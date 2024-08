Thời sự Ký kết Quy chế phối hợp bảo vệ an ninh Quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực điện lực Chiều 8/8, Công ty Điện lực Nghệ An, Truyền tải điện Nghệ An và Công an tỉnh đã thực hiện ký kết Quy chế phối hợp trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực điện lực.

Tham dự lễ ký kết, về phía Công an tỉnh Nghệ An có đồng chí Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo phòng An ninh Kinh tế, Phòng Tham mưu, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và Trưởng Công an các huyện.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Về ngành Điện có các ông: Bành Hồng Hiển - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An; Lê Trọng Thái - Giám đốc Công ty Truyền tải điện Nghệ An cùng các thành viên trong Ban Giám đốc; trưởng các phòng, ban và Giám đốc các đơn vị Điện lực trực thuộc.

Việc ký kết Quy chế phối hợp trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực điện lực nhằm bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất của lãnh đạo Công an tỉnh, Công ty Điện lực Nghệ An và Truyền tải điện Nghệ An. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm giữa các đơn vị trực thuộc của 3 cơ quan; Tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực điện lực.

Tại lễ ký kết, Công ty Điện lực Nghệ An, Truyền tải điện Nghệ An và Công an tỉnh thống nhất các hình thức phối hợp gồm: Ban hành các văn bản phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ; Trao đổi trực tiếp, bằng văn bản, điện thoại hoặc phương tiện thông tin khác; Tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp; Phối hợp tại hiện trường khi có các vụ việc, nhiệm vụ định kỳ, đột xuất; Các hình thức phối hợp khác theo quy định của pháp luật.

Ông Bành Hồng Hiển - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An phát biểu tại buổi ký kết. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bành Hồng Hiển - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An, cho biết: "Điện lực Nghệ An luôn coi trọng việc bảo vệ an ninh và an toàn trong hoạt động của mình. Việc ký kết quy chế phối hợp hôm nay không chỉ giúp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để ngành Điện thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp điện ổn định cho người dân và doanh nghiệp".

Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi ký kết. Ảnh: Thành Cường

Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác chặt chẽ giữa các đơn vị trong bối cảnh tình hình an ninh ngày càng phức tạp. Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: "Quy chế phối hợp sẽ là nền tảng vững chắc giúp chúng ta đối phó hiệu quả hơn với những thách thức an ninh, bảo vệ an toàn hệ thống điện và phục vụ tốt hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh".

Công ty Điện lực Nghệ An, Truyền tải điện Nghệ An và Công an tỉnh đã thực hiện ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: Thành Cường

Theo quy chế vừa được ký kết, ba đơn vị sẽ tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ... Đồng thời, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong ngành Điện. Việc này nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình điện, từ đó góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.