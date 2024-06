Giáo dục Đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ làm việc với ngành Giáo dục Nghệ An Sáng 12/6, đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ có buổi làm việc, trao đổi về chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với ngành Giáo dục Nghệ An.

Tham dự hoạt động trong khuôn khổ chương trình của đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ tại tỉnh Nghệ An có bà Jill Martin - Chủ tịch Đại học Bắc Mỹ, ông Nguyễn Trung Kiên – Giám đốc quốc gia Phòng Thương mại Mỹ - Á.

Đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Tại buổi làm việc, bà Jill Martin - Chủ tịch Đại học Bắc Mỹ bày tỏ niềm vui khi được đến thăm và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Đây là dịp để các thành viên giới thiệu về trường Đại học Bắc Mỹ, chương trình đào tạo và các khoá học, chính sách học bổng đang triển khai.

Đồng thời, bà bày tỏ mong muốn được kết nối hợp tác với ngành Giáo dục, với các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh ở các lĩnh vực như đào tạo, cấp học bổng, trao đổi về giáo trình.

Bà Jill Martin - Chủ tịch Đại học Bắc Mỹ giới thiệu về chương trình đào tạo của nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An nhấn mạnh: Trong chiến lược dài hạn tạo hành lang pháp lý phát triển bền vững giáo dục Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An xác định 1 trong 3 nhiệm vụ đột phá phát triển là “Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế về giáo dục và đặc biệt về chuyển đổi số”. Vì vậy, chương trình trao đổi, hợp tác lần này có ý nghĩa quan trọng.

Lãnh đạo Sở cũng đã giới thiệu với đoàn những nét nổi bật trong công tác giáo dục của Nghệ An. Những năm qua, chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn của tỉnh luôn được giữ vững ổn định. Riêng trong 10 năm gần đây, kết quả học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế liên tục ở tốp dẫn đầu của cả nước; chất lượng dạy học ngoại ngữ chuyển biến tích cực, số học sinh đạt chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khá nhiều. Chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp được quan tâm và đã có chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh, sinh viên đạt khá, giỏi trong các trường cao đẳng, trung cấp tăng. Các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh cơ bản thường xuyên bổ sung đủ các chuyên ngành đào tạo; chất lượng đào tạo đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và đặc biệt đạt chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm đối với hệ đại học và sau đại học.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mỹ Hà

Để phát triển bền vững giáo dục và đào tạo Nghệ An đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, giải pháp then chốt là tổ chức khoa học công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý theo chuẩn quốc gia, quốc tế; phát huy vai trò của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Ngành cũng chủ động liên kết, hợp tác với các địa phương, đơn vị trong nước; tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển giáo dục và đào tạo, về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh chuyển đổi số ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng cơ chế chính sách đặc thù ưu tiên phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng khó khăn.

Đoàn công tác doanh nghiệp Hoa Kỳ chụp ảnh với ngành Giáo dục Nghệ An và các ban, ngành liên quan. Ảnh: Mỹ Hà

Nghệ An cũng đang xây dựng các mô hình đổi mới giáo dục hiệu quả trên địa bàn tỉnh: Trường học tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế; trường học kết nối, thông minh; mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non…

Xây dựng và triển khai đề án cơ cấu lại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An; phối hợp, nâng cấp Trường Đại học Vinh làm nòng cốt để trở thành trung tâm đào tạo có uy tín trong khu vực và thế giới.

Thời gian tới, ông Thái Văn Thành mong muốn hợp tác, kết nối thực hiện dự án hỗ trợ học bổng, tuyển du học sinh tại các trường THPT chuyên Phan Bội Châu và các trường trung học phổ thông tốp đầu của tỉnh, được học tập tại Trường Đại học Bắc Mỹ và các trường đại học khác của Hoa Kỳ.

Đoàn doanh nghiệp đến từ Hoa Kỳ thăm và làm việc với Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh). Ảnh: Mỹ Hà

Người đứng đầu ngành Giáo dục cũng mong muốn hợp tác xây dựng chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Bắc Mỹ với các trường đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ An để đào tạo những ngành như bán dẫn, điện tử hóa và một số ngành nghề mới khác, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong thời đại chuyển đổi số.