Pháp luật

11 xã ở Nghệ An được ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội

UBND Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 248QĐ/UBND ngày 24/01/2025 phê duyệt danh sách xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đã chuyển hóa đạt trong năm 2024 và được đưa ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.