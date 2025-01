Nghệ An cuối tuần

Xã hội 10 dấu ấn nâng vị thế xếp hạng giáo dục Nghệ An Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giữ vững vị trí chất lượng mũi nhọn và tăng vị trí xếp hạng lên 10 bậc tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT là bức tranh “sáng” của giáo dục Nghệ An trong năm 2024. Đây cũng là năm ngành Giáo dục tiếp tục quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để về đích thành công Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Ngày xuất bản: 28/1/2025

Nội dung: Mỹ Hà - Kỹ thuật: Diệp Thanh

1

Năm 2024, ngành Giáo dục Nghệ An quyết liệt tham mưu xây dựng chủ trương, cơ chế, chính sách về giáo dục. Tham mưu trình HĐND, UBND tỉnh nhiều kế hoạch, đề án quan trọng nhằm phát triển bền vững giáo dục và đào tạo như quy định một số chính sách ưu đãi đối với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; chính sách hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào, hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục, chính sách hỗ trợ các trường Phổ Dân tộc bán trú, Trường THPT thực hiện thí điểm mô hình Phổ thông Dân tộc bán trú vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành khen thưởng những học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: Mỹ Hà

Từ 5 năm trở lại đây, ngành Giáo dục đã tham mưu trình thông qua 15 Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về giáo dục và đào tạo, tạo cơ chế, chính sách phát triển đồng bộ giáo dục trên địa bàn tỉnh.

2

Tiếp tục đổi mới quản lý ngành và quản trị trường học theo hướng tích hợp, đơn giản, hiệu lực và hiệu quả. Trong đó, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính; đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, xây dựng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm... Thực hiện giao quyền tự chủ cho các đơn vị trong thực hiện chế độ, chính sách thi đua, khen thưởng; hướng đến khen thưởng thực chất, tạo động lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

3

Hoàn thành 3 nhiệm vụ và giải pháp đột phá phát triển của năm học. Trong đó, triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở các khối, lớp một cách bài bản, linh hoạt, đúng kế hoạch đề ra.

Niềm vui của giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Hưng Đông (TP Vinh) trong ngày tựu trường. Ảnh: Mỹ Hà

Tiếp tục triển khai có hiệu quả xây dựng các trường trung học trọng điểm chất lượng cao; mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế; Xây dựng môi trường phổ thông bán trú kiểu mới ở Tiểu học và THCS; thí điểm trường PT dân tộc bán trú THPT. Phong trào thi đua “Phòng giúp phòng, trường giúp trường, tổ bộ môn giúp tổ bộ môn” tiếp tục triển khai có hiệu quả.

4

Năm học 2023 - 2024, là năm thứ 3, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai đồng tuyến kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh và đạt kết quả cao; tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong năm 2024, lần đầu tiên ngành Giáo dục tổ chức phát động thi đua “90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024”. Kết quả, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Nghệ An xếp thứ 12 trên 63 tỉnh, thành, tăng 10 bậc so với năm 2023.

Thầy và trò Trường THCS Bạch Liêu (Yên Thành) - một trong những ngôi trường được chọn xây dựng mô hình trường trọng điểm và đã được khẳng định về chất lượng. Ảnh: Mỹ Hà

Tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023 - 2024, Nghệ An tiếp tục xếp thứ 4 toàn quốc với 90 em đạt giải, trong đó, có 8 giải Nhất, 38 giải Nhì, 33 giải Ba, 11 giải Khuyến khích. Có 6 học sinh đoạt Huy chương khu vực, quốc tế với 1 Huy chương Đồng Olympic Vật lý Châu Á (APhO), 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng Kỳ thi Olympiad Hóa học quốc tế Mendeleev, 2 Huy chương Đồng Olympiad Sinh học quốc tế và Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Âu.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp, Nghệ An có học sinh đạt giải cao tại Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2024, Nghệ An xếp thứ Nhất toàn đoàn khu vực III, thứ 5/63 tỉnh, thành về tổng số Huy chương, xếp trong tốp 10 tỉnh, thành xuất sắc nhất toàn quốc. Đây là vị trí cao nhất của tỉnh Nghệ An tham gia từ trước tới nay.

Trong năm học vừa qua, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư xây dựng và trở thành trường chuẩn quốc gia. Ảnh: Mỹ Hà

5

Năm 2024, toàn ngành có 290 sáng kiến lĩnh vực giáo dục được Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét công nhận.

Riêng Đề tài “Nghiên cứu triển khai mô hình đảm bảo chất lượng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An”, do GS.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ nhiệm đề tài đã đạt giải Đặc biệt “Sáng tạo khoa học và công nghệ, Cuộc thi "Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng và Tôn vinh các nhà khoa học tiêu biểu năm 2023”.

Tiết học của học sinh Trường Tiểu học Hạnh Lâm (Thanh Chương). Ảnh: Mỹ Hà

Năm 2024, Nghệ An có 64 nhà giáo được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16. Đây là số lượng nhà giáo được phong tặng nhiều nhất từ trước tới nay.

6

Ngành chủ động liên kết, hợp tác với các địa phương, đơn vị trong nước; tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển giáo dục và đào tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện, Nghệ An là địa phương đầu tiên trong cả nước tiếp nhận và tổ chức nhập học, đào tạo cho lưu học sinh Lào học tập Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cấp THPT.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Lòng và ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho các nhà giáo. Ảnh: Mỹ Hà

7

Thực hiện chuyển đổi số ngành Giáo dục được thực hiện đồng bộ nhằm đảm bảo mục tiêu kép, vừa thay đổi hình thức hoạt động quản lý, quản trị và dạy học, vừa đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao hình thành chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Đến nay, 100% cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh đã triển khai tự đánh giá mức độ chuyển đổi số trong trường học, cập nhật tự đánh giá công khai lên hệ thống. Năm thứ 2, Sở Giáo dục và Đào tạo được xếp vị trí thứ 4, trên tổng số các sở, ban, ngành cấp tỉnh về chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành và các thành viên trong Ban chỉ đạo thi động viên các thí sinh trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: Mỹ Hà

8

Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia với 1.166 trường đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 80,3 %, vượt kế hoạch theo chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Xây dựng trường lớp học sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn được ngành chỉ đạo đến tất cả các cơ sở giáo dục và thực hiện hiệu quả.

9

Chung tay thực hiện phong trào vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đến nay, đã hỗ trợ và bàn giao được 54 nhà, vượt chỉ tiêu đề ra (tăng 3 nhà so với đăng ký). Trong năm học này tiếp tục đăng ký hỗ trợ 35 nhà với tổng kinh phí ước tính gần 1,6 tỷ đồng.

Việc chuyển đổi số được thực hiện trong nhiều trường học của Nghệ An. Trong ảnh: Tiết học của học sinh Trường THCS Nghi Liên (TP Vinh). Ảnh: Mỹ Hà

10

Dưới sự lãnh đạo của tập thể Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2020 đến năm 2024, Đảng bộ Sở luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2024, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết số 25 của BCH Trung ương Đảng khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa" và Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị khóa XI về “đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh (22/9/1954 - 22/9/2024) đã tuyên dương tập thể Đảng bộ Sở là “Tập thể điển hình tiên tiến”, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở là “Cá nhân điển hình tiên tiến”.