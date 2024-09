Thể thao 2 ngoại binh Sông Lam Nghệ An gây thất vọng trong ngày ra mắt Không như những lời đồn thổi từ trước đó, 2 ngoại binh mới cập bến Sông Lam Nghệ An mùa giải này đã có ngày ra mắt khá thất vọng.

Kết thúc mùa giải 2023/24, Sông Lam Nghệ An chia tay bộ đôi ngoại binh Mario Zebic và Success. Trong đó, Success đã có một mùa giải đáng quên khi không để lại bất kỳ dấu ấn nào cho đội chủ sân Vinh. Ngoài ra, trung vệ Mario với một thể hình mảnh dẻ cũng không tạo được điểm tựa vững chãi cho đồng đội. Có thể khẳng định, đây là một trong những nguyên nhân khiến cho Sông Lam Nghệ An thi đấu trầy trật ở mùa giải 2023/24?

Đội hình xuất phát của Sông Lam Nghệ An có sự xuất hiện của trung vệ Sebastian Zaracho và tiền đạo Benjamin Kuku. Ảnh: Chung Lê

Chính vì vậy, khi Sông Lam Nghệ An quyết định chia tay bộ đôi ngoại binh này để đón về những cầu thủ nước ngoài mới, nhiều người hâm mộ xứ Nghệ đã tỏ ra vui mừng, đặt niềm tin lớn vào đội nhà.

Theo đó, bộ đôi ngoại binh cập bến sân Vinh mùa giải 2024/25, là trung vệ Sebastian Zaracho và tiền đạo Benjamin Kuku. 2 tân binh này được giới truyền thông đồn thổi và cho rằng đây là những mảnh ghép hoàn hảo cho đội bóng xứ Nghệ. Điều đó đã khiến cho ngày mở màn V-League 2024/25 tại sân Vinh chứng kiến khá đông khán giả đến cổ vũ. Ngoài việc tiếp lửa cho đội nhà thì nhiều người hâm mộ cũng tỏ ra tò mò muốn mục sở thị về trình độ chơi bóng của 2 tân binh người nước ngoài này.

Pha vào bóng thô bạo của Zaracho. Ảnh: Xuân Thủy

Đối với Sebastian Zaracho, có thể khẳng định đây là mẫu trung vệ có trình độ chuyên môn ở mức trung bình. Thông thường khi chơi với 3 trung vệ, thì ngoại binh thường được giao trọng trách đá ở trung tâm hàng phòng ngự. Cách xếp này nhằm phát huy khả năng đọc tình huống, tranh chấp mạnh mẽ, hóa giải các tình huống bóng bổng và bọc lót hiệu quả cho đồng đội.

Tuy nhiên, trong trận đấu đầu tiên của Zaracho tại sân Vinh, ban huấn luyện xếp anh ở vị trí trung vệ lệch trái. Cầu thủ mang áo số 15 đã không thể hiện được vai trò đầu tàu ở tuyến phong ngự của Sông Lam Nghệ An. Rất nhiều khoảng trống ở hành lang trái nơi Zaracho trấn ngự bị hàng công của SHB Đà Nẵng liên tục khai thác. Trong đó, đáng chú ý ở cơ hội mà đội khách tạo được vào phút 32. May mắn cho đội chủ nhà là cú ra chân của Minh Quang không thể thắng được thủ môn Văn Việt.

Trọng tài chính đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu trung vệ người Paraguay. Ảnh: Xuân Thủy

Tuy nhiên, pha bóng đáng trách hơn cả của Zaracho đến ở phút 64 của trận đấu. Trung vệ mang áo số 15 đã thực hiện đường chuyền hỏng để cầu thủ đối phương cướp được bóng. Nhằm hóa giải tình huống nguy hiểm này, Zaracho đã tranh chấp bằng cả hai chân khá thô bạo. Ngay lập tức trọng tài chính đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu trung vệ người Paraguay. May mắn ở trận đấu thuộc vòng 1 là Sông Lam Nghệ An vẫn giữ lại được 1 điểm trên sân nhà.

Nhận xét về Zaracho, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn vẫn bảo vệ khi cho rằng cầu thủ này chơi bóng khá thông minh, kỹ thuật. Tuy nhiên, thuyền trưởng Sông Lam Nghệ An cũng nói thêm: "Zaracho thiếu tính toán trong các tình huống ra vào, ngoài ra còn tranh chấp quá mức cần thiết".

Như vậy, ở tuyến dưới Zaracho đã có ngày ra mắt đáng thất vọng, còn Kuku ở tuyến trên cũng không mấy sáng sủa hơn.

Qua màn trình diễn của trung phong này trong trận đấu đầu tiên có thể nhận xét, Kuku là mẫu tiền đạo chơi bóng khá thô cứng. Cầu thủ mang áo số 10 không thể hiện được sự mạnh mẽ, càn lướt để có thể tự mình độc lập tác chiến. Ngoài ra, Kuku cũng không cho thấy sự nhạy cảm, tinh tế ở tố chất săn bàn của một tiền đạo.

Kuku chơi bóng thô cứng, không cho thấy sự nhạy cảm, tinh tế ở tố chất săn bàn của một tiền đạo. Ảnh: Chung Lê

Suốt cả trận đấu, trung phong người Nigeria chỉ thực hiện được 3 cú dứt điểm về phía khung thành của SHB Đà Nẵng. Trong đó, đáng tiếc nhất là cú sút của Kuku ở phút 90. Nếu Benjamin Kuku tinh tế hơn, thể hiện được tố chất săn bàn thì đã không ra chân một cách vội vã, cho cơ hội để thủ thành Đà Nẵng cản phá.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đã thẳng thắn nhận xét về tiền đạo này: "Tiền đạo Kuku chưa hòa nhập tốt với lối chơi chung của toàn đội. Trước trận đấu Kuku bị sốt rét, đây là nguyên nhân khiến cho Kuku chưa có được thể trạng tốt nhất trong ngày ra mắt sân Vinh" - ông Tuấn nói.

Có thể khẳng định, màn ra mắt của 2 ngoại binh mới của Sông Lam Nghệ An tại vòng 1 V-League là chưa thật sự thuyết phục. Liệu với trình độ chơi bóng mà bộ đôi này đã thể hiện, có đủ sức giúp con tàu mang tên Sông Lam Nghệ An cập bến an toàn ở mùa giải năm nay? Dù sao, người hâm mộ cũng chỉ biết đặt hy vọng để bộ đôi này sẽ lột xác hoàn toàn trong chặng đường phía trước của V-League 2024/25.