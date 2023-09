Xuân Tiến và Nam Hải liệu có được ra sân tại Tứ kết Giải U21 Quốc gia?

Đội hình của U21 Sông Lam Nghệ An có sự giao thoa của nhiều lứa tuổi. Ảnh: Xuân Thuỷ

Điểm danh phong độ của các chân sút sau vòng bảng

Trước trận Tứ kết Giải U21 Thanh Niên 2023 giữa U21 Thanh Hóa và U21 Sông Lam Nghệ An, hai đội bóng láng giềng đã từng thi đấu giao hữu với nhau tổng cộng 3 lần. Trong đó, U21 Sông Lam Nghệ An giành 1 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Kết quả của 3 trận giao hữu này không phải là căn cứ để đánh giá thực chất sức mạnh của hai đội.

Tuy nhiên, qua nhìn nhận của giới chuyên môn, U21 Sông Lam Nghệ An vẫn được xem là đội nhỉnh hơn về chất lượng nhân sự tại các tuyến. Đặc biệt, ở hàng tấn công, U21 Sông Lam Nghệ An sở hữu khá nhiều cầu thủ khá tài năng. Trong đó, phải kể đến Văn Bách và Xuân Đại đang thi đấu cho đội 1, đội chủ sân Vinh tại đấu trường V.League. Đặc biệt, tiền đạo Xuân Đại với tốc độ, kỹ thuật, khả năng càn lướt được trông chờ có thể tỏa sáng tại mùa giải năm nay. Trên thực tế, tại lượt trận thứ 2 của vòng bảng, cầu thủ sinh năm 2003 dù không trực tiếp ghi bàn, nhưng đã có nhiều đóng góp tích cực trong chiến thắng của đội bóng xứ Nghệ trước U21 Long An. Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu với U21 Đắk Lắk, chân sút gốc Yên Thành dính phải chấn thương hông, nên không thể ra sân.

Theo nguồn tin của Báo Nghệ An, trước trận đấu Tứ kết Giải U21 Quốc gia Thanh Niên 2023, Xuân Đại đã kịp bình phục và có thể được đăng ký thi đấu ngay từ đầu. Cũng chơi cao nhất trên hàng công của đội bóng xứ Nghệ còn có tiền đạo Phan Duy Hào. Cầu thủ này đã thể hiện phong độ khá cao tại 2 trận đấu thuộc vòng bảng, khi ghi 2 bàn thắng cho U21 Sông Lam Nghệ An trước U21 Long An và U21 Đắk Lắk.

Bên cạnh đó, các tiền vệ như Quang Vinh, dù chỉ mới sinh năm 2005, nhưng đã thể hiện được năng lực khá nổi trội và đảm nhiệm xuất sắc vai trò nhạc trưởng trên hàng công của đội bóng xứ Nghệ. Ngoài ra, các cầu thủ mới 17 tuổi như Trọng Sơn hay Trọng Tuấn đều có thể tỏa sáng khi được tin dùng.

Quang Vinh tiếp tục thể hiện vai trò châm ngòi cho nhiều đợt tấn công hiệu quả của U21 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thuỷ

Ở hàng thủ, U21 Sông Lam Nghệ An không có những mẫu trung vệ có thể hình lý tưởng, nhưng đổi lại Phan Bá Quyền, Võ Tiến Thắng sở hữu khả năng phán đoán, chọn vị trí khá tốt, nên để vượt qua được 2 trung vệ này không phải là điều dễ dàng cho bất cứ hàng công nào tại Giải U21 Quốc gia năm nay.

Dự đoán khả năng ra sân của các tuyển thủ Sông Lam Nghệ An

Tuy nhiên, một vấn đề được rất nhiều người hâm mộ quan tâm, đó chính là khả năng ra sân của các tuyển thủ đội Olympic Việt Nam vừa mới trở về từ ASIAD 19. Cụ thể, nhiều khán giả đặt câu hỏi liệu Xuân Tiến, Nam Hải, Nguyên Hoàng có được Ban huấn luyện U21 Sông Lam Nghệ An đưa vào đội hình xuất phát trong trận Tứ kết.

Không phải bàn cãi về năng lực chuyên môn của các tuyển thủ nói trên. Bởi tài năng của Xuân Tiến đã được khẳng định khi trải qua quá trình thi đấu tại đội 1 Sông Lam Nghệ An, lẫn U23 Việt Nam (vừa tham dự Giải U23 Đông Nam Á). Vì vậy, sự góp mặt của tiền vệ sinh năm 2003, sẽ khiến cho lối chơi của U21 Sông Lam Nghệ An trở nên khó lường và đa dạng hơn. Ngoài ra, Xuân Tiến còn là cầu thủ được đánh giá có thể xoay chuyển được cục diện trận đấu.

Tuyển thủ thứ 2 của Olympic Việt Nam là Nam Hải, đây là mẫu cầu thủ có thể chơi tốt ở hai vị trí là tiền vệ phòng ngự và trung vệ. Tại các cấp độ đội tuyển, do sở hữu thể hình lý tưởng nên Nam Hải thường được xếp chơi ở vị trí trung vệ, nhưng trên thực tế, cầu thủ này còn có thể đảm nhận rất tốt trong vai trò tiền vệ mỏ neo. Anh đã từng được Ban huấn luyện đội 1 Sông Lam Nghệ An xếp đá ở vị trí này trong nhiều trận đấu thuộc mùa giải 2023. Sự góp mặt của Nam Hải sẽ củng cố vững chắc cho tuyến tiền vệ của U21 xứ Nghệ.

Xuân Tiến trong màu áo của Olympic Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Tuy nhiên, nhiều khả năng Xuân Tiến và Nam Hải sẽ không được góp mặt trong đội hình xuất phát của U21 Sông Lam Nghệ An trong trận đấu với chủ nhà U21 Thanh Hóa. Lý do bởi, 2 tuyển thủ này vừa trải qua những trận đấu hết sức khốc liệt tại ASIAD 19. Họ đang rơi vào tình trạng quá tải và sẽ khó lòng đảm bảo tốt nhiệm vụ do Ban huấn luyện U21 Sông Lam Nghệ An đề ra. Bên cạnh đó, hai tuyển thủ nói trên cũng cần có thêm các buổi tập để bắt nhịp với lối chơi của U21 xứ Nghệ.

Như vậy, dự kiến đội hình của U21 Sông Lam Nghệ An sẽ xuất phát tại trận tứ kết như sau: Thủ môn Văn Việt; Hậu vệ: Mai Hoàng, Bá Quyền, Tiến Thắng, Bùi Thanh Đức; Tiền vệ: Ngô Văn Bắc, Quang Vinh, Trọng Sơn, Văn Bách; Tiền đạo: Xuân Đại, Duy Hào.

Phải khẳng định rằng, trận đấu với U21 Thanh Hóa sẽ là trận đấu đầy khó khăn của U21 Sông Lam Nghệ An. Ngoài được tiếp thêm sức mạnh khi là đội chủ nhà, U21 xứ Thanh còn có lối chơi kỷ luật, lấy phòng ngự chặt chẽ làm nền móng. Vì thế, để vượt qua họ, U21 Sông Lam Nghệ An cần tỉnh táo hơn trong các tình huống phòng ngự và không quá vội vàng trong các pha tấn công./.