Chuyển đổi số 5 smartphone Android đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro có thể đang được chú ý, nhưng thế giới Android không hề kém cạnh. Nhiều mẫu smartphone Android cao cấp mang đến hiệu năng mạnh mẽ, thiết kế tinh tế và trải nghiệm vượt trội, đủ sức trở thành lựa chọn thay thế hoàn hảo iPhone 17 Pro.

Tuần trước, tâm điểm của làng công nghệ gần như tập trung vào sự ra mắt dòng iPhone 17, và điều đó không có gì khó hiểu. Apple đã khéo léo tạo nên sức hút với hàng loạt điểm nhấn, từ màn hình 120Hz trên bản tiêu chuẩn, thiết kế siêu mỏng của iPhone Air cho đến những cải tiến táo bạo trên iPhone 17 Pro.

Ảnh minh họa.

Ở phiên bản cao cấp iPhone 17 Pro, cụm camera lấy cảm hứng từ Google Pixel mở ra một hướng đi mới, cảm biến tele hứa hẹn mang lại trải nghiệm nhiếp ảnh ấn tượng, trong khi chip A19 Pro kết hợp buồng hơi tản nhiệt biến chiếc máy thành cỗ máy hiệu năng đỉnh cao.

Có thể khẳng định iPhone 17 Pro là một trong những smartphone xuất sắc nhất hiện nay. Tuy vậy, nếu nghĩ rằng lựa chọn duy nhất nằm ở Apple, bạn có thể bỏ lỡ nhiều mẫu Android vượt trội, vừa mạnh mẽ vừa đáng giá, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với “siêu phẩm” này.

1. Google Pixel 10 Pro

Nếu iPhone 17 Pro được xem là chuẩn mực mới trong thế giới smartphone cao cấp, thì Pixel 10 Pro chính là lời đáp trả mạnh mẽ từ Google. Đây là chiếc điện thoại Android hiếm hoi đủ sức cạnh tranh trực diện với flagship mới nhất của Apple, cả về thiết kế, tính năng lẫn trải nghiệm người dùng.

Giống như Apple, Google mang đến hai lựa chọn kích thước: Pixel 10 Pro với màn hình 6,3 inch nhỏ gọn, và Pixel 10 Pro XL với màn hình rộng 6,8 inch. Cả hai đều sử dụng tấm nền LTPO AMOLED với độ sáng vượt trội, thậm chí nhỉnh hơn so với iPhone 17 Pro. Về phần cứng, Pixel 10 Pro sở hữu cấu hình hàng đầu thị trường và đặc biệt trở thành smartphone Android duy nhất hỗ trợ sạc không dây kèm hệ thống nam châm gắn phụ kiện, tương tự MagSafe của Apple.

Google Pixel 10 Pro. Ảnh: Internet.

Điểm nhấn lớn nhất tất nhiên nằm ở camera. Nếu iPhone 17 Pro được đánh giá cao với cụm cảm biến mới, thì Pixel 10 Pro không hề kém cạnh. Thực tế, trong quá trình thử nghiệm, Pixel còn tỏ ra vượt trội nhờ khả năng zoom quang học và kỹ thuật số lên đến 100x, trong khi iPhone chỉ dừng lại ở 40x. Tính năng Help Me Edit dựa trên AI của Google cũng trở thành “vũ khí bí mật”, tiếp nối truyền thống biến Pixel thành dòng điện thoại chụp ảnh xuất sắc nhất thị trường.

Về hiệu năng, chip A19 Pro của Apple vẫn được xem là “vua tốc độ”, nhưng Tensor G5 của Google đã có bước tiến lớn. Với hầu hết người dùng, Pixel 10 Pro mang lại trải nghiệm mượt mà, ổn định, đặc biệt mát mẻ hơn so với các thế hệ Pixel cũ.

Chưa dừng lại ở đó, Google cam kết hỗ trợ cập nhật Android trong 7 năm, một lợi thế mà ngay cả Apple cũng phải dè chừng. Nhỏ gọn, mạnh mẽ, camera hàng đầu, phần mềm thông minh và tương thích hoàn toàn với hệ sinh thái phụ kiện MagSafe, Pixel 10 Pro thực sự là lựa chọn thay thế lý tưởng nếu bạn không muốn “chốt đơn” iPhone 17 Pro.

