Y tế Nghệ An đồng hành, hỗ trợ Y tế Xiêng Khoảng – Bài 1: Nặng ân tình với bệnh nhân Lào

Không những vậy, với những bệnh nhân Lào không có điều kiện để sang Nghệ An khám, điều trị, các bác sĩ Nghệ An đã nhiều lần không quản ngại đường xa, sang tận nước bạn để điều trị cho họ. Câu chuyện về bác sĩ Nghệ An vượt 400km từ thành phố Vinh sang thành phố Phôn Sa Vẳn mổ cấp cứu cho bệnh nhân được ghi lại: “20 giờ tối, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Xiêng Khoảng thông báo về trường hợp 1 bệnh nhân bị đa chấn thương đang nguy kịch, cần hỗ trợ chuyên môn khẩn cấp… Trao đổi nhanh về tình trạng chấn thương, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã cử ngay kíp bác sĩ lập tức đi Xiêng Khoảng. Chuyến xe cứu thương trang bị máy thở, bơm tiêm điện, bình oxy, thuốc vận mạch, trợ tim… tăng hết tốc lực đi trong đêm. Đầu giờ sáng hôm sau, các bác sĩ Nghệ An có mặt tại Phôn Sa Vẳn. Đến thẳng bệnh viện bạn, các bác sĩ Nghệ An lập tức tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Qua mấy ngày theo dõi và nhận thấy sự cần thiết phải đưa bệnh nhân sang Nghệ An để điều trị và chăm sóc, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An lại quyết định cử 1 kíp bác sĩ thứ 2 sang đón bệnh nhân đến Việt Nam. Để cứu được 1 bệnh nhân Lào, trong 1 tuần các bác sĩ Việt Nam đã phải 2 lần “xuất ngoại”.

Thạc sĩ, bác sĩ Bun Phăn Vông Ma Chăn – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Xiêng Khoảng bày tỏ: “Người dân Lào nói chung, tỉnh Xiêng Khoảng nói riêng rất biết ơn sự giúp đỡ, cứu trị tận tình của các y, bác sĩ Nghệ An. Đã có những bệnh nhân Lào đã được y, bác sĩ Nghệ An, Việt Nam hiến máu, hiến dâng sự sống để vượt qua bạo bệnh… Tình cảm hữu nghị đặc biệt của 2 quốc gia, dân tộc thật đáng quý”.