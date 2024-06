Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp, làm việc với đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ Chiều 11/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ do bà Cindy Shao - Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ - Á dẫn đầu.

Các thành viên trong đoàn gồm các ông, bà: Sean Lam - Chủ tịch Công ty Cross Border Ventures; Hao Chen - Phó Chủ tịch Ngân hàng Capital Bank; Jason Liang - Nhà sáng lập Công ty Big Box Retailer; Lui Xu Lin - Trợ lý Chủ tịch Công ty Dệt may Fujian Liyuan Texlite; Jill Martin - Chủ tịch Đại học Bắc Mỹ; Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc quốc gia Phòng Thương mại Mỹ - Á.

Cùng tham gia tiếp đoàn, về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh tại Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì buổi tiếp, làm việc với đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ. Ảnh: Phạm Bằng

Bà Cindy Shao - Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ - Á bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên được đến Việt Nam, cũng như tỉnh Nghệ An và nhấn mạnh đây là cơ hội tuyệt vời để Phòng Thương mại Mỹ - Á nói chung cũng như các thành viên có cơ hội kết nối đầu tư tại tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ - Á cho rằng, việc quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện là cơ hội tuyệt vời để các bên tiếp tục làm việc chặt chẽ, gần gũi, hợp tác hiệu quả hơn. Hy vọng trong tương lai, sẽ đưa được nhiều doanh nghiệp thành viên đến với tỉnh Nghệ An để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.

Bà Cindy Shao - Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ - Á bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên được đến Việt Nam, cũng như tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung vui mừng chào đón bà Cindy Shao - Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ - Á và các thành viên đến thăm, làm việc, khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ cảm ơn Phòng Thương mại Mỹ - Á đã đón tiếp chu đáo, tổ chức chương trình làm việc hiệu quả của đoàn công tác tỉnh Nghệ An trong chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ vào tháng 11/2023.

Chuyến công tác của đoàn tại Nghệ An nhằm cụ thể hóa cam kết của Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ - Á sẽ đến Nghệ An để khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư với một mục tiêu rõ ràng và lịch làm việc hợp lý, hiệu quả. Các lĩnh vực mà các doanh nghiệp thành viên Phòng Thương mại Mỹ - Á rất phù hợp với điều kiện và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung vui mừng chào đón bà Cindy Shao - Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ - Á và các thành viên đến thăm, làm việc, khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, Nghệ An nằm ở vị trí trung tâm và được Trung ương xác định là trung tâm về kinh tế - văn hóa của khu vực Bắc Trung Bộ.

Nghệ An có nhiều điều kiện thuận lợi về điều kiện tự nhiên, dân số, hạ tầng kết nối. Trong những năm gần đây, tỉnh đã có bước chuyển trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An và lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Đặc biệt, sau một quá trình chuẩn bị, Nghệ An đã từng bước trở thành địa phương có kết quả thu hút đầu tư tích cực của Việt Nam. Trong 2 năm gần đây, Nghệ An đứng trong tốp 10 cả nước về kết quả thu hút vốn đầu tư FDI. Đến nay, tỉnh đã thu hút được 137 dự án FDI từ 14 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng vốn thu hút trên 4,2 tỷ USD.

Các lĩnh vực mà tỉnh thu hút được khá đa dạng, trong đó tập trung chủ yếu là lĩnh vực sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử; sản xuất thiết bị quang học, vật liệu mới trong lĩnh vực năng lượng mới; sản xuất da giày, dệt may.

Các doanh nghiệp thành viên trong Phòng Thương mại Mỹ - Á tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Để có kết quả này, tỉnh đã chuẩn bị các điều kiện về quy hoạch, hạ tầng kết nối, mặt bằng khu công nghiệp, nguồn nhân lực, hỗ trợ thủ tục đối với nhà đầu tư. Đặc biệt, tỉnh có 3 nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp có năng lực, chuyên nghiệp, đã triển khai đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đồng bộ, đảm bảo thuận lợi cho các nhà đầu tư đến triển khai dự án.

