Những ngày áp Tết Nguyên đán, cái rét tê tái ở vùng cao Tam Hợp (Tương Dương) được xua tan bởi sự ấm áp của những hoạt động thiết thực hướng về người nghèo. Nhất là chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” do Đồn Biên phòng Tam Hợp phối hợp với UBND xã Tam Hợp, Tổng đội TNXP 9 Nghệ An cùng các đơn vị đồng hành (Công ty cổ phần thực phẩm HIDA, Công ty cổ phần Việt Nhân Nghệ An) tổ chức nhằm mang lại cho đồng bào các dân tộc vùng biên giới một cái Tết cổ truyền vui tươi, ấm áp và đủ đầy. Ngoài tạo điều kiện cho bà con tham gia vào các hoạt động có ý nghĩa, mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào vùng biên, như giao lưu văn nghệ, thể thao, tổ chức các trò chơi dân gian; tham gia gói 200 bánh chưng, bánh dày trao tặng cho các hộ nghèo… Tại chương trình, ban tổ chức đã bàn giao đưa vào sử dụng công trình đèn thắp sáng năng lượng mặt trời dài 1,5km; trao tặng 02 nhà đại đoàn kết; 50 suất quà cho các hộ nghèo; 8 suất quà cho các cháu học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn biên phòng” và 50 con lợn giống thuộc mô hình “Đồng hành cùng nông dân vượt khó thoát nghèo”… với tổng trị giá hơn 380 triệu đồng.