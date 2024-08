Chuyển đổi số 10 sản phẩm công nghệ từng chỉ có trong khoa học viễn tưởng nay đã trở thành hiện thực Ô tô bay, xe tự lái, rô-bốt hình người,…những thứ từng chỉ có trong khoa học viễn tưởng giờ đây đã xuất hiện trong thế giới thực.

Khoa học viễn tưởng, với sức mạnh của trí tưởng tượng, đã vẽ nên những bức tranh sống động về tương lai. Từ những trang sách, những ý tưởng táo bạo về công nghệ đã trở thành hiện thực, không chỉ thay đổi cách chúng ta sống mà còn mở ra những chân trời mới cho nhân loại.

Ai có thể ngờ rằng những công nghệ từng chỉ thấy trong các bộ phim khoa học viễn tưởng giờ đây đã len lỏi vào cuộc sống thường ngày của chúng ta? Dù giấc mơ du hành xuyên không gian và sở hữu những rô-bốt đa năng vẫn còn xa vời nhưng thế giới công nghệ hiện đại đang chứng kiến những bước tiến thần tốc.

Ảnh minh họa.

Nhiều phát minh từng chỉ xuất hiện trong tưởng tượng nay đã trở thành hiện thực, khiến chúng ta không khỏi ngạc nhiên trước tốc độ phát triển của khoa học. Từ những chiếc điện thoại thông minh với khả năng kết nối toàn cầu đến những chiếc xe tự lái chạy trên đường phố,… công nghệ đã chứng minh rằng không có giới hạn nào cho trí tưởng tượng của con người.

1. Ô tô bay

Ý tưởng về ô tô bay đã xuất hiện từ lâu trong khoa học viễn tưởng, và gần đây nó đang dần trở thành hiện thực nhờ vào những tiến bộ trong công nghệ. Nhiều công ty trên thế giới đang phát triển các nguyên mẫu ô tô bay, và một số dự án đã tiến hành thử nghiệm bay thành công.

Mới đây, làng công nghệ thế giới đã chứng kiến một bước tiến đáng kinh ngạc khi Xpeng, thương hiệu xe điện hàng đầu của Trung Quốc, đã thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên của ô tô bay tại Bắc Kinh. Chiếc ô tô bay do công ty con AeroHT chế tạo đã cất cánh từ sân bay quốc tế Đại Hưng, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình đưa phương tiện giao thông cá nhân lên một tầm cao mới.

Tại Hà Lan, Công ty PAL-V International BV đã phát triển phương tiện bay PAL-V Liberty. Đây là một phương tiện kết hợp ô tô và máy bay, có thể di chuyển trên đường bộ và cất cánh, hạ cánh như một chiếc máy bay thông thường. PAL-V Liberty đã hoàn thành các chuyến bay thử nghiệm và dự kiến sẽ được thương mại hóa vào năm 2025.

Tương tự, Công ty Skytaxi GmbH của Đức cũng đã phát triển Skytaxi, đây là một chiếc taxi bay điện cất cánh và hạ cánh thẳng đứng (VTOL). Mục tiêu của dự án là phát triển một hệ thống giao thông hàng không đô thị an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường. Skytaxi đã thực hiện các chuyến bay thử nghiệm thành công và dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong vài năm tới.

Việc ô tô bay có thể trở thành hiện thực trong tương lai hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm sự phát triển của công nghệ, sự thay đổi của các quy định và luật lệ, cũng như sự chấp nhận của công chúng. Tuy nhiên, những thử nghiệm thành công gần đây cho thấy rằng ô tô bay không còn chỉ là viễn tưởng mà đang dần trở thành hiện thực.

2. Xe tự lái

Xe tự lái là loại phương tiện di chuyển được trang bị các cảm biến, camera, radar, GPS và trí tuệ nhân tạo (AI) để có thể tự động điều khiển và di chuyển mà không cần sự can thiệp của con người. Xe tự lái được xem là một trong những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, hứa hẹn mang đến nhiều lợi ích cho con người và thay đổi hoàn toàn cách thức di chuyển trong tương lai.

Hiện nay, công nghệ xe tự lái đang được phát triển mạnh mẽ bởi nhiều hãng công nghệ lớn trên thế giới như Google, Tesla, Uber, Waymo,... Nhiều công ty đã chế tạo thành công các nguyên mẫu xe tự lái và đang thử nghiệm trên thực tế.

Mỹ và Trung Quốc hiện là những quốc gia dẫn đầu thế giới về thử nghiệm xe tự lái, với hàng nghìn xe đang được thử nghiệm trên đường phố công cộng. Các cuộc thử nghiệm xe tự lái cũng đang diễn ra ở nhiều quốc gia khác, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Pháp và Úc.

Các chính phủ ở nhiều quốc gia cũng đang hỗ trợ việc thử nghiệm xe tự lái, xem đây là một công nghệ có tiềm năng cách mạng hóa ngành giao thông vận tải.

3. Rô-bốt hình người

Rô-bốt hình người đã thu hút sự chú ý của con người từ lâu, xuất hiện trong nhiều tác phẩm khoa học viễn tưởng và khơi gợi trí tưởng tượng về một tương lai nơi con người và rô-bốt có thể cùng chung sống và làm việc.