Chính quyền tỉnh Nghệ An luôn xác định, việc đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư khi đến với Nghệ An được là nhiệm vụ quan trọng, trên tinh thần phục vụ từ khi nghiên cứu khảo sát, thực hiện thủ tục đến khi dự án hoạt động ổn định. Nghệ An được Trung ương quan tâm ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo điều kiện thuận lợi cho Nghệ An phát triển và các nhà đầu tư khi đến đầu tư tại tỉnh.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Nghệ An tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Đánh giá về quan hệ thương mại và đầu tư giữa các doanh nghiệp của Nghệ An và các đối tác Hoa Kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng có thể thực hiện.

Năm 2023, tổng kim ngạch ngạch xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Nghệ An và các đối tác Hoa Kỳ đạt 267,9 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 242,7 triệu USD, nhập khẩu đạt 25,2 triệu USD. Về đầu tư, hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 2 dự án FDI từ các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư với tổng vốn đăng ký là 7,5 triệu USD.

Các doanh nghiệp thành viên trong Phòng Thương mại Mỹ - Á tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Thông qua chuyến công tác của đoàn tại Nghệ An và những trao đổi giữa 2 bên tại Hoa Kỳ vào tháng 11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn thúc đẩy, tăng cường kết nối, các hoạt động thương mại, đầu tư, từng bước cải thiện nhằm nâng cao cao hơn nữa quan hệ hợp tác các doanh nghiệp Hoa Kỳ nói chung và các doanh nghiệp thuộc Phòng Thương mại Mỹ - Á đối với Nghệ An.

Tỉnh Nghệ An xác định những lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư mà các doanh nghiệp Phòng Thương mại Mỹ - Á có thế mạnh như: Công nghiệp bán dẫn, công nghiệp chế tạo, sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, tài chính, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Qua hoạt động kết nối, sẽ thúc đẩy hiệu quả hợp tác giữa các doanh nghiệp Nghệ An với các doanh nghiệp Phòng Thương mại Mỹ - Á.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đánh giá cao vai trò, những cống hiến của bà Cindy Shao - Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ - Á trong việc khẳng định và nâng cao vị thế của cộng đồng doanh nghiệp gốc Á trong hoạt động kinh tế, cũng như nâng cao giá trị văn hoá của người gốc Á tại Hoa Kỳ.

Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ - Á tặng quà lưu niệm đến Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Phạm Bằng

Những khởi đầu trong chuyến công tác sẽ tạo ra hành trình lâu dài trong quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa tỉnh Nghệ An với các doanh nghiệp Phòng Thương mại Mỹ - Á. Tỉnh Nghệ An luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho các doanh nghiệp thành viên có cơ hội tìm hiểu, nghiên cứu, khảo sát, kết nối đầu tư trên địa bàn tỉnh. Chúc đoàn có chuyến công tác tại Việt Nam nói chung và tại Nghệ An nói riêng thành công tốt đẹp và thu được nhiều kết quả thuận lợi.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp thành viên Phòng Thương mại Mỹ - Á bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng; đồng thời cảm nhận được sự đồng bộ, hiện đại của các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và bày tỏ mong muốn được kết nối cơ hội đầu tư và đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà lưu niệm đến Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ - Á. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ vui mừng và cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc của các thành viên trong đoàn đối với các cơ hội thắt chặt, tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Phòng Thương mại Mỹ - Á đối với tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung tin tưởng, sự khởi đầu tốt sẽ đưa lại kết quả tốt đẹp trong thời gian tới trên mối lương duyên giữa các bên với nhau. Trong thời gian tới, mong tiếp tục được đón tiếp đoàn đến thăm và làm việc tại Nghệ An và mang đến nhiều kết quả tốt đẹp đến Nghệ An.