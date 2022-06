Yên Thành quyết tâm đạt danh hiệu tại Cúp Báo Nghệ An

Quang An

(Baonghean.vn) - Những năm trở lại đây, Yên Thành luôn khiến các đối thủ phải e dè bởi lối đá tấn công đẹp mắt, cống hiến. Chức vô địch kép năm 2018 là minh chứng rõ nét cho thấy bóng đá Yên Thành đã từng bước khẳng định vị thế tại Cúp Báo Nghệ An. Năm nay, thầy trò quê lúa sẽ tiếp tục phấn đấu để tạo nên kỳ tích tại giải bóng đá Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 năm 2022.

Tập luyện không ngừng nghỉ

Cái nóng gay gắt của những ngày Hè dường như không làm các cầu thủ nhí Yên Thành nản chí, đều đặn mỗi ngày, tại sân cỏ nhân tạo Trường THPT Phan Đăng Lưu, thầy và trò đội bóng Yên Thành luôn có mặt đầy đủ, đúng giờ, căng sức tập luyện, sẵn sàng bước vào Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An với quyết tâm cao nhất.

Huấn luyện viên Vũ Đức Quyết của Đội Thiếu niên Yên Thành cho biết: So với các năm trước thì lứa cầu thủ thiếu niên năm nay có thể hình và kỹ thuật đồng đều hơn, được tuyển chọn kỹ càng tại các địa phương. Nhiều em dù ở cách điểm tập luyện rất xa từ 15 - 20 km như Mã Thành, Đồng Thành, Vĩnh Thành... nhưng đã không quản ngại khó khăn trở về sân tập mỗi ngày. Điều đó khiến những người làm công tác huấn luyện như chúng tôi rất trân trọng và dốc sức đào tạo, bồi dưỡng để các em có thêm động lực gắn bó với trái bóng tròn.

Theo ghi nhận của P.V, Yên Thành là địa phương dồn rất nhiều tâm huyết cho giải đấu năm nay. Công tác chuẩn bị cho giải, đặc biệt là khâu lựa chọn cầu thủ đã được khởi động từ đầu năm và duy trì liên tục. Đặc biệt, trước thời điểm giải đấu khởi tranh khoảng 1 tuần, thầy và trò tại Yên Thành sẽ ăn tập "khép kín" với nhau, tức các em không trở về nhà mà ăn, ngủ, sinh hoạt ngay tại đội để sẵn sàng lên đường thi đấu với sự chuẩn bị chu đáo nhất. Các thầy bên cạnh việc huấn luyện còn kiêm luôn cả việc đi chợ, nấu ăn, phục vụ từng giấc ngủ của các cầu thủ nhí. Đáp lại sự tận tình đó, các cầu thủ Yên Thành đều tập luyện nghiêm túc trong mỗi buổi tập với tinh thần quyết tâm cao, phấn đấu mang về danh hiệu cho quê nhà.

Trong công tác huấn luyện, thầy Vũ Đức Quyết cho rằng, tài năng của cầu thủ mặc dù rất quan trọng nhưng đạo đức mới là yếu tố quyết định thành công đối với sự nghiệp của cầu thủ. Do đó, trong mỗi buổi tập, thầy Quyết đều đưa ra các quy định rõ ràng, thưởng phạt nghiêm minh để rèn luyện cả đức, cả tài cho cầu thủ.

Đối với các cầu thủ đến sân tập muộn, không có lý do chính đáng, trong buổi tập có thái độ hời hợt, chểnh mảng hay phát ngôn thiếu chuẩn mực đều có hình thức xử phạt nghiêm minh. Cũng vì áp dụng "kỷ luật thép" nên các cầu thủ nhí Yên Thành đều tập luyện với thái độ rất nghiêm túc, tinh thần tự giác cao, tuân thủ nghiêm ngặt các bài giảng của ban huấn luyện.

Trong những năm qua, Yên Thành đã dần khẳng định được vị thế tại Cúp Báo Nghệ An, lứa tuổi nhi đồng từng có 2 năm vô địch liên tiếp vào các năm 2011 và 2012. Đến năm 2018 là năm đại thành công của bóng đá Yên Thành khi đội bóng giành chức "vô địch kép" cả lứa tuổi nhi đồng và thiếu niên. Kỷ lục này đã tạo nên tiếng vang lớn, nâng tầm bóng đá Yên Thành, khiến các đối thủ phải e dè, thận trọng mỗi khi đối mặt. Những thành công đó đã thổi bùng lên ngọn lửa đam mê trái bóng tròn đối với con em của huyện lúa. Những lớp năng khiếu được mở ra đều thu hút đông đảo các em đăng ký tham gia với ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Quyết tâm mang về danh hiệu

Mặc dù năm 2018 là năm đại thành công với bóng đá Yên Thành, tuy nhiên, mùa giải 2019, các cầu thiếu niên và nhi đồng Yên Thành đều lần lượt phải dừng bước tại tứ kết và bán kết của giải đấu và trở thành cựu vương. Điều này đã khiến ban huấn luyện cũng như các cầu thủ rất tiếc nuối, tuy nhiên, niềm tin vào các cầu thủ nhí chưa bao giờ vơi đi. Sau 2 năm tạm dừng bởi dịch bệnh, đây là thời điểm thích hợp để bóng đá Yên Thành lấy lại thể diện tại sân chơi mà họ luôn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Ông Nguyễn Viết Công – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Yên Thành cho biết: Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã chỉ đạo các thầy tập hợp lực lượng và tổ chức tập luyện, vừa chuẩn bị cho các giải đấu, đặc biệt là Cúp Báo Nghệ An, vừa nâng cao sức khỏe cho các em sau một thời gian dài bị ngưng trệ do dịch Covid - 19. Đối với huyện Yên Thành, các hoạt động thể dục, thể thao, đặc biệt là bóng đá được huyện nhà rất quan tâm và đầu tư bài bản. Các em có sự hậu thuẫn, niềm tin từ ban lãnh đạo, các vị phụ huynh cũng như người hâm mộ. Do đó, đội bóng Yên Thành luôn cháy hết mình mỗi khi ra sân thi đấu.

"Mặc dù vậy, cũng phải nhận định rõ, năm nay, các đội bóng đều có sự chuẩn bị rất chu đáo, bài bản, do đó, muốn có danh hiệu thì chúng tôi phải thi đấu thận trọng, có chiến thuật rõ ràng đối với từng đối thủ. Dẫu biết sẽ gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, Yên Thành quyết tâm sẽ có danh hiệu trong mùa giải năm nay" - ông Nguyễn Viết Công nhấn mạnh.

Những mùa bóng đã qua, bóng đá Yên Thành đã định vị được trong lòng khán giả bởi lối đá tấn công rực lửa, đẹp mắt, tinh thần Fair - Play. Đây còn là đội bóng đã đào tạo nên những học viên ưu tú, trở thành trụ cột của SLNA cũng như đội tuyển Quốc gia như Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh hay mới đây nhất là các danh thủ Trương Văn Tuyển, Vương Văn Tùng hay Nguyễn Văn Bách... Những ngôi sao trưởng thành từ Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An này hiện đang là niềm cảm hứng bất tận của các thế hệ sau. Khi được hỏi, hầu hết các cầu thủ nhí Yên Thành đều thần tượng các bậc đàn anh và hứa sẽ quyết tâm, nỗ lực thi đấu tại giải Cúp Báo Nghệ An để tiếp bước các anh, mang về vinh quang cho quê lúa Yên Thành.