Thể thao 23 cầu thủ tham dự Cúp Báo Nghệ An được Sông Lam Nghệ An ký hợp đồng Trong số 25 cầu thủ U10 được Sông Lam Nghệ An ký hợp đồng có đến 23 cầu thủ trưởng thành từ Cúp Báo Nghệ An.

ổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An ông Hồ Lê Đức trao đổi cùng các phụ huynh. Ảnh: Đức Anh

Trưa 28/8, tại TP Vinh, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tổ chức lễ ký hợp đồng tuyển chọn vận động viên cho lớp U10 Sông Lam Nghệ An.

Tham dự buổi lễ có ông Hồ Lê Đức - Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An; đại diện các phòng ban câu lạc bộ; các phụ huynh của cầu thủ U10.

Để chuẩn bị cho Giải Nhi đồng toàn quốc diễn ra vào năm 2025, cũng như tạo nguồn vận động viên chất lượng cho câu lạc bộ, lò đào tạo bóng đá trẻ xứ Nghệ quyết định thành lập lớp U10. Thông qua các đợt tuyển sinh, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An đã tuyển chọn được 25 vận động viên. Trong đó, có tới 23 cầu thủ trưởng thành từ Cúp Báo Nghệ An năm 2024 và 2 cầu thủ thuộc các lớp vệ tinh của Sông Lam Nghệ An.

23 cầu thủ U10 trưởng thành từ Cúp Báo Nghệ An được Sông Lam Nghệ An ký hợp đồng. Ảnh: Nguyễn Đạo

23 cầu thủ trưởng thành từ Cúp Báo Nghệ An đều là những nhân tố nổi bật, từng thi đấu xuất sắc tại Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2024. Trong đó, Nhi đồng Yên Thành đóng góp tới 5 cầu thủ, xếp sau là các đội TP. Vinh và Quỳnh Lưu.

2 cầu thủ không tham gia Cúp Báo Nghệ An nhưng vẫn được tuyển chọn đợt này đó là Vy Xuân Duy và Từ Đức Chuẩn đều thuộc lớp Nghiệp dư thành phố Vinh.

Ông Hồ Lê Đức - Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Trước khi bước vào lễ ký kết, ông Hồ Lê Đức - Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã chia sẻ một số quyền lợi, nghĩa vụ của vận động viên khi gia nhập lò đào tạo bóng đá trẻ xứ Nghệ. Đặc biệt, ông Đức cũng đề nghị các phụ huynh cần phải cung cấp đầy đủ tất cả các loại giấy tờ như thẻ căn cước, giấy khai sinh một cách chính xác,...

Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An một lần nữa khẳng định, Sông Lam Nghệ An không chấp nhận tuyển chọn các cầu thủ gian lận tuổi. Nếu phát hiện, Sông Lam Nghệ An sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng ngay.

Các phụ huynh kiểm tra các điều khoản trong hợp đồng. Ảnh: Đức Anh

Cũng trong buổi lễ, ông Hồ Lê Đức mong muốn, các bậc phụ huynh quan tâm sát sao các con; đồng hành cùng câu lạc bộ để quản lý chặt chẽ vận động viên, sao cho khi các cầu thủ trưởng thành phải hoàn thiện cả về mặt đạo đức, lẫn chuyên môn.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ nội dung, điều khoản trong hợp đồng, 2 bên đã tiến hành đi đến ký kết. Ảnh: Đức Anh

U10 Sông Lam Nghệ An sẽ do ông Lê Kỳ Đại làm huấn luyện viên trưởng. Sau kỳ nghỉ lễ, lớp U10 này chính thức bước vào tập luyện, chuẩn bị cho Giải Nhi đồng toàn quốc diễn ra vào năm 2025.