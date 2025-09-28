Chuyển đổi số Mẹo sử dụng chế độ máy bay trên điện thoại giúp cải thiện chất lượng tín hiệu di động Nhiều người thường nghĩ chế độ máy bay chỉ để tắt kết nối khi đi máy bay, nhưng ít ai biết rằng tính năng này còn có thể trở thành “bí kíp” đơn giản giúp cải thiện và làm mới tín hiệu di động hiệu quả.

Kẹt ở khu vực có sóng yếu khi đang ở ngoài trời là tình huống mà hầu như ai dùng điện thoại cũng từng trải qua.

Tín hiệu di động chập chờn không chỉ khiến tốc độ truy cập dữ liệu giảm đáng kể, mà còn làm gián đoạn cuộc gọi, ứng dụng nhắn tin, trò chơi trực tuyến hay bất kỳ dịch vụ nào cần kết nối ổn định.

Trong lúc đó, ít người biết rằng có một cách rất đơn giản nhưng lại khá hiệu quả để khắc phục tình trạng này và áp dụng được cho cả iPhone lẫn thiết bị Android.

Trên mọi điện thoại thông minh đều có sẵn một tùy chọn gọi là “Chế độ máy bay” (Airplane Mode). Về nguyên tắc, tính năng này được thiết kế nhằm vô hiệu hóa toàn bộ kết nối không dây để tránh gây nhiễu hệ thống liên lạc và điều hướng trên máy bay.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, lợi ích ít được chú ý hơn là nó có thể “làm mới” các kết nối di động. Khi điện thoại gặp tình trạng sóng yếu, người dùng chỉ cần bật Chế độ máy bay trong vài giây rồi tắt đi, thiết bị sẽ tự động kết nối lại với trạm phát gần nhất, nhờ đó tín hiệu có thể được cải thiện rõ rệt.

Việc thao tác cũng rất đơn giản, trên iPhone, người dùng có thể mở Trung tâm điều khiển và nhấn vào biểu tượng máy bay; trong khi trên Android, tùy chọn này nằm trong bảng cài đặt nhanh, có thể truy cập bằng thao tác vuốt xuống từ cạnh trên màn hình.

Vì sao thủ thuật Chế độ máy bay lại phát huy hiệu quả?

Nguyên lý hoạt động rất đơn giản, khi bạn bật Chế độ máy bay, điện thoại sẽ lập tức ngắt toàn bộ kết nối không dây, trong đó có liên kết với các trạm phát sóng di động. Khi tắt chế độ này, thiết bị sẽ tự động tìm kiếm và kết nối lại, thường là với trạm phát gần nhất và ít bị nghẽn mạng hơn. Chính quá trình “làm mới” này giúp cải thiện tín hiệu trong nhiều tình huống, đặc biệt là khi bạn đang ở khu vực sóng chập chờn.

Thực tế, trong hành trình du lịch hay di chuyển đường dài, nhiều thiết bị có thể đồng thời kết nối vào cùng một trạm phát đang quá tải, dẫn đến tình trạng mạng kém ổn định. Việc bật và tắt Chế độ máy bay buộc điện thoại chuyển sang trạm khác, nơi có băng thông lớn hơn, từ đó tín hiệu mạnh và ổn định hơn. Ngay cả trong những hoàn cảnh quen thuộc như đi làm, ngồi trên tàu xe hay di chuyển giữa các vùng ngoại ô, mẹo nhỏ này vẫn có thể mang lại sự khác biệt rõ rệt.

Một nguyên nhân khác nằm ở cách điện thoại quản lý kết nối. Về lý thuyết, thiết bị được thiết kế để liên tục bắt tín hiệu từ nhiều trạm phát và tự động tối ưu kết nối. Tuy nhiên, trên thực tế, đôi khi điện thoại vẫn “cố chấp” bám vào một bộ phát sóng cũ, ngay cả khi người dùng đã di chuyển hàng cây số và ở gần những trạm mới hơn. Khi đó, việc bật rồi tắt Chế độ máy bay sẽ giúp điện thoại buộc phải “tái thiết lập” liên kết, ưu tiên trạm gần hơn và cho chất lượng sóng tốt hơn.

Dĩ nhiên, không có giải pháp nào hoàn hảo tuyệt đối. Nếu bạn đang ở vùng sâu vùng xa, nơi hầu như không có trạm phát sóng, thì thủ thuật này sẽ không mang lại hiệu quả.

Nhưng trong nhiều trường hợp khác, từ việc điện thoại di động tự nhiên mất kết nối giữa trung tâm thành phố đến tình huống tín hiệu đột ngột mất ổn định, thao tác bật Chế độ máy bay và thậm chí khởi động lại điện thoại có thể là “chiếc chìa khóa” nhanh chóng giúp khôi phục kết nối./.