2. Samsung Galaxy S25 Ultra

Nếu Pixel 10 Pro vẫn chưa đủ sức thuyết phục bạn, thì Samsung Galaxy S25 Ultra chắc chắn là lựa chọn Android đáng cân nhắc hơn cả. Đây không phải chiếc điện thoại gập đầy phức tạp, mà là một siêu phẩm truyền thống được Samsung “dồn lực” để tạo nên đối trọng xứng tầm với iPhone 17 Pro Max.

Điểm nổi bật đầu tiên chính là màn hình. Galaxy S25 Ultra sở hữu tấm nền LTPO AMOLED 6,9 inch, kích thước và chất lượng hiển thị gần như tương đồng với iPhone 17 Pro Max. Cả hai đều được phủ lớp chống phản chiếu giúp tăng cường khả năng hiển thị dưới ánh sáng mạnh, nhưng S25 Ultra lại có lợi thế nhẹ hơn 15 gram và mỏng hơn đôi chút, mang đến trải nghiệm cầm nắm thoải mái hơn.

Samsung Galaxy S25 Ultra. Ảnh: Internet.

Về hiệu năng, Galaxy S25 Ultra được trang bị chip Snapdragon 8 Elite mới nhất, vượt trội so với Google Tensor G5 trong các bài kiểm tra benchmark và thậm chí tiệm cận A19 Pro của Apple trong nhiều tác vụ thực tế. Kết hợp cùng viên pin 5.000 mAh và khả năng tối ưu năng lượng, thiết bị hoàn toàn có thể trụ đến hai ngày chỉ với một lần sạc.

Camera là một vũ khí quan trọng khác với cảm biến chính 200MP, đi kèm hai camera tele chuyên dụng, cho phép zoom không gian lên đến 100x. Đây là bước nhảy vọt so với camera 48MP trên iPhone 17 Pro. Thêm vào đó là hệ sinh thái tính năng phong phú như S Pen tích hợp, Samsung DeX biến điện thoại thành máy tính mini, RAM tối đa 16GB và bộ nhớ trong khởi điểm từ 256GB.

Tất nhiên, Galaxy S25 Ultra không hề rẻ, nhưng với tất cả những gì mang lại, đây chính là chiếc smartphone toàn diện và cao cấp nhất của Samsung trong năm 2025, một sự thay thế đáng giá cho bất kỳ ai đang cân nhắc iPhone 17 Pro Max.

3. OnePlus 13

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc smartphone màn hình lớn, hiệu năng hàng đầu, pin trâu và camera ấn tượng nhưng không muốn bỏ ra số tiền quá cao cho Apple hay Samsung, thì OnePlus 13 chắc chắn là ứng cử viên sáng giá. Với mức giá 899 USD, thiết bị này rẻ hơn tới 300 USD so với iPhone 17 Pro Max và thấp hơn 400 USD so với Galaxy S25 Ultra, nhưng vẫn đủ sức lọt vào nhóm những flagship Android đáng mua nhất năm 2025.

Điểm thuyết phục đầu tiên là màn hình LTPO AMOLED 6,8 inch có độ sáng lên tới 4.500 nits, vượt xa con số 3.000 nits trên iPhone 17 Pro, đảm bảo hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng gắt. Về hiệu năng, chip Snapdragon 8 Elite đưa OnePlus 13 sánh ngang với các đối thủ cao cấp, trong khi viên pin 6.000 mAh mang lại thời lượng sử dụng hai ngày thoải mái. Chưa dừng lại ở đó, công nghệ sạc nhanh 80W cho phép nạp đầy pin chỉ trong thời gian ngắn, bỏ xa tốc độ sạc hạn chế trên iPhone.

OnePlus 13. Ảnh: Internet.

Camera cũng là một điểm mạnh đáng chú ý. OnePlus 13 được đánh giá sở hữu hệ thống cảm biến và khả năng xử lý hình ảnh xuất sắc, mang lại những bức ảnh sắc nét và màu sắc cân bằng. Thực tế, đây là một trong những cụm camera mà nhiều nhà đánh giá công nghệ yêu thích nhất trong năm.

Tất nhiên, mức giá hấp dẫn đi kèm vài đánh đổi. OnePlus chỉ cam kết bốn bản nâng cấp Android lớn, ít hơn đáng kể so với bảy năm hỗ trợ từ Apple, Google hay Samsung. Các tính năng AI của máy cũng chưa thật sự nổi bật.

Nhưng nếu bạn cần một flagship “đúng chất” mạnh mẽ, bền bỉ, pin lớn, sạc nhanh và camera đáng tin cậy trong khi vẫn tiết kiệm hàng trăm USD so với iPhone mới nhất, thì OnePlus 13 chắc chắn là lựa chọn không thể bỏ qua.