Mặc dù vẫn còn nhiều thách thức nhưng lĩnh vực rô-bốt hình người đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc trong những năm gần đây. Nhờ những tiến bộ trong kỹ thuật, vật liệu và trí tuệ nhân tạo, các nhà khoa học đã chế tạo ra những rô-bốt hình người ngày càng tinh vi và giống con người hơn.

Tại Trung Quốc, theo tài liệu được Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc công bố vào tháng 10 năm ngoái cho biết, nước này đang có kế hoạch sản xuất hàng loạt rô-bốt hình người tiên tiến vào năm 2025.

Công ty khởi nghiệp Fourier Intelligence, chuyên phát triển và sản xuất rô-bốt hình người có trụ sở chính tại Thượng Hải cho biết, họ dự kiến sẽ cho ra đời khoảng 1.000 rô-bốt hình người để phục vụ việc giao hàng trong năm nay.

Trong khi đó, để cạnh tranh với tham vọng của Trung Quốc, công ty khởi nghiệp Agility Robotics của Mỹ chuyên phát triển và sản xuất rô-bốt hình người cho biết, họ sẽ sản xuất hàng trăm rô-bốt Digit của mình vào năm 2025. Hiện công ty này đang xây dựng một nhà máy sản xuất rô-bốt hình người ở tiểu bang Oregon và dự kiến sẽ khai trương vào cuối năm nay.

4. Công nghệ in 3D

Công nghệ in 3D hay còn gọi là sản xuất bồi đắp, đã được nhà văn người Anh H.G. Wells tưởng tượng trong tác phẩm “The Shape of Things to Come” (tạm dịch: Dấu hiệu của tương lai) xuất bản vào năm 1899 và sau đó công nghệ này được phổ biến rộng rãi trong những năm 1980. Ngày nay, in 3D được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, từ sản xuất đến y tế.

Công nghệ in 3D là một quy trình tạo ra vật thể 3 chiều từ một mô hình kỹ thuật số. Nó hoạt động bằng cách xếp lớp vật liệu theo từng lớp mỏng cho đến khi tạo thành vật thể hoàn chỉnh.

Từ thứ từng hoàn toàn là tưởng tượng, máy in 3D đã biến việc tạo ra nhiều thứ từ các polyme cơ bản hoặc thậm chí là in 3D thức ăn trở thành hiện thực. Máy in 3D hiện đại có thể tạo ra đủ loại sản phẩm từ polyme, kim loại và nhựa chỉ trong vài giờ, từ các thành phần xe hơi và máy hút bụi đến đồ chơi, súng, mô hình và hơn thế nữa. Thậm chí thực phẩm cũng có thể được in 3D bằng cách sử dụng các loại thực phẩm dạng sệt như gel và bột nhào.

Công nghệ in 3D đang phát triển nhanh chóng và có tiềm năng cách mạng hóa nhiều ngành công nghiệp. Trong tương lai, in 3D có thể được sử dụng để tạo ra nhiều sản phẩm phức tạp và tinh vi hơn, giúp giảm chi phí sản xuất và tăng tốc độ sản xuất.

5. Xe điện

Ý tưởng về xe điện đã xuất hiện từ thế kỷ 19, nhưng phải đến những năm gần đây, chúng mới thực sự trở nên phổ biến. Xe điện được xem là giải pháp thay thế thân thiện với môi trường cho xe chạy xăng và đang được nhiều nhà sản xuất ô tô hàng đầu phát triển.

Xe điện là phương tiện chạy bằng động cơ điện thay vì động cơ đốt trong. Chúng sử dụng pin để lưu trữ năng lượng điện, có thể được sạc từ nguồn điện lưới hoặc từ các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió.

Được thúc đẩy bởi các hãng xe như Tesla (Mỹ), xe điện hiện đại có thể đi được hàng trăm km chỉ với một lần sạc. Mô-men xoắn tức thời từ động cơ chạy bằng pin cung cấp khả năng tăng tốc mạnh mẽ. Giới hạn thực sự duy nhất của xe điện hiện nay là hệ thống trạm sạc vẫn còn mới mẻ và những lo ngại về tuổi thọ của pin lithium-ion.

Mặc dù có một số nhược điểm, nhưng xe điện ngày càng trở nên phổ biến khi công nghệ tiếp tục cải thiện và giá cả giảm xuống. Xe điện là một lựa chọn tốt để giảm tác động môi trường và tiết kiệm chi phí nhiên liệu.

6. Trí tuệ nhân tạo tạo sinh và trợ lý ảo

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh có khả năng tạo ra nội dung mới, chẳng hạn như văn bản, hình ảnh và âm nhạc. Ngày nay, AI tạo sinh đang được phát triển bởi các công ty công nghệ hàng đầu trên thế giới như Google, Microsoft,...

Với ChatGPT, Claude 3, Google Gemini và các hệ thống AI tạo sinh đa phương thức khác, giờ đây chúng ta có các công cụ thông minh có thể sáng tạo ra các thứ một cách thông minh thay vì chỉ đơn giản là tìm kiếm thông tin hiện có.

