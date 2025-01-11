Chuyển đổi số 4 cách đơn giản giúp cải thiện chất lượng sóng điện thoại di động Không gì khó chịu hơn khi điện thoại mất sóng đúng lúc cần gọi, gửi tin nhắn hay định vị bản đồ. Dưới đây là những cách đơn giản nhưng hiệu quả giúp bạn duy trì tín hiệu mạnh, đảm bảo kết nối ổn định dù ở bất kỳ đâu.

Bạn đang giữa cuộc gọi quan trọng thì tín hiệu bỗng ngắt quãng. Hoặc tệ hơn, bạn cố gắng đặt xe, mở bản đồ hay gửi tệp tin mà chỉ thấy biểu tượng vòng tròn xoay mãi không dừng.

Trong thế giới hiện đại, đó là một trong những trải nghiệm khó chịu nhất, bởi khi mọi giao dịch, chỉ đường hay kết nối công việc đều phụ thuộc vào chiếc điện thoại, việc “mất sóng” chẳng khác nào bị cô lập khỏi thế giới.

Ảnh minh họa.

Điều đáng nói là tín hiệu yếu không phải lúc nào cũng do nhà mạng. Nhiều khi, chính chiếc điện thoại của bạn là “thủ phạm thầm lặng” như bám vào cột sóng xa, bị nhiễu tín hiệu nền, hoặc đơn giản chỉ cần được cập nhật lại. Dù không có “nút thần kỳ” nào giúp duy trì 5 vạch sóng liên tục, bạn vẫn có thể cải thiện tín hiệu bằng những cách đơn giản và hiệu quả sau.

1. Bật và tắt Chế độ máy bay

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng bật/tắt Chế độ máy bay là một trong những cách nhanh nhất để khôi phục tín hiệu. Khi kích hoạt, điện thoại sẽ tạm ngắt toàn bộ kết nối di động, Wi-Fi, Bluetooth, GPS và khi tắt đi, hệ thống buộc phải thiết lập lại liên lạc với nhà mạng. Quá trình “bắt tay” mới này thường giúp tín hiệu ổn định và mạnh hơn trước.

Trên Android, bạn có thể vuốt từ trên xuống để mở Cài đặt nhanh, còn với iPhone, vuốt từ góc trên bên phải để mở Trung tâm điều khiển. Nhấn biểu tượng máy bay, chờ 10 - 20 giây rồi tắt lại. Nếu bạn vừa di chuyển qua nhiều khu vực, từ trong nhà ra ngoài trời, từ khu phố này sang khu phố khác thì mẹo này đặc biệt hiệu quả.

2. Khởi động lại điện thoại

Nếu Chế độ máy bay không giúp được, đến lúc dùng biện pháp cổ điển nhưng luôn hiệu quả, đó là tắt và bật lại điện thoại.

Khởi động lại không chỉ giúp thiết bị kết nối lại với mạng, mà còn xóa bỏ những lỗi hệ thống nhỏ có thể gây nhiễu tín hiệu. Đây cũng là lý do các chuyên gia khuyên nên khởi động lại máy thường xuyên, ngay cả khi bạn không gặp sự cố.

Trên Android, nhấn giữ nút nguồn và chọn Khởi động lại. Với iPhone, giữ đồng thời nút Nguồn và nút Âm lượng, rồi kéo thanh trượt để tắt máy; sau vài giây, bật lại như bình thường. Nếu bạn dùng iOS 18 trở lên, có thể truy cập tùy chọn Tắt máy ngay trong Trung tâm điều khiển.

3. Kiểm tra và vệ sinh thẻ SIM

Thẻ SIM cũ, lỏng hoặc bám bụi cũng có thể khiến điện thoại “mất sóng” bất ngờ. Theo thời gian, bụi bẩn hoặc quá trình oxy hóa làm gián đoạn kết nối giữa SIM và khe cắm. Việc tháo ra, lau sạch và lắp lại giúp điện thoại xác thực lại với nhà mạng, khắc phục tình trạng “Không có dịch vụ” hay “Đang tìm kiếm”.

Hãy dùng dụng cụ lấy SIM (hoặc một chiếc kẹp giấy nhỏ), nhẹ nhàng đẩy khay SIM ra. Lau mặt đồng tiếp xúc bằng khăn mềm, khô, kiểm tra xem SIM có bị trầy xước, cong vênh hay không. Đặt lại đúng vị trí, lắp khay SIM vào và chờ vài giây để thiết bị tự động kết nối lại. Nếu SIM đã cũ hoặc hỏng, bạn có thể đổi SIM mới tại cửa hàng nhà mạng, hầu hết đều miễn phí hoặc rất rẻ.

4. Đặt lại cài đặt mạng

Khi mọi cách trên đều thất bại, đã đến lúc áp dụng biện pháp “dọn dẹp” toàn diện: đặt lại cài đặt mạng.

Mỗi điện thoại lưu trữ lịch sử các kết nối với tháp phát sóng, Wi-Fi, Bluetooth… và những dữ liệu này đôi khi bị lỗi sau các bản cập nhật hệ thống. Việc đặt lại giúp thiết bị xóa toàn bộ thông tin kết nối cũ, buộc nó xây dựng lại cấu hình mạng mới, sạch và tối ưu hơn.

Lưu ý, quá trình này xóa mật khẩu Wi-Fi, thiết bị Bluetooth đã ghép đôi và cấu hình mạng riêng ảo (VPN), nên hãy đảm bảo bạn ghi nhớ thông tin trước khi thực hiện.

Trên Android, vào Cài đặt > Hệ thống > Nâng cao > Tùy chọn đặt lại > Đặt lại Wi-Fi, di động & Bluetooth, rồi nhấn Đặt lại cài đặt.

Trên iPhone, chọn Cài đặt > Cài đặt chung > Chuyển hoặc Đặt lại iPhone > Đặt lại > Đặt lại cài đặt mạng, nhập mật mã và xác nhận.

Dù những giải pháp trên có thể giải quyết hầu hết tình huống, đôi khi vấn đề lại nằm ngoài tầm kiểm soát. Nếu bạn đang ở sâu trong vùng núi, trong tầng hầm kín hoặc trên máy bay ở độ cao 10.000 m, việc mất sóng là điều không thể tránh khỏi. Khi đó, bạn có thể chuyển sang gọi Wi-Fi (nếu có mạng) hoặc sử dụng ứng dụng nhắn tin trực tuyến thay thế.

Tóm lại, mất tín hiệu không chỉ gây gián đoạn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, chỉ với vài thao tác đơn giản như bật/tắt Chế độ máy bay, khởi động lại thiết bị, làm sạch SIM hoặc đặt lại cài đặt mạng, bạn có thể nhanh chóng lấy lại kết nối.

Trong thế giới kết nối không ngừng, đôi khi những mẹo tưởng chừng “xưa cũ” lại chính là cách giúp bạn luôn duy trì liên lạc mọi lúc, mọi nơi./.