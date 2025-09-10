122 tác phẩm xuất sắc vào vòng Chung khảo Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam”

Thứ Năm, 9/10/2025
Chiều 9/10, Bộ VH-TT&DL đã tổ chức họp báo thông tin về vòng Chung khảo Giải báo chí Toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ Ba – năm 2025.

Với mục đích tôn vinh những tác phẩm báo chí tiêu biểu góp phần thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam, Giải báo chí Toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải thưởng chuyên ngành uy tín, thu hút sự quan tâm sâu rộng của các cơ quan báo chí, phóng viên và công chúng.

Thứ trưởng thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình phát biểu tại sự kiện
Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL Lê Hải Bình phát biểu tại sự kiện. Ảnh: PV

Chỉ trong gần 4 tháng phát động, tính đến hết ngày 10/8/2025, Ban Thư ký - Tổng hợp giải đã nhận được 1.040 tác phẩm từ hầu hết các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Sau quá trình rà soát, 927 tác phẩm đủ điều kiện dự thi được đưa vào vòng sơ khảo, gồm Báo in: 223 tác phẩm; Báo điện tử: 385 tác phẩm; Phát thanh: 45 tác phẩm; Truyền hình: 103 tác phẩm; Báo ảnh: 171 tác phẩm.

Toàn cảnh họp báo thông tin về vòng Chung khảo Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Ba – năm 2025
Toàn cảnh họp báo thông tin về vòng Chung khảo Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Ba - năm 2025. Ảnh: PV

Từ đó, các Tiểu ban Sơ khảo đã lựa chọn 122 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung khảo, trong đó có 25 tác phẩm báo in, 30 báo điện tử, 22 phát thanh, 25 truyền hình và 20 báo ảnh.

Theo đánh giá của Hội đồng Sơ khảo, các tác phẩm dự giải năm nay không chỉ đa dạng về thể loại, phong phú về đề tài mà còn đạt chất lượng chuyên môn cao, phản ánh sinh động bức tranh văn hóa Việt Nam trong giai đoạn 2024 - 2025.

Các giám khảo chấm tác phẩm loại hình Báo Ảnh
Các giám khảo chấm tác phẩm loại hình báo ảnh. Ảnh: PV

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 11/2025 tại Hà Nội, hứa hẹn là ngày hội của những người làm báo trong lĩnh vực văn hóa - nơi tôn vinh những đóng góp sáng tạo, lan tỏa giá trị chân - thiện - mỹ trong đời sống xã hội.

