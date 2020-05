1.000 người dân Nghệ An được xét nghiệm tầm soát ung thư đại trực tràng, dạ dày miễn phí

(Baonghean.vn) - Chương trình từ thiện diễn ra từ ngày 28/05 đến 12/06/2020, do Viettel Nghệ An phối hợp cùng Trung tâm Xét nghiệm Medlatec Nghệ An tổ chức dành cho 1.000 khách hàng Viettel.