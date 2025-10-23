Sức khỏe Thuốc lá điện tử đang ‘đầu độc’ tâm thần giới trẻ Thời gian gần đây, tại Nghệ An, nhiều học sinh tuổi 15-17 phải nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử trong thời gian dài. Các bác sĩ cảnh báo, số ca rối loạn tâm thần, loạn thần kèm triệu chứng ngộ độc, ảo giác và hoang tưởng đang có xu hướng gia tăng đáng lo ngại.

Theo Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, thời gian gần đây, số lượng bệnh nhân là học sinh 15-17 tuổi nhập viện với các triệu chứng hoang tưởng, ảo giác, loạn thần có xu hướng gia tăng.

Gia tăng tình trạng học sinh hút thuốc lá điện tử. Ảnh: Tư liệu

Tuy nhiên, việc xác định trường hợp nào mắc bệnh do sử dụng chất gây nghiện hay do hút thuốc lá điện tử vẫn là một thách thức nên không thể bóc tách số lượng bao nhiêu em dùng chất gây nghiện hoặc dùng thuốc lá điện tử có chứa ma túy tổng hợp.

Khi học sinh sử dụng thuốc lá điện tử bị loạn thần chắc chắn bị pha trộn ma túy tổng hợp. Mỗi bệnh nhân khi vào điều trị thường mất hơn 3 tuần có thể ổn định và xuất viện được.

Gặp gỡ gia đình 1 nam sinh đang điều trị tại đây thì được biết: Khi phát hiện em có những biểu hiện bất thường như mệt mỏi, đờ đẫn, phản ứng chậm, nói năng lộn xộn, hay tự nhốt mình trong phòng... nên đã đưa em đi khám. Qua đó, gia đình mới biết em có sử dụng thuốc lá điện tử trong 2 năm nay.

Sau khi nhập viện, nam sinh này đã được chẩn đoán mắc rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng thuốc lá điện tử. Bệnh nhân đã được điều trị tích cực bằng liệu pháp tâm lý kết hợp thuốc. Sau hơn 10 ngày, tình trạng đã dần cải thiện.

Nghệ An tổ chức diễn đàn "Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới". Ảnh tư liệu: Mỹ Hà

Các bác sĩ của Bệnh viện Tâm thần Nghệ An cho biết: Hiện nay, rất nhiều học sinh từ 14 - 17 tuổi sử dụng thuốc lá điện tử pha trộn chất gây nghiện như cần sa, cỏ Mỹ. Có trường hợp chỉ dùng 9 đến 10 hơi mỗi ngày nhưng cũng có học sinh hút đến một tẩu/ngày và nhập viện trong tình trạng ngộ độc cấp, ý thức lơ mơ, mạch nhanh, tụt huyết áp, vã mồ hôi như tắm. Bệnh nhân phải được bù nước, điện giải và cấp cứu ngay lập tức.

Thuốc lá điện tử được thiết kế bắt mắt, có mùi hương dễ chịu nhưng lại chứa nhiều chất nguy hại như nicotine, glycerin, formaldehyde, acetaldehyde, thậm chí cả ma túy tổng hợp. Trong đó, nicotine là chất gây nghiện mạnh, tạo sự phụ thuộc về tâm thần; glycerin có thể gây viêm phổi; còn formaldehyde và acetaldehyde là những hợp chất có khả năng gây ung thư.

Tuổi trẻ thường sợ hậu quả ngắn hạn như răng vàng, hôi miệng vốn là điểm yếu của thuốc lá truyền thống. Còn thuốc lá điện tử thì thơm, đẹp, dễ dùng và... nguy hiểm hơn nhiều lần, vì khó phát hiện, dễ lạm dụng và tàn phá não âm thầm.

Các bác sĩ khuyến cáo: Não bộ con người phát triển mạnh nhất trong giai đoạn 13 - 25 tuổi. Nếu sử dụng thuốc lá điện tử chứa tinh dầu (nhất là loại trộn cần sa) trong giai đoạn này, nguy cơ tổn thương não là không hồi phục. Phụ huynh cần theo dõi sát sao, nếu con em có biểu hiện bất thường về hành vi, cảm xúc, dễ bứt rứt, cáu gắt, phải lập tức đưa đi khám tại cơ sở y tế chuyên khoa.