26 tác phẩm báo chí Nghệ An được trao Giải Báo chí “Búa liềm vàng” năm 2019

Sáng 18/1, nằm trong chương trình Hội báo Xuân Canh Tý 2020, Ban tổ chức cuộc thi Báo chí viết về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng” tỉnh Nghệ An đã tiến hành trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc năm 2019.

Khen thưởng các tập thể có thành tích trong tổ chức, tham gia giải "Búa liềm vàng" Nghệ An 2019. Ảnh: Quốc Sơn

Dự lễ trao giải có các Nhà báo: Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Phan Hữu Minh – Ủy viên BTV, Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam.



Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Kha Văn Tám - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Quốc Khánh – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu cùng đông đảo các nhà báo, phóng viên của 69 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Năm 2019, là năm thứ 4 tỉnh Nghệ An hưởng ứng cuộc thi Báo chí viết về xây dựng Đảng - Giải “Búa liềm vàng” do Ban Tổ chức Trung ương phát động. Giải "Búa liềm vàng" của tỉnh Nghệ An năm 2019 có hơn 45 tác phẩm dự thi, đó có 14 tác phẩm báo in, 15 tác phẩm báo điện tử, 9 tác phẩm truyền hình, 7 tác phẩm phát thanh.

Ban tổ chức cuộc thi đã tuyển chọn 8 tác phẩm gửi tham gia Giải "Búa liềm vàng" Trung ương và đã có 2 tác phẩm vào vòng chung khảo. Ở giải tỉnh, hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 30 tác phẩm xuất sắc nhất của các loại hình để đưa vào chấm chung khảo.

Trao giải Nhì cho các tác giả và nhóm tác giả. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đánh giá về các tác phẩm dự giải năm nay, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định, các tác phẩm tham dự giải đa dạng về thể loại, phong phú về chủ đề, nội dung bám sát những vấn đề thời sự, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội báo Xuân. Ảnh: Quốc Sơn

Trao giải Ba cho tác giả Nhật Lân (Báo Nghệ An). Ảnh: Quốc Sơn

Nhiều tác phẩm phản ánh sinh động, thiết thực các chỉ thị, nghị quyết của Đảng khi đi vào cuộc sống, trở thành cầu nối, kênh thông tin quan trọng đối với cấp ủy, chính quyền các cấp và quần chúng nhân dân. Thông qua các tác phẩm đã tuyên truyền, quảng bá các mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tư tưởng và kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao giải cho 26 tác phẩm xuất sắc nhất, gồm 6 giải Nhì, 8 giải Ba, 12 giải Khuyến khích.

Riêng Báo Nghệ An giành 9 giải thưởng, bao gồm: 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.

Cũng tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo cuộc thi báo chí viết về xây dựng Đảng, “Búa liềm vàng” tỉnh Nghệ An đã phát động cuộc thi lần thứ 5 năm 2020.

Báo Nghệ An giành 9 giải. Ảnh: Quốc Sơn