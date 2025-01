Thể thao Xuân Mạnh gọi, chờ Văn Đức trả lời Tuyển thủ quốc gia Xuân Mạnh vừa có dịp “vinh quy bái tổ” quê nhà Nghệ An sau thành công ở ASEAN Cup 2024. Càng khâm phục sự đa năng và hiệu quả của Xuân Mạnh ở giải đấu này bao nhiêu thì càng nhớ tới Văn Đức bấy nhiêu, bởi 2 người con quê lúa Yên Thành cũng từng được vinh danh sau chiến tích Thường Châu hồi 2018 trong đội hình U23 Việt Nam. Nhưng nay…

Người hâm mộ bóng đá sẽ không bao giờ quên chặng đường “gọi vớt” từ U21 Sông Lam Nghệ An lên U23 Việt Nam để dự Vòng chung kết U23 châu Á của Văn Đức và Xuân Mạnh.

Được gọi lên sau cùng nhưng cả Văn Đức và Xuân Mạnh đều nhanh chóng chiếm suất chính trong đội hình U23 Việt Nam. Văn Đức xông xáo, đột biến ở vị trí tiền vệ cánh trái và hơn thế còn là ngòi nổ, là chân sút cự phách ở Thường Châu tuyết trắng. Trong khi đó, Xuân Mạnh thầm lặng, vững vàng ở vị trí hậu vệ cánh phải, có khi được kéo vào trung vệ. Cả hai đều chơi “hay mọi nhẽ” ở giải đấu vô cùng đáng nhớ này.

Hậu vệ sinh năm 1996 đã thể hiện phong độ chói sáng, góp công lớn giúp Đội tuyển Việt Nam lần thứ 3 bước lên ngôi vương tại Giải bóng đá lớn nhất khu vực. Ảnh: FBNV

Tất nhiên, sau đó, do chấn thương và diễn biến phong độ, Văn Đức được tin dùng hơn dưới thời ông Park Hang-seo, nhất là ở Vòng loại 2, Vòng loại 3 World Cup 2022. Rồi Văn Đức từ Sông Lam Nghệ An chuyển ra Công an Hà Nội, không may dính chấn thương dài ngày, sau đó được gọi nhưng không có mặt trong danh sách cuối cùng tham dự ASEAN Cup 2024 thời ông Kim Sang-sik.

Xuân Mạnh cũng từ Sông Lam Nghệ An chuyển ra Hà Nội FC, thi đấu không thực sự nổi bật trong đội hình đội bóng Thủ đô nhưng lại lọt vào mắt xanh của ông thầy trẻ người Hàn Quốc và thi đấu cực kỳ kín kẽ trong phòng ngự, phát động tấn công tuyệt vời trong các trận đấu tại ASEAN Cup 2024 vừa qua. Đáng chú ý là Xuân Mạnh có tên trong đội hình tiêu biểu do trang thống kê nổi tiếng Sofascore chấm điểm 7.15 cao nhất Đội tuyển Việt Nam (so với Hoàng Đức 7.13, Tiến Dũng 7.06).

Văn Đức trong màu áo của SLNA. Ảnh: tư liệu SLNA

Nói mừng cho Xuân Mạnh lại nhớ Văn Đức là bởi “cặp song trùng” này lâu nay có những điểm tương đồng nhưng lại có những điểm khác biệt đáng nói. Họ từng là 2 nhân vật xuất sắc nhất lứa U21 hồi 2018. Chỉ vào sân từ những trận đấu cuối Vòng chung kết U21 quốc gia năm đó, Văn Đức và Xuân Mạnh cho thấy sự khác biệt so với phần còn lại của giải đấu và ngay lập tức lọt vào mắt xanh của ông thầy Park Hang-seo.

Cũng không ai kém cạnh ai ở Vòng chung kết U23 châu Á ở Thường Châu, ở đội bóng Thành Vinh, dù mỗi người một vẻ ở trên sân cỏ cũng như ngoài đời. Sau chiến tích Thường Châu hay sau những trận đấu khốc liệt tại V-League, cả hai từng chịu cảnh chấn thương dai dẳng và đều vô cùng nỗ lực để lấy lại phong độ vốn có.

Sự khác nhau ở 2 tuyển thủ này có lẽ ở chỗ Văn Đức được tin dùng hơn ở đội tuyển quốc gia thời ông Park Hang-seo dù anh thi đấu không thực sự thành công. Văn Đức ghi bàn thắng tuyệt đẹp trong trận gặp Đội tuyển Trung Quốc ngày 1/2/2022 tức mồng 1 tết Nhâm Dần nhưng luôn gặp khó khi vào sân trong các trận ở Vòng loại 3 World Cup.

Xuân Mạnh không tỏ ra nổi bật trong các kỳ tập huấn, giao hữu thời ông Kim Sang-sik, nhưng bất ngờ được tin dùng ở ASEAN Cup 2024 và đã không làm ông thầy cũng như khán giả thất vọng về một người không phổi mới của Đội tuyển Việt Nam, một cầu thủ đa năng bậc nhất, hiệu quả phòng ngự và tấn công cao nhất như trang chấm điểm quốc tế nói trên bình chọn.

Hiện tại ở 2 câu lạc bộ Hà Nội FC và Công an Hà Nội đầy tham vọng mà các cầu thủ nói trên đang đầu quân, Xuân Mạnh và Văn Đức đều có cơ hội tỏa sáng nếu hồi phục sau chấn thương tốt, hòa nhập nhanh với môi trường mới.

Rõ ràng, ông thầy Kim Sang-sik sẽ căn cứ vào phong độ hiện có để “chấm” tên, sau đó sẽ xem xét việc cầu thủ đó có phù hợp với lối chơi hay không để chọn như từng biết. Về điểm này, Xuân Mạnh có lợi thế hơn Văn Đức sau những gì anh thể hiện ở ASEAN Cup 2024. Nhưng nói thế không có nghĩa Xuân Mạnh chắc suất còn Văn Đức… hết cửa? Sự cố gắng vươn lên của bất cứ cầu thủ nào, trong đó có Văn Đức đều sẽ được đền đáp đúng lúc, đúng thời điểm.

Cuối cùng, điều đáng mừng cho 2 tuyển thủ nói trên cũng như nhiều cầu thủ khác là dù đi đâu về đâu, Sông Lam Nghệ An luôn là ngôi nhà thân thương nhất để những đứa con xa trở về. Nét “cố hữu” này của họ chính là điều người hâm mộ luôn chấm điểm cộng cho từng cầu thủ, người thành công rực rỡ cũng như người tìm kiếm thành công không mệt mỏi.