4. Motorola Razr Ultra

Hai lựa chọn cuối cùng trong danh sách này có thể không phù hợp với tất cả mọi người, nhưng nếu bạn sẵn sàng rời khỏi “vùng an toàn” của iPhone 17 Pro và khám phá thế giới Android rộng lớn, chúng chắc chắn đáng để cân nhắc. Và cái tên đầu tiên là Motorola Razr Ultra.

Xét về thông số kỹ thuật, Razr Ultra không hề thua kém các flagship như Galaxy S25 Ultra hay OnePlus 13. Máy sở hữu màn hình chính LTPO AMOLED 7 inch với độ sáng 3.000 nits, chip Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ, RAM 16GB, bộ nhớ trong 512GB, pin 4.700 mAh cùng sạc nhanh 68W. Đó đều là những yếu tố bạn mong đợi ở một smartphone hàng đầu.

Motorola Razr Ultra. Ảnh: Internet.

Điểm khác biệt làm nên sức hút của Razr Ultra chính là thiết kế gập. Khi mở ra, nó giống hệt một chiếc điện thoại Android cao cấp truyền thống, nhưng chỉ cần gập lại, bạn đã có một thiết bị nhỏ gọn bằng một nửa. Motorola còn bổ sung màn hình phụ 4 inch tiện lợi để bạn có thể tiếp tục sử dụng mà không cần mở máy. Đây là trải nghiệm mà iPhone 17 Pro hoàn toàn không thể mang lại.

Thêm vào đó, Razr Ultra gây ấn tượng với loạt phiên bản màu sắc và lớp hoàn thiện độc đáo, từ ốp gỗ tinh tế đến chất liệu Alcantara cao cấp. Rõ ràng, Motorola muốn biến chiếc máy này thành một món phụ kiện thời trang bên cạnh vai trò của một thiết bị công nghệ.

Với mức giá khởi điểm 1.299 USD, Razr Ultra đắt hơn nhiều mẫu máy khác. Tuy nhiên, hiện tại Motorola đã giảm giá xuống còn 1.099 USD, tương đương iPhone 17 Pro. Khi đứng trước hai lựa chọn cùng tầm giá, có lẽ nhiều người sẽ đồng ý rằng Razr Ultra mới là cái tên thú vị và đáng tiền hơn.

5. Samsung Galaxy Z Fold 7

Khép lại danh sách là cái tên dành cho những ai muốn trải nghiệm tương lai của điện thoại thông minh - Samsung Galaxy Z Fold 7. Nếu Razr Ultra tập trung vào sự nhỏ gọn và tính thời trang, thì Fold 7 lại mang đến một cách tiếp cận hoàn toàn khác, biến chiếc điện thoại trong túi bạn thành một chiếc máy tính bảng mini thực thụ.

Ở trạng thái gập, Galaxy Z Fold 7 trông chẳng khác gì một smartphone truyền thống với màn hình ngoài 6,5 inch. Nhưng chỉ cần mở ra, người dùng sẽ được chào đón bởi màn hình AMOLED 8 inch rộng rãi, lý tưởng cho công việc đa nhiệm, xem phim hay thậm chí là chơi game.

Samsung Galaxy Z Fold 7. Ảnh: Internet.

Điều gây ấn tượng mạnh mẽ là Samsung đã tinh chỉnh thiết kế để thiết bị mỏng và nhẹ hơn đáng kể: khi gập lại, Fold 7 có chiều rộng gần bằng iPhone 17 Pro Max nhưng lại nhẹ hơn 18 gram, một kỳ tích nếu xét đến việc nó chứa cả hai thiết bị trong một.

Về cấu hình, Galaxy Z Fold 7 không thua kém bất kỳ flagship nào, từ chip Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ, camera chính 200MP tương tự Galaxy S25 Ultra, thời lượng pin ấn tượng cùng loạt tính năng AI đặc trưng của Samsung. Tất cả được tích hợp trong một thân máy gập đầy tinh xảo.

Tất nhiên, sự đột phá này đi kèm cái giá không hề rẻ với gần 2.000 USD. Nhưng với những ai sẵn sàng đầu tư, Galaxy Z Fold 7 chính là minh chứng rõ ràng nhất cho khả năng đổi mới của Samsung, một thiết bị lai giữa điện thoại và máy tính bảng, mang đến trải nghiệm mà iPhone 17 Pro không thể cạnh tranh. Nếu bạn muốn một chiếc smartphone thực sự khác biệt, đây là lựa chọn khó có đối thủ./.