Pháp luật Tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng công an, quân sự, biên phòng trong bảo đảm trật tự an toàn xã hội Chiều ngày 15/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban quý III năm 2024 về kết quả thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu ở các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh. Ảnh: An Quỳnh

Làm tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và vai trò nòng cốt của 3 lực lượng: Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh, công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh trong quý III năm 2024 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp tổ chức tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm. Qua đó, đã trao đổi hơn 207 thông tin có liên quan, phục vụ tốt công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Các đồng chí: Đại tá Trần Võ Việt - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Đại tá Dương Hồng Hải - Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: An Quỳnh

Không chỉ vậy, các đơn vị đã phối hợp triển khai thực hiện tốt “Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ an ninh trật tự thôn (bản) ở khu vực biên giới”. Duy trì hoạt động có hiệu quả 114 tổ/822 người tự quản đường biên, mốc giới; 1.060 tổ/19.414 thành viên tự quản ANTT thôn, bản; 100 tổ tàu thuyền đoàn kết/858 phương tiện/4.984 thành viên; 17 bến bãi an toàn.

Bên cạnh đó, các bên cũng đã phối hợp để xử lý, trấn áp các loại tội phạm. Về tội phạm ma túy phát hiện, bắt giữ 213 vụ, 282 đối tượng; thu 14,7 kg heroin, 5,18 kg và 81.213 viên MTTH, 7,14 kg ma túy đá, 57,9 gam cần sa. Tiếp tục thẩm định 52 "xã sạch ma túy”tại địa bàn các huyện Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Đô Lương, Quế Phong và thành phố Vinh. Duy trì, giữ vững tiêu chí xã sạch ma túy tại 254 đơn vị cấp xã, 05 đơn vị cấp huyện.

Đáng chú ý, các lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý 478 vụ việc, 521 đối tượng liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, môi trường. Nổi lên chủ yếu là các hành vi phạm tội và vi phạm về pháo, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa quá hạn sử dụng, khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thành Tùng - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả phối hợp thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ quý III năm 2024. Ảnh: An Quỳnh

Cũng trong quý III, lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp đã tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều biện pháp thiết thực. Tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình bảo đảm cho phát triển kinh tế - xã hội gắn với QP-AN ở các địa phương; tổ chức tuyên truyền trực tiếp về Luật Căn cước, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Luật Trật tự an toàn giao thông, Luật Phòng cháy, chữa cháy, Luật Nghĩa vụ quân sự...

Không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự

Tại Hội nghị, đại diện các phòng, ban của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng như một số địa phương đã làm rõ một số vấn đề còn hạn chế trong công tác phối hợp phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy trên địa bàn biên giới, vấn đề vi phạm các quy định của Luật Thủy sản khi đánh bắt trên biển...

Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghị. Ảnh: An Quỳnh

Đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, trong đó, nhấn mạnh cần tăng cường trao đổi thông tin, nghiệp vụ công tác và tham mưu cơ chế phối hợp cho lãnh đạo các đơn vị để thống nhất trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, đấu tranh với các loại hình tội phạm.

Đối tượng và tang vật trong chuyên án triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia. Ảnh tư liệu

Một số địa phương nằm trên tuyến biên giới trên bộ cũng đề nghị các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng nâng cao công tác hỗ trợ, phối hợp góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn, nhất là tại các bản giáp biên. Bởi khi đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên thì sẽ hạn chế được tình trạng vi phạm pháp luật của người dân, hạn chế việc người dân bị kẻ xấu lôi kéo vào các hoạt động tội phạm.

Đại tá Trần Võ Việt - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị. Ảnh: An Quỳnh

Kết luận tại Hội nghị, thay mặt các cơ quan đồng chủ trì, Đại tá Trần Võ Việt - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm. Trong đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành liên quan trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, lãnh thổ... Chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, kịp thời báo cáo, tham mưu các chủ trương, biện pháp, đối sách phù hợp.

Đồng thời, yêu cầu các lực lượng cần tiếp tục thực hiện các biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, nhất là tại các vùng trọng điểm, vùng tập trung đồng bào theo đạo, vùng dân tộc thiểu số... Chủ động xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn, hoạt động của các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước khi về công tác trên địa bàn Nghệ An.