Điều này có thể được thể hiện bằng cách yêu cầu ChatGPT sáng tác một bài thơ hoặc tạo ra hình ảnh một chú chó trên mặt trăng, thông qua các lệnh đơn giản được nói hoặc viết bằng ngôn ngữ tự nhiên. Các mô hình AI như vậy đôi khi vẫn có thể sai sót, nhưng chúng mở ra một con đường hoàn toàn mới để tạo nội dung ngay cả khi bạn không có kỹ năng nghệ thuật cần thiết, hoặc cung cấp một người bạn ảo cho những lúc cảm thấy cô đơn.

Sự ra đời của smartphone và sự phát triển của AI đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của trợ lý ảo. Các trợ lý ảo hiện nay như Siri, Alexa, Google Assistant,... có khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên, học hỏi thói quen người dùng và thực hiện nhiều tác vụ phức tạp như đặt lịch hẹn, đặt chỗ, mua sắm,...

Sự kết hợp giữa AI tạo sinh và trợ lý ảo hứa hẹn sẽ mang đến nhiều ứng dụng mới mẻ và hữu ích trong tương lai. Ví dụ, trợ lý ảo có thể sử dụng AI tạo sinh để tạo ra các câu chuyện, bài hát, hoặc video cá nhân hóa cho người dùng.

7. Phim 4D

Phim 4D là một hệ thống trình chiếu đa giác quan kết hợp hình ảnh chuyển động 3D với các hiệu ứng môi trường mô phỏng thực tế, mang đến cho người xem trải nghiệm điện ảnh sống động và chân thực hơn bao giờ hết.

Để tạo ra các hiệu ứng 4D sống động, các rạp chiếu phim 4D sử dụng nhiều loại công nghệ khác nhau, bao gồm ghế rung lắc, hiệu ứng phun nước, hiệu ứng gió, hiệu ứng mùi hương và hiệu ứng ánh sáng. Khi bộ phim bắt đầu, các hiệu ứng sẽ được kích hoạt theo từng cảnh quay, giúp người xem cảm nhận được các chuyển động, âm thanh, mùi hương và cảm giác như thật, như thể họ đang thực sự tham gia vào thế giới trong phim.

8. Điện thoại thông minh

Điện thoại thông minh, hay còn gọi là smartphone, là một thiết bị di động cầm tay kết hợp chức năng của điện thoại di động truyền thống với các tính năng tiên tiến của máy tính cá nhân, máy ảnh kỹ thuật số và truy cập internet. Ngày nay, smartphone đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của con người, mang đến vô số tiện ích và kết nối mọi người mọi lúc mọi nơi.

Tuy nhiên, hành trình phát minh ra điện thoại thông minh không hề đơn giản, trải qua nhiều giai đoạn với sự đóng góp của nhiều nhà khoa học, kỹ sư và công ty khác nhau.

Việc phát minh ra điện thoại thông minh đã mang đến vô số tác động tích cực đến đời sống con người như giúp mọi người kết nối với nhau dễ dàng hơn thông qua cuộc gọi, tin nhắn, mạng xã hội; cung cấp kho tàng thông tin khổng lồ và cập nhật tin tức nhanh chóng; góp phần nâng cao hiệu quả công việc thông qua các ứng dụng email, quản lý dự án, họp trực tuyến,…

9. Máy bay không người lái

Máy bay không người lái (UAV), hay còn gọi là drone, là thiết bị bay không có người lái, được điều khiển từ xa hoặc tự động lập trình để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Lịch sử phát triển của UAV trải dài qua nhiều thế kỷ, từ những ý tưởng sơ khai đến những cỗ máy hiện đại ngày nay.

Hiện nay, máy bay không người lái đã ngày càng trở nên phổ biến và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhờ những ưu điểm như khả năng di chuyển linh hoạt, tầm nhìn xa và khả năng mang theo nhiều loại cảm biến, UAV mang đến những giải pháp hiệu quả và tiết kiệm cho nhiều hoạt động khác nhau như chụp ảnh và quay phim, giám sát an ninh, kiểm tra đường dây điện, giao hàng, khảo sát và lập bản đồ, tìm kiếm cứu nạn,…

10. Đồng hồ thông minh

Đồng hồ thông minh ngày nay là một thiết bị đeo tay phổ biến, tích hợp nhiều tính năng vượt trội hơn nhiều so với chức năng xem giờ đơn thuần. Tuy nhiên, hành trình phát triển của nó trải qua nhiều giai đoạn thú vị, bắt đầu từ những ý tưởng táo bạo trong khoa học viễn tưởng đến hiện thực được ứng dụng rộng rãi.

Ngày nay, đồng hồ thông minh đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của nhiều người, với vô số mẫu mã, kiểu dáng và tính năng đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng như Apple Watch, Samsung Galaxy Watch, Garmin Smartwatch,... Từ theo dõi sức khỏe và thể thao, thanh toán di động, điều khiển nhà thông minh đến hỗ trợ làm việc, giải trí, đồng hồ thông minh ngày càng khẳng định vị trí của mình trong kỷ nguyên công nghệ số.