều biến động khó lường, phức tạp, nhưng được sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn quán triệt và thực hiện tốt các nhiệm vụ, đặc biệt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính đơn vị chính quy.

Đối với 6 tỉnh trên địa bàn, Quân khu 4 đã phối hợp với các lực lượng công an, quân sự, biên phòng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương giữ vững thế trận phòng thủ. Với tinh thần đi trước, Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và Quân khu 4 nói riêng đã điều chỉnh tổ chức lực lượng, đáp ứng yêu cầu tinh, gọn, mạnh.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tham gia đoàn. Ảnh: Phạm Bằng

Trong công tác dân vận, Quân khu 4 luôn xác định, công tác phòng, chống, khắc phục thiên tai, lũ lụt là cuộc chiến trong thời bình nên các đơn vị trong Quân khu luôn chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, người, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ".

Quân khu 4 cũng đã điều động lực lượng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương; hỗ trợ triển khai các dự án trọng điểm; chung tay xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, Quân khu 4 đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh Nghệ An để quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, đoàn kết trong nhân dân.

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 bày tỏ vui mừng trước những kết quả, sự đột phá lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh Nghệ An trong những năm qua, đặc biệt là năm 2024; đồng thời tin tưởng tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phát triển, trở thành đầu tàu của 6 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ.