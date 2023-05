4 hình thức tập luyện tốt nhất cho người bệnh đái tháo đường type 2

(Baonghean.vn) - Qua 3 năm thực hiện dự án, Nghệ An đã xây dựng được 33 mô hình ứng dụng biogas vào xử lý chất thải chăn nuôi tại 4 xã của huyện Thanh Chương.

(Baonghean.vn) - Từ chân đập Cầu Cau đi thuyền chừng mười phút sẽ đến được khu đồi Khe Trò, vùng Đảo Chè xã Thanh An, nơi có điểm kinh doanh dịch vụ du lịch theo mô hình homestay. Đây là chuỗi công trình được đầu tư khá công phu, nhưng bị “tuýt còi” vì xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp!

(Baonghean.vn) - Với sự vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các lực lượng và người dân các địa phương, đến nay, Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo của ngành Công an trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã vượt tiến độ đề ra.

(Baonghean.vn) - Tư lệnh Lực lượng Không quân Mỹ Frank Kendall đã dội một gáo nước lạnh vào tuyên bố rằng F-16 sẽ có tác động đáng kể trong việc giúp Ukraine đánh bại lực lượng Nga, thừa nhận các máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất sẽ không phải yếu tố "thay đổi cuộc chơi" đối với Kiev.

(Baonghean.vn) - Với những thành tích và sự đóng góp cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32, vận động viên Nguyễn Trọng Dũng người Nghệ An đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

(Baonghean.vn) - Ngày và đêm 24/5, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.

(Baonghean.vn) - Vòng 8 V. League 1, cặp đấu Thành phố Hồ Chí Minh-Công an Hà Nội được coi là một trận mưa gôn với 8 bàn thắng (3-5).

(Baonghean.vn) - Ngày 23/5, Công an tỉnh Nghệ An và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, giai đoạn 2013 - 2023.