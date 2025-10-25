Sức khỏe Tim mạch tổn thương âm thầm do khói thuốc lá Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy: Các chất độc trong khói thuốc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt là khiến tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch.

Các nghiên cứu trước đây cho thấy: Hút thuốc lá đặc biệt gây hại cho hệ tim mạch. Khói thuốc làm giảm lượng oxy trong máu, khiến tim phải hoạt động nhiều hơn để bơm máu, từ đó gây khó thở và suy giảm chức năng cơ. Khí carbon monoxide sinh ra trong quá trình đốt cháy thuốc lá là một trong những tác nhân chính làm tổn thương thành mạch và gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Khói thuốc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt là khiến tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Ảnh: Tư liệu

Còn mới đây, các nhà nghiên cứu Đan Mạch đã phân tích dữ liệu của gần 3.900 người từ 20 - 99 tuổi (trung bình là 56 tuổi), 43% là phụ nữ, tất cả không có tiền sử bệnh tim. Trong số này có những người hút thuốc thường xuyên, những người từng hút thuốc và những người không hút thuốc. Người tham gia đều phải ước tính mức tiêu thụ thuốc lá trong đời của họ; thực hiện siêu âm tim.

Sau khi điều chỉnh nhiều yếu tố (tuổi tác, chỉ số khối cơ thể, tăng huyết áp, đái tháo đường,...), các nhà nghiên cứu đã so sánh các chỉ số tim của những người đang hút thuốc với những người chưa bao giờ hút thuốc. Khi so với những người chưa bao giờ hút thuốc, những người hút thuốc hiện tại có trái tim dày hơn, yếu hơn và nặng hơn.

Việc hút thuốc lá ở thời điểm hiện tại và tích lũy nhiều năm có liên quan đến việc suy giảm cấu trúc và chức năng của buồng tim trái - phần quan trọng nhất của tim. Điều này có nghĩa là những người hút thuốc có thể tích máu trong buồng tim trái nhỏ hơn và ít năng lượng hơn để bơm nó đến phần còn lại của cơ thể...

Hơn nữa, trong khoảng thời gian 10 năm, những người tiếp tục hút thuốc phát triển trái tim dày hơn, nặng hơn và yếu hơn, ít có khả năng bơm máu hơn so với những người không bao giờ hút thuốc và những người bỏ thuốc trong thời gian đó.

Nghiên cứu cho thấy, người hút thuốc lá càng nhiều, chức năng tim càng suy giảm rõ rệt. Tuy nhiên, điều đáng mừng là khi bỏ thói quen hút thuốc lá, một số chức năng tim có thể được phục hồi theo thời gian. Các chuyên gia khẳng định, dù ở bất kỳ độ tuổi nào, kể cả sau 50 tuổi, việc bỏ thuốc vẫn mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe tim mạch.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thuốc lá giết chết hơn 8 triệu người mỗi năm. Hút thuốc lá là nguyên nhân gây ra 50% tổng số ca tử vong có thể tránh được ở những người hút thuốc, với một nửa trong số này là do các bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch như đau tim và đột qụy.

Tác động có hại của hút thuốc đối với động mạch và các bệnh về động mạch như đau tim và đột quỵ đã được chứng minh rõ ràng. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng hút thuốc có liên quan đến nguy cơ suy tim cao hơn, khi cơ tim không bơm máu đi khắp cơ thể tốt như bình thường là do nó quá yếu hoặc cứng. Điều này có nghĩa là cơ thể không nhận được oxy và chất dinh dưỡng cần thiết để hoạt động bình thường./.