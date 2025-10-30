Sức khỏe Khói thuốc- kẻ thù thầm lặng của sức khỏe phụ nữ Khói thuốc không chỉ khiến phụ nữ dễ mắc các bệnh nguy hiểm hơn nam giới mà còn đe dọa sức khỏe sinh sản và thai nhi. Mỗi hơi khói là một tác nhân âm thầm hủy hoại cơ thể.

Nhiều tác hại đối với sức khoẻ sinh sản

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện nay, trong số khoảng 1 tỷ người hút thuốc lá trên toàn cầu, có khoảng 200 triệu là nữ giới.

Nguy hiểm hơn là tình trạng hút thuốc lá thụ động (phơi nhiễm với khói thuốc) đã làm khoảng 600.000 người chết mỗi năm, trong đó nữ giới chiếm khoảng 64%.

Phụ nữ hút thuốc trong thời kỳ mang thai có nguy cơ sảy thai cao hơn 1,5 đến 3,2 lần so với người không hút thuốc. Ảnh: Tư liệu

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra: Phụ nữ bị ảnh hưởng của thuốc lá sẽ giảm khả năng có thai, độ tuổi sinh sản bị rút ngắn. Những phụ nữ đang mang thai hút thuốc lá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi.

Theo đó, phụ nữ hút thuốc trong thời kỳ mang thai có nguy cơ sảy thai cao hơn 1,5 đến 3,2 lần so với người không hút thuốc và phụ nữ hút thuốc thì có thể bị suy yếu khả năng duy trì thai nhi.

Những người phụ nữ hút thuốc thì tỷ lệ có thai ngoài tử cung cũng cao hơn từ 2 đến 4 lần so với phụ nữ không hút thuốc, và đặc biệt những người phụ nữ hút thuốc qua các thống kê người ta cũng thấy dễ bị bong nhau non và nhau tiền đạo, gây chảy máu ở mẹ, dẫn đến tử vong ở thai nhi.

Theo WHO, hút thuốc và mang thai được coi là sự kết hợp nguy hiểm nhất. Những hóa chất độc hại có trong thuốc lá gây hại cho thai nhi và người mẹ. Những chất này được truyền từ mẹ sang con theo đường máu làm ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ sau này, thậm chí có thể gây ra các dị tật bẩm sinh.

Hút thuốc lá trong thời gian mang thai có thể gây ra tình trạng sinh non, sinh con yếu ớt, nhẹ cân, vỡ ối sớm, nhau tiền đạo, sẩy thai, thai chết lưu. Trẻ em có mẹ hút thuốc lá khi mang thai sẽ có cùng hàm lượng nicotine trong máu cao như người lớn hút thuốc.

Ngoài ra, hút thuốc lá (kể cả thụ động) có thể gây vô sinh ở phụ nữ. Ngày càng nhiều nghiên cứu chỉ ra, sự sụt giảm đáng kể trong phản ứng rụng trứng và thụ tinh ở những người hút thuốc lá. Nhiều hóa chất độc hại đã được tìm thấy có thể gây ra sự biến đổi gene dẫn đến tình trạng thai chết lưu, dị tật bẩm sinh, ung thư và nhiều mối lo ngại cho sức khỏe của trẻ trong tương lai.

Nguy cơ mắc các bệnh cao

Cũng theo WHO, phụ nữ thường xuyên hút thuốc lá có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi và nhiều bệnh khác gấp 2 lần nam giới, do sức đề kháng của phụ nữ kém hơn.

Phụ nữ thường xuyên hút thuốc lá có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi và nhiều bệnh khác gấp 2 lần nam giới. Ảnh: Tư liệu

Đối với phụ nữ bắt đầu thời kỳ mãn kinh, liệu pháp thay thế estrogen cung cấp, bổ sung cho làn da và hệ xương khớp trở nên phổ biến. Tuy nhiên, điều này càng nguy hiểm hơn đối với phụ nữ hút thuốc bởi họ có thể đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng của bệnh tim mạch, đột quỵ và nguy cơ tử vong khi sử dụng liệu pháp estrogen.

Hằng năm có khoảng 34.000 phụ nữ tử vong do bệnh tim và thiếu máu cục bộ với nguyên nhân là hút thuốc lá trong thời gian dài. Mặc dù hầu hết trường hợp tử vong xảy ra đối với phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh nhưng nguy cơ mắc bệnh tim mạch liên quan đến hút thuốc ở người trẻ lại cao hơn.

Hút thuốc cũng dễ làm cho phụ nữ có nước da vàng vì thuốc lá hạn chế máu và oxy đến nuôi dưỡng cho da, tiến trình lão hoá da diễn ra sớm... Với những lý do trên, nếu bạn là người nghiện thuốc lá thì hãy lập kế hoạch tránh xa thuốc lá ngay từ hôm nay./.