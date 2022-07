Xứng đáng là những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng của Đảng trước yêu cầu mới

Những kết quả này đã góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ Dân và Đảng; ý Đảng và lòng Dân hòa chung một nhịp nên nhiều quyết sách, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, của tỉnh được cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ, tin tưởng, ủng hộ và phấn khởi thực hiện. Từ đó, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, chung sức, đồng lòng thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch Covid -19 hiệu quả; đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh.

Đến nay, Nghệ An đã khống chế được dịch Covid -19, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ và có nhiều điểm sáng. Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm nay đạt 8,44%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, 18/63 tỉnh, thành trong cả nước. Có được kết quả đó là cộng hưởng từ sức mạnh to lớn của toàn dân, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và nỗ lực to lớn của cả hệ thống chính trị. Ngành Tuyên giáo vinh dự, tự hào khi được đóng góp một phần công sức vào những bước phát triển quan trọng của tỉnh nhà.