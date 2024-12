Kinh tế 15 con trâu, bò ở huyện rẻo cao Kỳ Sơn bị chết do rét Từ ngày 15 đến 18/12, trên địa bàn huyện rẻo cao Kỳ Sơn đã có 15 con trâu, bò chết do rét đậm, rét hại.

Một trong những con bò trên địa bàn huyện Kỳ Sơn bị chết rét trong những ngày qua. Ảnh: CSCC

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 15 đến 18/12, trên địa bàn các huyện miền núi Nghệ An nhiệt độ hạ thấp, đặc biệt trên địa bàn huyện Kỳ Sơn rét hại, nhiệt độ phổ biến từ 11 - 13 độ C, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá.

Mặc dù trước đó, UBND huyện Kỳ Sơn đã ban hành công văn về việc chủ động phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi, tuy nhiên tình trạng trâu, bò chết rét vẫn xảy ra tại nhiều địa phương.

Một con nghé ở Kỳ Sơn vừa bị chết do rét. Ảnh: CSCC

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện kỳ Sơn, trong 3 ngày qua, trên địa bàn huyện đã có 15 con bê, nghé trên 6 tháng tuổi chết rét. Trong đó, xã Đoọc Mạy 2 con trâu, bò; Keng Đu 1 con bê; Mường Lống 1 con bò; Bảo Nam 1 con; Nậm Cắn 6 con trâu, bò; Mường Ải 1 con; Na Ngoi 2 con và Hữu Kiệm 1 con.

Người dân xã Mường Lống (Kỳ Sơn) che chắn chuồng trại, giữ ấm cho trâu, bò. Ảnh: Xuân Hoàng

Hiện nay, thời tiết trên địa bàn Kỳ Sơn tiếp tục rét đậm, đặc biệt là vào ban đêm. UBND huyện chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc bà con thực hiện các giải pháp phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi, đó là đưa trâu, bò về chuồng để che chắn chuồng trại, đốt củi sưởi ấm và lấy thức ăn về cho trâu, bò ăn.../.