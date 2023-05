Xúc động đêm nhạc 'Mạch nguồn ví, giặm' tri ân 5 nhạc sĩ tài hoa của Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 14/5, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức chương trình đêm nhạc tri ân 5 nhạc sĩ tài hoa của Nghệ An với tên gọi "Mạch nguồn ví, giặm".

Tới dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Tham dự chương trình còn có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Anh hùng Lực lượng vũ trang, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên đại biểu Quốc hội (khóa VIII, IX, X), nguyên Tư lệnh Quân khu 4; TS. Lê Doãn Hợp – Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đêm nhạc nhằm tri ân 5 nhạc sĩ tài hoa quê Nghệ An là: Nguyễn Văn Tý, Nguyễn An Thuyên, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Tài Tuệ và Hồng Đăng.

Phát biểu tại đêm diễn, TS Lê Doãn Hợp – Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xúc động chia sẻ: 5 nhạc sĩ của đất Lam giang được tôn vinh hôm nay đều là những người có đóng góp xứng đáng vào kho báu của nền âm nhạc Việt Nam; là niềm tự hào của nhân dân Nghệ An. Dù họ đã lần lượt đi xa nhưng dấu ấn về cuộc đời và những tác phẩm âm nhạc bất hủ, ca từ ngọt ngào, nốt nhạc du dương, sâu lắng mang đậm chất Dân ca ví, giặm vẫn lay động mãi trong tâm trí của tất cả chúng ta. Âm nhạc của các nhạc sĩ đã đồng hành và thăng hoa cùng dân tộc, tạo dựng những mốc son sáng giá trong dòng chảy văn hóa và đời sống tinh thần của nhân dân.

“Đêm nghệ thuật “Mạch nguồn ví, giặm” là một đại tiệc âm nhạc đậm chất dân ca xứ Nghệ, làm vui lòng những người hâm mộ; là đêm Dân ca ví, giặm đậm đà, tinh túy, ngọt lành như lời ru tuổi thơ của mẹ, như dòng nước mát sông Lam, như đỉnh non cao Đại Huệ, tất cả hội đủ hương sắc, hòa quyện, đồng vọng, lan tỏa làm toại nguyện 5 nhạc sĩ nơi vĩnh hằng; đưa các nhạc sĩ về với đồng nghiệp, công chúng và quê hương” - TS Lê Doãn Hợp nói.

Chương trình “Mạch nguồn ví, giặm” được chia làm 3 phần. Phần 1 có tựa đề: “Mơ quê”; Phần 2: "Giai điệu tình yêu" và phần 3: "Cung đàn đất nước".

Mặc dù có sự lựa chọn kỹ càng để đưa đến cho công chúng yêu âm nhạc những ca khúc gắn bó với tên tuổi từng nhạc sĩ, chương trình cũng chỉ trình làng những ca khúc là một phần nhỏ trong gia tài âm nhạc đồ sộ của 5 cố nhạc sĩ như: Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Dư âm, Mẹ yêu con của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý; Mơ quê, Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó, Xa khơi của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ; Biển hát chiều nay, Hoa sữa, Ký ức đêm của nhạc sĩ Hồng Đăng; Khúc hát sông quê, Làng quan họ quê tôi, Đôi mắt đò ngang của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo và Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Neo đậu bến quê, Em chọn lối này của nhạc sĩ An Thuyên…

Các sáng tác chọn lọc trên được các ca sĩ nổi tiếng như NSƯT Thanh Lam, NSƯT Phạm Phương Thảo, NSƯT Tiến Lâm, NSƯT Đức Long, ca sĩ Thanh Tài, Đinh Trang, Bùi Lê Mận, Huyền Trang… thể hiện.

"Mạch nguồn ví, giặm" do NSND Nguyễn Tiến Thọ làm tổng đạo diễn, nhạc sĩ An Hiếu - con trai cố nhạc sĩ An Thuyên làm cố vấn nghệ thuật, Đài PT-TH Nghệ An chịu trách nhiệm sản xuất./.