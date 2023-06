Xứng đáng là điểm tựa vững vàng của đoàn viên

Có thể nói, tiền lương luôn là mối quan tâm hàng đầu của người lao động, vậy nhưng, nhiều năm qua đó lại là điều mà đoàn viên, người lao động tại Công đoàn Nhà khách Nghệ An luôn cảm thấy an lòng. Cầm trên tay 17 triệu đồng tiền lương, anh Trần Văn Vượng (sinh năm 1988) – Bếp trưởng Nhà khách Nghệ An phấn khởi cho biết, trước năm 2020, mức lương của anh chỉ được gần 7 triệu đồng. Dù có tay nghề vững và nhiệt huyết với nghề, nhưng trải qua những tháng ngày khó khăn bởi đại dịch Covid-19, anh đã có lúc chông chênh. Thế rồi, giữa hoàn cảnh khó khăn đó, anh nhận được quyết định tăng lương với mức tăng gần gấp 3 lên 17 triệu đồng mỗi tháng.

Không chỉ có anh Vượng, mà nhiều người lao động khác cũng được tăng lương với mức thu nhập bình quân trên 14 triệu đồng. Đi cùng với quyết định đó là sự động viên đến từ Ban Lãnh đạo và tổ chức Công đoàn của đơn vị để chia sẻ, đồng hành cùng anh và những đoàn viên khác. Tất cả đã tạo nên động lực lớn để đoàn viên cảm thấy vững tâm và thêm tin, yêu vào công việc mình đang làm.