Sức khỏe 5 cách bỏ thuốc lá được khoa học chứng minh hiệu quả nhất Bỏ thuốc lá chưa bao giờ là hành trình dễ dàng, nhưng khoa học đã chứng minh có những cách giúp tăng gấp đôi cơ hội thành công. Từ khuyến khích tài chính, tình yêu cho đến liệu pháp thay thế nicotine – 5 biện pháp dưới đây có thể giúp người hút thuốc thoát khỏi thói quen gây nghiện này một cách hiệu quả nhất.

Để giúp những người hút thuốc bỏ thuốc lá, các nhà khoa học đã nghiên cứu để tìm ra phương pháp giúp từ bỏ thuốc lá. Đặc biệt các nghiên cứu đã chỉ ra rằng 90% người hút thuốc cố gắng bỏ thuốc lá, sẽ bắt đầu hút thuốc trở lại bất chấp những nỗ lực của mình.

Bỏ thuốc lá chưa bao giờ là hành trình dễ dàng. Ảnh minh hoạ

Sau đây là một số biện pháp từ bỏ thuốc lá được khoa học chứng minh có hiệu quả và mất ít thời gian nhất:

Các biện pháp khuyến khích tài chính

Lợi ích tài chính có thể là cách đánh cược tốt nhất của bạn- theo nghĩa đen cụ thể bạn có nguy cơ mất tiền của chính mình.

Một nghiên cứu mới nhất được công bố trên tờ Tạp chí Y khoa của New England chỉ ra một số kết quả đầu hứa hẹn. Hơn 2.500 người tham gia trong một chương trình CVS Caremark, nghiên cứu cho thấy những người nhận được khuyến khích tài chính để từ bỏ thuốc lá đã có một số thành công đáng kể, ít nhất là sau 12 tháng thử.

Một người tham gia phải đặt cược 150 đô la Mỹ. Họ có thể có thêm 650 đô la Mỹ nếu họ tự cai nghiện thuốc lá thành công. Người hút thuốc cũng sẽ nhận được những lời khuyên về bỏ thuốc, tham gia vào một chương trình tư vấn miễn phí và được đặt liệu pháp thay thế nicotin như kẹo cao su. 52,3% trong số họ đã từ bỏ thuốc lá.

Nhóm cai thuốc thành công tiếp theo sẽ nhận được số tiền 800 đô la Mỹ (không phải đặt cọc tiền) và các nguồn khác. Nhưng chỉ 17,1% người hút thuốc cai nghiện thành công với số tiền thanh toán lớn hơn nhưng không có nguy cơ mất chính số tiền của mình.

Tình yêu

Theo một nghiên cứu trên tờ tạp chí y khoa nội bộ JAMA cho biết tình yêu giúp người hút thuốc từ bỏ được thuốc lá. Một nửa nam giới tham gia vào nghiên cứu đã cai nghiện thuốc lá thành công nếu đối tác của họ cũng từ bỏ thuốc lá, so với chỉ 8% người thành công nếu đối tác của họ không từ bỏ thuốc. Tương tự, một nửa nữ giới sẽ bỏ thuốc nếu đối tác của họ bỏ thuốc. Áp lực từ phía đối tác dường như đã giúp đỡ họ từ bỏ thuốc lá.

Liệu pháp thay thế Nicotine

Máy xông, thuốc xịt mũi, viên ngậm, kẹo cao su cung cấp nicotine từ từ được tạo ra để giúp người hút thuốc qua cơn thèm thuốc và các triệu chứng cai thuốc ban đầu. Các liệu pháp này dường như hỗ trợ người cai thuốc. Hơn 150 bài kiểm tra khác nhau trên các thiết bị này đã chỉ ra người hút thuốc sẽ từ bỏ khi sử dụng các liệu pháp tăng 50-70%. Không có một biện pháp nào hiệu quả hơn biện pháp nào, cũng như không có thiết bị nào hỗ trợ tốt hơn hoặc kém.

Nghiên cứu cũng cảnh báo người hút thuốc nhiều có thể phải sử dụng nhiều sản phẩm hơn người hút thuốc ít. Bắt đầu sử dụng một trong những liệu pháp thay thế Nicotine trước khi bạn thực sự quyết tâm cai thuốc sẽ mang lại hiệu quả hơn. Người hút thuốc sử dụng các liệu pháp thay thế Nicotine kết hợp với các thuốc cai nghiện cũng mang lại hiệu quả thành công hơn.

Thuốc cai nghiện kê theo đơn

Hãy nói với bác sĩ của bạn nếu bạn muốn sử dụng thuốc cai thuốc lá theo đơn, nhưng có một số loại thuốc mang lại một số thành công, đặc biệt là nếu sử dụng với một liệu pháp thay thế nicotine. Một số loại thuốc khác như thuốc chống cai nghiện Chantix. Việc cai thuốc nhắm tới mục tiêu nhận biết nicotine trong não của người hút thuốc. Điều này có nghĩa người hút thuốc không nhận được hưng phấn từ việc hút thuốc mang lại và làm giảm cảm xúc. Một số nghiên cứu chỉ ra dùng loại thuốc cai nghiện có thể mang lại hiệu quả cai thuốc gấp hai lần so với không dùng thuốc.

Sự quyết tâm

Bỏ thuốc lá được coi là một trong những thói quen xấu khó bỏ nhất. Nếu người hút thuốc quyết tâm bỏ thuốc, điều này làm giảm đáng kể nguy cơ bị ung thư phổi và nhiều loại ung thư khác. Đồng thời, làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch và đột quỵ, và làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về phổi. Hút thuốc làm lão hóa da và nghiên cứu cũng chỉ ra rằng số người không muốn hẹn hò với người hút thuốc tăng lên, do vậy từ bỏ thuốc lá cũng có thể cải thiện cuộc sống của bạn.