Giáo dục Ngành Giáo dục Nghệ An chủ động để thích ứng với Chương trình Giáo dục phổ thông mới Đó là chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tại Hội nghị tổng kết năm học 2023 – 2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024 – 2025 diễn ra vào chiều 9/8.

Hội nghị được tổ chức theo hình trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của lãnh đạo, trưởng phòng giáo dục và đào tạo, đại diện các trường đến từ 21 huyện, thành, thị.

Chủ trì tại điểm cầu chính có các đồng chí: Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chất lượng giáo dục Nghệ An vươn lên tốp đầu cả nước

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá lại những kết quả đã đạt được của ngành Giáo dục Nghệ An trong năm học qua. Đây là năm học mà toàn ngành có sự cố gắng vượt bậc, vươn lên tốp đầu cả nước cả về giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà. Trong đó, nổi bật nhất là Nghệ An đã vươn lên vị trí thứ 12 tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT, vượt 10 bậc so với năm học trước.

Trong năm học 2023 - 2024, Nghệ An xếp thứ 4 tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, với 90 học sinh đoạt giải, có 6 học sinh đoạt huy chương khu vực, quốc tế. Đoàn học sinh Nghệ An tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc xếp thứ Nhất toàn đoàn khu vực III, xếp thứ 5 trên 63 tỉnh, thành về tổng số huy chương.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Để có được những kết quả trên, trong năm vừa qua, ngành Giáo dục đã kịp thời tham mưu xây dựng các chủ trương, cơ chế, chính sách, xây dựng quy hoạch, sáp nhập trường, lớp đảm bảo thực hiện hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Bên cạnh đó, đảm bảo nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, đổi mới quản lý ngành và quản trị trường học, xây dựng môi trường giáo dục toàn diện. Đến tháng 7/2024, toàn tỉnh có 1.120 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 78,5%; hoàn thành chỉ tiêu về phổ cập giáo dục THCS mức độ 2. Chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên có bước phát triển vượt bậc.

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hồ Thị Châu Loan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học cũng có sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh lên 69%. Nhiều trường đại học làm tốt công tác tuyển sinh, chất lượng đào tạo tiếp tục được khẳng định.

Chủ động để thích ứng với Chương trình Giáo dục phổ thông mới

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ ra những khó khăn, tồn tại. Ngành Giáo dục cũng xác định dù đã xếp vị trí thứ 12, nhưng để giữ vững vị trí tốp đầu một cách bền vững còn rất nhiều thách thức.

Vì thế, nhiệm vụ trong thời gian tới là tiếp tục dồn dịch điểm trường, thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục, thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục THCS một cách toàn diện để làm nền tảng cho các bậc học khác; quan tâm phát triển giáo dục miền núi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Với tính chất đặc biệt của năm học 2024 – 2025, năm học đầu tiên triển khai các kỳ thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới nên việc tổ chức dạy học, triển khai các kỳ thi có nhiều thay đổi. Vì thế Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ sớm có kế hoạch chuẩn bị để giúp các nhà trường, các em học sinh chủ động trong việc tổ chức dạy và học, chủ động để thích ứng với các kỳ thi mới.

Tại hội nghị, đại diện của các trường, các địa phương đã có các bài tham luận chia sẻ kinh nghiệm trong quy hoạch mạng lưới trường lớp, thực hiện đảm bảo chất lượng, giáo dục kỹ năng sống, xây dựng trường chuẩn quốc gia…

Đồng chí Bùi Đình Long và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa cho các đồng chí nghỉ hưu và chuyển công tác. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long chúc mừng những kết quả mà ngành Giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, bất cập như tình trạng thiếu trường, lớp, tình trạng thiếu giáo viên kéo dài, chất lượng giáo dục giữa các vùng, miền vẫn còn có nhiều khoảng cách.

Từ những kết quả đạt được, đồng chí Bùi Đình Long đề nghị ngành Giáo dục cần công khai kết quả để các nhà trường, các địa phương đánh giá một cách khách quan, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Trong năm học tới, toàn ngành cần rà soát lại hệ thống mạng lưới các trường học, tổ chức bộ máy để phù hợp với tình hình thực tiễn. Tiếp tục nhân rộng, lan tỏa các mô hình hay, tạo điều kiện để các giáo viên được tỏa sáng, phát huy năng lực, phải xem chất lượng đào tạo, chất lượng giáo viên là thương hiệu của nhà trường.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Đình Long trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho các đồng chí Võ Văn Mai và Nguyễn Tiến Dũng. Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh đó, cần rà soát các quy định về một số thủ tục hành chính tại các nhà trường và cắt giảm một số thủ tục hành chính của giáo viên để các thầy, cô và các nhà trường tập trung vào việc giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật số.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đánh giá cao vai trò của các địa phương, nếu làm tốt sẽ tạo đà cho các nhà trường, nhưng nếu không làm tốt sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục toàn tỉnh. Thời gian tới, các địa phương cần giảm nhanh các điểm trường lẻ để từ đó triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục miền núi. Các địa phương cũng cần công khai, minh bạch trong việc tuyển dụng giáo viên đảm bảo có đủ giáo viên đúng lớp và tuyển được những giáo viên có chất lượng.

Về giáo dục phổ thông và giáo dục đại học, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục cần nâng cao chất lượng giáo dục, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải chịu trách nhiệm về hoạt động của các đơn vị, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ.

Tại hội nghị tổng kết năm học, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục Đào tạo vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho đồng chí Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Mỹ Hà

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cũng đã trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho đồng chí Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng quà, tri ân các cán bộ quản lý nghỉ hưu, chuyển công tác trong năm học 2023-2024./.