“Hôm nay đây, tôi lại được chứng kiến sự chia sẻ yêu thương, những tình cảm quý báu của doanh nghiệp dành cho người dân, đồng hành cùng tỉnh Nghệ An thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Đó là sự chia sẻ quý giá, không thể cân đo đong đếm được của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Tập đoàn, qua đó góp phần nhân lên nét đẹp lòng nhân ái; hoạt động này càng đặc biệt có ý nghĩa khi được diễn ra trong thời điểm người dân nhiều vùng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang gồng mình vượt qua hậu quả thiên tai, khi tháng 10 đang là tháng cao điểm hành động vì người nghèo của toàn xã hội”, có mặt tại buổi trao tặng quà “Yêu thương gửi trọn Miền Trung”, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chia sẻ.