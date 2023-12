2 đại biểu Công đoàn Nghệ An trúng cử Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Dự phiên bế mạc đại hội có các đồng chí: Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trong sáng nay, các đại biểu đã lắng nghe nhiều tham luận chất lượng liên quan đến những nội dung quan trọng của tổ chức Công đoàn như: Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi lao động nữ, xây dựng gia đình đoàn viên, người lao động no ấm, hạnh phúc; Phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong hoạt động của Công đoàn Việt Nam...

Ra mắt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Khoá XIII. Ảnh: CSCC

Tại đại hội, ông Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã báo cáo tiếp thu, tổng hợp ý kiến góp ý vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu báo cáo tiếp thu, giải trình tập trung vào những nội dung lớn của dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Phó Chủ tịch Công đoàn Việt Nam cũng đã trình bày báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn với Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII. Ảnh: Báo Lao động.

Trong lễ ra mắt sáng nay, Ban Chấp hành khoá XIII đã nhận hoa chúc mừng từ Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương.

Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có bài diễn văn bế mạc Đại hội.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII. Ảnh: Lao động Thủ đô

Trước đó, chiều 2/12, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khoá XIII gồm 168 đồng chí. Trong đó, 28 đồng chí tham gia Đoàn Chủ tịch. Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII. 5 đồng chí, gồm: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương, Huỳnh Thanh Xuân, Nguyễn Xuân Hùng giữ chức Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XIII và 17 đồng chí được bầu vào Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII.

Đồng chí Kha Văn Tám (thứ 6 từ trái sang) và đồng chí Đặng Văn Hải (thứ 3 từ phải sang) trúng cử Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII. Ảnh: CSCC

Theo đó, Công đoàn Nghệ An có 2 thành viên trúng cử Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII là đồng chí Kha Văn Tám - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An và đồng chí Đặng Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An.

Đồng chí Kha Văn Tám, sinh ngày 08 tháng 8 năm 1972, quê ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, là Thạc sĩ Luật, trình độ Chính trị Cao cấp. Hiện đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An khóa XIX. Đồng chí Đặng Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An là Tiến sĩ Quản lý Giáo dục, trình độ Chính trị Cao cấp. Đây là lần đầu tiên đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Kha Văn Tám trình bày tham luận về đổi mới công tác tuyên truyền tại đại hội. Ảnh: Tuổi trẻ Thủ đô

Tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam lần này, thay mặt đoàn đại biểu Công đoàn Nghệ An, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám đã trình bày tham luận với nội dung “Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, người lao động góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh”.