Pháp luật Xuất ngoại buôn ngô, người phụ nữ hầu tòa Sau khi mua hơn 64 tấn ngô hạt của một người Lào, Hương thuê xe tải chở về nước bán. Tuy nhiên, lô hàng ngô đó đã bị cơ quan chức năng tạm giữ vì không có hóa đơn, chứng từ, không làm thủ tục khai báo hải quan khi qua cửa khẩu… còn bản thân Hương bị bắt vì tội buôn lậu.

Ngày 15/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lương Thị Hương (SN 1976), trú xã Thông Thụ, huyện Quế Phong về tội buôn lậu.

Bị cáo Lương Thị Hương tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Theo cáo trạng, do sinh sống ở khu vực gần biên giới Việt - Lào nên Hương thường sang Lào để buôn bán nông sản. Ngày 20/12/2023, Hương sang Lào, mua của một người đàn ông bản địa 64,4 tấn ngô hạt, giá 3.000 đồng/kg.

Sau đó, Hương thuê ô tô tải và rơ moóc sang Lào chở số ngô trên về Việt Nam để bán. Khi chiếc xe tải nói trên đang trên đường lưu thông hướng thị xã Thái Hòa (Nghệ An) để giao hàng cho khách thì bị Công an tỉnh Nghệ An phát hiện.

Cơ quan chức năng phát hiện số ngô nói trên không có hóa đơn, chứng từ, không làm thủ tục khai báo hải quan khi qua cửa khẩu. Số ngô trên được định giá 320 triệu đồng.

Sau thời gian tạm giam, người phụ nữ này được cho tại ngoại để phục vụ điều tra.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nữ bị cáo nhiều lần bật khóc, trình bày bản thân không biết chữ, không nắm rõ quy định về việc mua bán hàng hóa qua biên giới.

Khi nghe người Lào thuyết phục mua ngô đưa về Việt Nam bán kiếm lời, bị cáo đã đồng ý. Bị cáo khai đã trả 194 triệu đồng tiền mua ngô, còn thủ tục hàng hóa qua cửa khẩu là do bên bán làm thủ tục.

Bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi, trình bày hoàn cảnh khó khăn, không biết chữ, là người đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật hạn chế để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Xét hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, phạm tội buôn lậu nên HĐXX tuyên phạt Lương Thị Hương 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 60 tháng. Tòa cũng tuyên tịch thu hóa giá xung công quỹ hơn 64 tấn ngô trị giá 320 triệu đồng nói trên.