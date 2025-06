Pháp luật Làm biến dạng biển báo giao thông sẽ bị xử phạt như thế nào? Anh Nguyễn Văn An trú tại huyện Quỳ Châu hỏi: Trường hợp làm biến dạng biển báo giao thông có vi phạm pháp luật hay không? Và sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời

Theo Bộ công an: Tại điểm b, khoản 2, Điều 17, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình, quy định phạt tiền từ 1.000.000đ đến 2.000.000đ đối với hành vi: "Tháo dỡ, phá hủy hoặc làm bất cứ việc gì khác gây hư hại đến các loại biển báo, biển chỉ dẫn, biển hiệu của cơ quan, tổ chức"; biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Ảnh tư liệu minh hoạ.

Như vậy, hành vi làm biến dạng biển báo giao thông thì sẽ bị xử phạt theo quy định nêu trên. Đề nghị bạn đọc cung cấp cụ thể các biển báo giao thông ở vị trí nào bị thêm ký tự làm biến dạng để lực lượng chức năng xác minh, xử lý theo quy định.