3 lợi thế nổi bật từ căn hộ đã bàn giao

Muôn vàn lợi ích cho người mua

Từng tìm kiếm những chung cư đang xây dựng, hình thành trong tương lai nhưng theo thời gian, quan điểm của anh Hoàng (TP. Vinh, Nghệ An) đã hoàn toàn thay đổi: “Sau khi chứng kiến nhiều dự án bị chủ đầu tư “đắp chiếu”, tranh chấp pháp lý hoặc xây dựng không đúng quy hoạch, bàn giao nội thất chất lượng kém, khiến người mua “tiền mất tật mang”, tôi hiểu ra những dự án mới với giá thấp hơn một chút không phải bao giờ cũng mang lại lợi ích tốt hơn. Được bạn bè khuyên nhủ, tôi chuyển sang tìm hiểu những dự án đã hoàn thiện và bàn giao như một phương án an cư an toàn cho gia đình”.

Theo giới chuyên gia bất động sản, quan điểm của người Việt từ trước đến nay vẫn là “tiền trao, cháo múc”. Sở dĩ căn hộ đã bàn giao được ưa chuộng vì mang lại rất nhiều lợi ích cho người mua, trong đó có 3 điểm đáng chú ý:

Thứ nhất, việc mua căn hộ hình thành trong tương lai có khả năng rủi ro cao khi dự án có thể chậm bàn giao, hoặc chất lượng không được như cam kết ban đầu. Trong khi đó, rủi ro này sẽ tiệm cận đến mức bằng 0 đối với chung cư đã bàn giao.