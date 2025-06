Thể thao 38 cầu thủ U10 lọt vào vòng 2 trong đợt tuyển sinh của Sông Lam Nghệ An Ngày 24/6, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An đã tổ chức buổi tuyển sinh dành cho các cầu thủ sinh năm 2015 tại sân cỏ nhân tạo Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Sau 1 ngày tuyển chọn kỹ lưỡng, 38 gương mặt xuất sắc nhất đã được lựa chọn vào vòng 2.

Ông Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ SLNA, Trưởng ban Tuyển sinh. Ảnh: Chung Lê

Buổi tuyển sinh có sự tham dự của ông Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, cùng đội ngũ huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm và hơn 100 cầu thủ nhí đến từ 25 lớp vệ tinh của Sông Lam Nghệ An trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An. Đông đảo phụ huynh cũng có mặt để cổ vũ và đồng hành cùng các em nhỏ.

Hơn 100 cầu thủ nhí đến từ 25 lớp vệ tinh của SLNA trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An tham gia buổi tuyển sinh. Ảnh: Chung Lê

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An là kênh tuyển sinh truyền thống, đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện các tài năng trẻ độ tuổi U10 của lò bóng đá xứ Nghệ. Tuy nhiên, năm nay giải không được tổ chức, ảnh hưởng lớn đến công tác tuyển sinh của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ SLNA. Nhằm chủ động chuẩn bị lực lượng cho Giải U11 toàn quốc năm 2026, trung tâm tổ chức buổi tuyển sinh ngắn ngày tại CLB Sông Lam Nghệ An.

Ban tuyển chọn được thành lập gồm 10 thành viên do ông Trần Quang Dũng làm Trưởng ban, cùng gần 10 huấn luyện viên có chuyên môn cao trực tiếp theo dõi. Các cầu thủ nhí được chia thành nhiều đội nhỏ, thi đấu đối kháng 5 người trên sân. Thông qua từng trận đấu, các huấn luyện viên quan sát và đánh giá kỹ lưỡng dựa trên nhiều tiêu chí như thể hình, tố chất vận động, kỹ thuật cá nhân, tốc độ, tư duy chiến thuật và nhãn quan chơi bóng.

Các cầu thủ nhí được chia thành nhiều đội nhỏ, thi đấu đối kháng 5 người trên sân. Ảnh: Chung Lê

Kết quả, sau vòng sơ loại, 38 cầu thủ thể hiện tố chất vượt trội đã được chọn vào vòng 2. Đây là những gương mặt được đánh giá cao về thể lực, kỹ năng cùng khả năng phối hợp nhóm.

Danh sánh cầu thủ trúng tuyển vào vòng 2.

Trong vòng 2, các em sẽ ăn ở tập trung tại CLB trong 3 ngày. Đội ngũ huấn luyện viên sẽ tiếp tục theo dõi sát sao để đánh giá kỹ hơn về kỹ năng chuyên môn, tính cách cá nhân cũng như khả năng hòa nhập tập thể. Sau giai đoạn này, các huấn luyện viên sẽ tiến hành sàng lọc cuối cùng để chọn ra khoảng trên dưới 30 gương mặt xuất sắc nhất ký hợp đồng đào tạo chính thức.

Những cầu thủ được chọn sẽ trải qua chương trình đào tạo bài bản tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ SLNA. Đây cũng là lực lượng nòng cốt của đội bóng sẽ tham dự Giải Nhi đồng toàn quốc năm 2026, giải đấu uy tín do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức.

Trải qua nhiều năm gây dựng, lò đào tạo SLNA đã trở thành điểm đến uy tín trong công tác phát hiện và phát triển tài năng trẻ. Không ít cầu thủ trưởng thành từ các lứa U tại đây đã vươn lên thi đấu chuyên nghiệp tại các câu lạc bộ hàng đầu Việt Nam, thậm chí góp mặt trong đội tuyển quốc gia. Với nền tảng đào tạo bài bản và tâm huyết từ những người làm nghề, lứa U10 năm nay hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng trở thành những ngôi sao sáng trong tương lai.