Yên Thành làm rào chắn lan can bằng thép dọc bờ kênh Vách Bắc

(Baonghean.vn) - Đội cảnh sát giao thông huyện Yên Thành đã phối hợp Đoàn thanh niên công an huyện Yên Thành tổ chức lập rào hàng chắn bằng thép nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông tại ven bờ kênh Vách Bắc thuộc xóm Dạ Sơn xã Đô Thành, Yên Thành.

Được biết trước đó, ngày 22/1 (tức mùng Một Tết) có 3 người đàn ông (trú ở xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu) đi 1 xe máy chạy trên đường liên xã Đức Thành - Đô Thành. Khi đến đoạn đường cua thuộc xóm Dạ Sơn, xã Đô Thành, xe lao xuống kênh Vách Bắc, có độ sâu khoảng 10m. Vụ tai nạn khiến cả 3 người tử vong.

Trung tá Tăng Văn Long - Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông, Công an huyện Yên Thành, cho biết: Đoạn đường này quanh co, mái kênh có độ sâu khoảng hơn 10 mét, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông đoạn đường trên, ngày 3/2, Đội Cảnh sát giao thông huyện Yên Thành đã phối hợp Đoàn thanh niên công an huyện Yên Thành tổ chức lập rào hàng chắn bằng thép ven bờ kênh Vách Bắc thuộc xóm Dạ Sơn, xã Đô Thành, Yên Thành.

Theo đó, hàng rào chắn lan can bằng thép được làm dọc kênh Vách Bắc có chiều dài khoảng gần 30 mét, chiều cao 1,5 mét được đổ bê tông cố định, phần trên sơn phản quang và chồng thêm 200 lốp ô tô nhằm cảnh báo cho người tham gia giao thông.

Theo kế hoạch đến hết ngày hôm nay (4/2) công trình này sẽ đưa vào sử dụng, góp đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.